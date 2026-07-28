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El nuevo goleador que busca Boca Juniors: Belgrano lo catalogó como el “Haaland sudamericano” y puso una innegociable condición

Luifa Artime, presidente del club cordobés, dio detalles de la posible transferencia de Lucas Passerini al Xeneize

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En las últimas horas, surgió el nombre de Lucas Passerini como posible refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases. El Xeneize busca un centrodelantero para suplir la baja de Edinson Cavani (rescindió contrato) y Adam Bareiro (lesionado), pero el reloj corre y no hay tanto tiempo para maniobrar ya que el cierre de esta ventana de invierno en Argentina será este viernes 31 de julio inclusive. Solo los que transfieran al exterior quedarán con cupo habilitado para fichar.

En este contexto, quien tomó la palabra fue el presidente de Belgrano de Córdoba, dueño de la mayor parte de la ficha de Passerini. Luis Fabián Artime detalló en ESPN que el Pirata acaba de comprarle un 15% del pase al ex Unión La Calera, por lo que el club cordobés percibe ahora el 65% de la totalidad (la entidad chilena todavía mantiene el 25% y el 10% restante es del jugador).

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No hubo ofertas formales, lo que se dice es lo que sale en la prensa. El mejor refuerzo de Belgrano es mantener el plantel. Si se tiene que ir algún jugador, la oferta tiene que ser muy pero muy satisfactoria. Un delantero de nivel como Lucas o Uvita Fernández no hay en cualquier plantel. Y por más que digan que Lucas tiene 32 años, los delanteros maduran a los 30. Él está hace muchos años acá con nosotros, sabe lo que es Belgrano, nos conocemos todos y los delanteros de un equipo campeón tienen un valor”, sacó pecho Luifa.

Más tarde, trazó un paralelismo con una estrella internacional: “Hoy Passerini es el Haaland sudamericano. Yo no puedo regalar a Passerini ni al Uvita porque me tengo que dar vuelta a buscar otro delantero y eso es una incertidumbre. Sé lo que es Passerini, sé lo que es el Uvita y tengo el valor de ambos. Si hay un llamado, escucharemos, pero repito que no tenemos necesidad de vender”.

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Lucas Passerini tiene 32 años y acaba de ser campeón del Apertura con Belgrano
Lucas Passerini tiene 32 años y acaba de ser campeón del Apertura con Belgrano

Hasta la aprición de Passerini, en la Ribera habían sonado David Romero (Tigre) y Luciano Gondou (CSKA Moscú), pero ninguna de esas negociaciones prosperaron y todo está stand by, en vísperas de disputarse la revancha por los 16vos de final de la Copa Sudamericana ante O’Higgins este jueves por la noche (arrancará 21:30).

Artime declaró también que tiene muy buena relación con los dirigentes de Boca y el fútbol argentino en general, así como también con los intermediarios de Passerini, de quien aseguró que no recibió contactos. Cuando le consultaron por la chance de repatriar a Juan Barinaga, quien no es tenido en cuenta por Arruabarrena, el pope pirata descartó sutilmente esa chance: “Si se va algún jugador, lo reemplazaremos con alguien en ese puesto. Si no, no hay necesidad de vender porque queremos seguir siendo competitivos. Me tiene que alcanzar para darme vuelta, conseguir un jugador del nivel de Lucas Passerini y que me quede plata, si no, no es negocio”.

Existe una condición innegociable a la que Artime hizo referencia antes de cerrar la entrevista: “Quedan 48 horas de libro de pases, nosotros mañana ya no escuchamos más nada. No puedo salir a buscar en el último día un 9, esa es la realidad. Si el libro no se extiende, se tiene que ir alguien afuera para que te den un mes. ¿Que puede sonar el teléfono en cualquier momento? Espero que no".

Y concluyó: “Hoy todo es informal, es lo que se dice y se escucha. A lo mejor un representante que quiere elevar la cotización del jugador o el chicaneo de picamos acá, pero vamos por otro… eso es mucho del fútbol, siempre es así. No creo que usen a Belgrano porque Lucas siempre ha estado en el radar de estos equipos, pero puede suceder eso. Yo necesito algo formal y lo analizaremos”.

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