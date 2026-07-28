Teleshow
GoogleAgregar Infobae en Google

La sorpresa de Darío Barassi al escuchar el historial amoroso de una participante de Ahora Caigo: “¡No podés!”

El conductor mantuvo un divertido intercambio con una mujer al enterarse de un particular detalle de su vida privada

Darío Barassi escuchó la historia de Yamila, una de las participantes del certamen, y quedó descolocado al saber cómo fue la historia de amor con su pareja actual (Ahora Caigo - El Trece)
Guardar

En Ahora Caigo nunca faltan las sorpresas, y Darío Barassi logra que cada emisión sea una combinación perfecta de humor, espontaneidad y momentos que quedan para el recuerdo. En la última edición del ciclo de El Trece, el conductor protagonizó una secuencia inesperada junto a Yamila Antivero, una participante que desafió a todos, y especialmente al animador con su desparpajo y sinceridad. Lo que empezó como una simple presentación terminó revelando una historia que descolocó tanto al público como al propio conductor: solo había tenido una pareja en toda su vida.

Todo se inició cuando Barassi, fiel a su costumbre, pidió a Yamila que se presentara ante el público. Ella, lejos de seguir el libreto habitual, generó el primer momento de tensión divertida de la jornada. “No voy a decir mi edad”, sentenció, sin dar demasiadas explicaciones. Fiel a su estilo, Barassi intentó negociar con humor y le propuso: “Si vos decís tu edad, yo digo cuánto peso”. Pero Yamila no se dejó convencer tan fácilmente. Solo arriesgó un “25”, que enseguida reconoció como una mentira entre risas. El juego siguió hasta que, después de varias idas y vueltas, la participante reveló el número que tanto la incomodaba: “No me gustan los 40, ¡no me gustan!”, admitió. La sorpresa fue mayor cuando agregó que prefería tener 41 antes que cumplir los 40. “Ah, querés ser más vieja”, reaccionó Barassi, visiblemente desconcertado, y Yamila explicó que lo que le molestaba era “cambiar el número de adelante”.

PUBLICIDAD

La situación desató carcajadas en el estudio y desde la tribuna lanzaron una frase que se convirtió en el lema del momento: “Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años”, citando el clásico de Ricardo Arjona. El comentario, lleno de picardía, provocó un nuevo intercambio de bromas entre la participante y el conductor, que supieron sostener el clima festivo mientras el programa seguía su curso.

Un percance para Darío Barassi
El conductor quedó descolocado ante la actitud de la participante (Captura de video)

Ya más distendida, Yamila contó algunos detalles de su vida personal. Reveló que es empleada municipal, oriunda de la ciudad de Brandsen, y que está casada desde hace 25 años con Adrián, el padre de sus tres hijos. Pero el dato que realmente sorprendió a Barassi y a todo el estudio llegó cuando confesó a qué edad había comenzado su relación: “A los 15 me puse en pareja y hasta ahora es mi único novio. Mi único hombre”, afirmó, con naturalidad.

PUBLICIDAD

La declaración generó un revuelo inmediato. Barassi, fiel a su estilo, no pudo evitar el asombro y lanzó una de sus clásicas bromas: “¡No podés morir con un solo hombre!”. Yamila, lejos de incomodarse, se mantuvo firme en su postura y defendió su historia de amor: “Se puede, se puede. Está bárbaro”.

Antes de comenzar a jugar, Yamila aprovechó los minutos en pantalla para saludar a su familia. Mencionó a su hijo mayor, de 17 años, quien no asistió al programa porque tenía una cita, a su hija que la acompañó en el estudio y a la más pequeña, que se había quedado en casa “con dolor de panza”. “¿Podemos jugar o no?” ,bromeó Barassi, cerrando el segmento con una sonrisa generalizada y dejando uno de los momentos más desopilantes del ciclo.

La sorpresa de Darío Barassi al escuchar la historia de amor de una participante en Ahora Caigo: “No podés morir”
"Se puede", aseguró Yamila al contar que tuvo solo una pareja durante su vida (Captura de video)

El segmento protagonizado por Yamila en Ahora Caigo dejó en evidencia que, más allá del juego y la competencia, el secreto del éxito del programa está en esos encuentros inesperados entre conductor y participantes, donde el humor, la espontaneidad y las historias de vida logran conectar con la audiencia. Barassi, con su carisma, supo capitalizar cada instante, mientras que Yamila se transformó en una de esas concursantes que quedan en la memoria por romper el molde y animarse a mostrar su verdad, sin filtros ni complejos.

Temas Relacionados

Darío BarassiAhora CaigoHistoria de amorEl Trece

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La escapada de Leticia Siciliani y su novia a Río de Janeiro: “¿Cuánto más iconic se puede ser?"

Con gastronomía típica, humor y guiños a la Argentina, la actriz vivió la experiencia carioca junto a su pareja y con su particular estilo descontracturado

La escapada de Leticia Siciliani y su novia a Río de Janeiro: “¿Cuánto más iconic se puede ser?"

El regreso triunfal de Xuxa: el deslumbrante look, la clásica nave y la reunión de Las Paquitas en San Pablo

A los 63, la Reina de los Bajitos volvió a los escenarios con un espectáculo que repasa 40 años de carrera, con los íconos de sus programas y la expectativa del cierre de su gira en Argentina

El regreso triunfal de Xuxa: el deslumbrante look, la clásica nave y la reunión de Las Paquitas en San Pablo

Las fotos de Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro a pura complicidad en Colombia

Entre playas y ciudades, la modelo y la influencer se mostraron en sus vacaciones y sus seguidores se sorprendieron con el parecido entre ambas

Las fotos de Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro a pura complicidad en Colombia

La China Suárez homenajeó a su hijo Amancio por sus 6 años con fotos inéditas de su nacimiento

La actriz regresó de improviso al país para reencontrarse con sus niños y celebrar el cumpleaños del más pequeño de la familia

La China Suárez homenajeó a su hijo Amancio por sus 6 años con fotos inéditas de su nacimiento

El arte de ser Moria Casán: Cecilia Roth y Griselda Siciliani cuentan cómo fue el desafío de interpretar a La One

Las actrices relataron la construcción íntima de cada versión de la diva para la biopic próxima a estrenarse. La ausencia de imitaciones y el valor emocional de habitar a una figura icónica

El arte de ser Moria Casán: Cecilia Roth y Griselda Siciliani cuentan cómo fue el desafío de interpretar a La One

DEPORTES

El mapa del 9 en Boca Juniors: las tres opciones sobre la mesa y el nuevo futbolista que interesa

El mapa del 9 en Boca Juniors: las tres opciones sobre la mesa y el nuevo futbolista que interesa

Tras el escándalo de las renuncias, Italia dio un giro en su proyecto deportivo: el entrenador que retornará a la selección

La AFA participará de uno de los congresos de marketing deportivo más importantes del mundo

El álbum de fotos del viaje relámpago de Leandro Paredes a Bariloche junto a su familia tras el permiso especial que le dio Boca Juniors

Tras los casos testigos de Embolo y Almirón, la IFAB publicó una aclaración para aplicar la “sustitución de identidad” desde el VAR

TELESHOW

La escapada de Leticia Siciliani y su novia a Río de Janeiro: “¿Cuánto más iconic se puede ser?"

La escapada de Leticia Siciliani y su novia a Río de Janeiro: “¿Cuánto más iconic se puede ser?"

El regreso triunfal de Xuxa: el deslumbrante look, la clásica nave y la reunión de Las Paquitas en San Pablo

Las fotos de Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro a pura complicidad en Colombia

La China Suárez homenajeó a su hijo Amancio por sus 6 años con fotos inéditas de su nacimiento

El arte de ser Moria Casán: Cecilia Roth y Griselda Siciliani cuentan cómo fue el desafío de interpretar a La One

INFOBAE AMÉRICA

Tres alumnas son expulsadas por brutal agresión contra una estudiante de 15 años en Panamá

Tres alumnas son expulsadas por brutal agresión contra una estudiante de 15 años en Panamá

Velocidad y gloria: Ivonne Nóchez vuelve a hacer historia y viste a El Salvador de oro en Santo Domingo 2026

Honduras enfrenta un escenario de crecimiento moderado, baja innovación y alta vulnerabilidad climática frente a una Centroamérica cada vez más desigual

Costa Rica mejora su desempeño en el índice Greenfield FDI 2026, aunque cae al cuarto puesto mundial

Deudores de pensión alimentaria en Costa Rica usarían tobillera electrónica en lugar de ir a la cárcel, según propuesta del Ejecutivo