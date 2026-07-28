Las fiestas agostinas en El Salvador suman conciertos, food trucks y buses alegres todos los días

Las fiestas agostinas en El Salvador reunirán actividades culturales, religiosas, gastronómicas y deportivas con una agenda impulsada por el sector público y privado. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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Actividades culturales, religiosas, gastronómicas y deportivas conforman la agenda diseñada para las fiestas agostinas en El Salvador. La ministra de Turismo, Morena Valdez, explicó que la programación incluye opciones para diferentes públicos y rangos de edad, resultado del trabajo entre sector público y privado.

En el Parque Natural Balboa se instalarán juegos inflables para los niños, actividades de música en vivo y ferias de emprendedores. Otros parques del Instituto Salvadoreño de Turismo también ofrecerán propuestas similares, con énfasis en la participación de jóvenes y artesanos.

Durante la semana de vacaciones, los buses alegres funcionarán todos los días, con rutas hacia destinos tradicionales y sitios preferidos tanto por nacionales como extranjeros.

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“Vamos a tener buses alegres de domingo a domingo, a diferentes sitios turísticos que tenemos del Instituto Salvadoreño de Turismo, pero también destinos turísticos que tienen que ver tradicionales, que le encanta a los salvadoreños y a los extranjeros”, mencionó en la entrevista Frente a Frente.

La agenda cultural contempla actividades como el especial de skaters, talleres de pintura inspirados en la obra de Fernando Llort, así como eventos en la Plaza Universitaria, el Palacio Nacional y la BINAES. En el ámbito deportivo, están previstos entrenamientos de kickboxing y sesiones de yoga en Punta Roca, además de juegos de lotería prehispánica en el parque Joya de Cerén.

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El entretenimiento musical y gastronómico estará presente en hoteles, plazas y parques.

“Vamos a tener música con DJ sabor tropical en el Hotel Hilton San Salvador, orquestas en el centro histórico, conciertos en la Plaza El Volcán y presentaciones como la de Romeo Santos y Prince Royce en el estadio Cuscatlán”, detalló la ministra.

El Parque Natural Balboa y otros parques del Instituto Salvadoreño de Turismo ofrecerán juegos inflables, música en vivo y ferias de emprendedores durante las vacaciones agostinas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Para la oferta gastronómica, se instalarán food trucks en Amapulapa, Ichanmichen y Apulo. Valdez explicó que estos emprendimientos “ofrecen nuevas experiencias alimenticias” y forman parte de la renovación de servicios en los parques más concurridos.

El calendario religioso y tradicional se mantiene como eje central. Hay una coordinación y trabajo de las distintas autoridades para la tradicional traslación del Divino Salvador del Mundo, conocida como La Bajada, el cinco de agosto.

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También se destacan las festividades patronales en municipios como Chinameca, programadas del dos al seis de agosto, y la feria de emprendedores y artesanos en Cerro Verde.

Morena Valdez recomendó consultar la programación completa y actualizada en ElSalvador.travel y en los canales oficiales del Instituto Salvadoreño de Turismo, donde se publican detalles sobre hoteles, restaurantes, operadores turísticos y sitios certificados. “Ahí tenemos hoteles, restaurantes, turoperadores, guías turísticos y sitios de ocio certificados… para que los salvadoreños y salvadoreñas disfruten unas vacaciones seguras y auténticas”, afirmó.

La agenda está acompañada por medidas de seguridad y prevención, coordinadas por el sistema nacional de protección civil y los cuerpos de seguridad, quienes ya están anunciando su plan de vacaciones agostinas y estarán presentes en todos los eventos y actividades.

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Experiencias de turismo local, conectividad y turismo inclusivo

La ministra de Turismo destacó el papel de los jóvenes en la transformación del turismo. Señaló que se está apoyando a emprendedores con startups y aplicaciones orientadas a tours y experiencias especiales.

Estas iniciativas permiten a los visitantes conectarse con la vida local y las tradiciones de las comunidades. “Por ejemplo, conectan al señor paletero del Cerro Verde para que invite a alguien de San Salvador a vivir la experiencia de la caminata al volcán y conocer cómo hace su trabajo”, relató.

También mencionó las visitas a fincas de cacao, donde los dueños comparten el proceso y la historia de la producción.

Los buses alegres funcionarán de domingo a domingo en las fiestas agostinas con rutas del Instituto Salvadoreño de Turismo hacia destinos tradicionales para salvadoreños y extranjeros. (Noticiero El Salvador (gubernamental))

Valdez subrayó que lo que ahora buscan muchos turistas es la experiencia directa con las comunidades, “esas experiencias que quizá usted no ha tenido todavía, como ver cómo se hace el cacao o cómo han venido las tradiciones de las familias”.

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En materia de conectividad, Morena Valdez informó sobre la incorporación de nuevas frecuencias aéreas y rutas terrestres, señalando que estos avances buscan facilitar el acceso a la agenda turística nacional.

En julio se anunciaron vuelos directos a Guatemala a través de TAG, brindando nuevas posibilidades para el turismo multidestino y ampliando las alternativas para quienes desean combinar varios países en su itinerario.

La ministra también mencionó los vuelos directos a Barcelona y Madrid como parte de la estrategia para atraer más visitantes de España, un mercado que muestra un crecimiento en los últimos meses.

Estas mejoras en la conectividad se complementan con la ampliación de las rutas internas. Los buses alegres, que anteriormente operaban solo tres días, ahora funcionarán de domingo a domingo, permitiendo que tanto salvadoreños como extranjeros puedan acceder con mayor facilidad a distintos puntos turísticos.

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Entre los destinos destacan el Parque de Aventuras Surf City Walter Thilo Deininger, Playa Los Almendros, Amapulapa y Chamiche, todos organizados por el Instituto Salvadoreño de Turismo.

En paralelo a estas iniciativas, la ministra resaltó la importancia de fortalecer el turismo inclusivo y familiar. El sello Family Friendly se ha consolidado como uno de los ejes de la estrategia turística, y cada vez son más los establecimientos que lo adoptan para brindar atención adecuada a personas adultas mayores, familias con niños y visitantes que requieren servicios especiales.

El Salvador recibió dos punto cinco millones de visitantes internacionales a junio de 2026 y proyecta más crecimiento turístico con turismo inclusivo, inversión privada y nuevos servicios. (Foto: Diario El Salvador)

Como parte de este enfoque, el portal de Family Friendly ofrece información sobre salas de lactancia y números de emergencia para la atención de niñas, niños y adolescentes. “Cualquiera que venga de vacaciones puede consultar y saber cómo atender un caso de emergencia”, señaló Morena Valdez.

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Competencia regional, cifras y crecimiento del turismo

Morena Valdez reconoció que países vecinos, como Guatemala y Honduras, han intensificado campañas específicas para captar turistas salvadoreños durante las fiestas agostinas. Por ello, consideró fundamental que la población local conozca y aproveche toda la oferta nacional, con alternativas para diferentes presupuestos.

Sobre el balance del año, la ministra de Turismo informó que a junio de 2026 El Salvador ya ha recibido dos punto cinco millones de visitantes internacionales, con una meta anual de cuatro punto dos millones. Comparó el crecimiento con el año 2019, cuando se registraron dos punto seis millones de visitantes en todo el año, cifra ya superada a mitad de 2026.

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Valdez destacó que abril fue el mes con mayor ingreso de visitantes internacionales, impulsado por la Semana Santa, y enfatizó que el crecimiento turístico es sostenido. “El turismo es resultado de cómo está una población en salud, en educación, en conexión vial, en conexión de Internet”, afirmó.

Impacto de la inversión y servicios en desarrollo

La ministra de Turismo enfatizó el papel fundamental del sector privado en el desarrollo turístico. Anunció proyectos como el nuevo aeropuerto en el oriente del país y la expansión de Surf City dos, lo que requiere la preparación de toda la región para recibir a más visitantes internacionales.

También se refirió a la apertura de oficinas de migración y el fortalecimiento de servicios en zonas turísticas, como la reciente inauguración de una sede de OPAMS en La Libertad Costa. En materia social, destacó el avance del condominio de vivienda social para personas en situación de vulnerabilidad en Punta Roca, desarrollado junto al Ministerio de Vivienda.