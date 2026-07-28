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El Polaco y Barby Silenzi eligieron el calor de Brasil para disfrutar de las vacaciones de invierno

Entre la playa y la piscina, la pareja apostó por unos días de relajación total junto a su hija Abril y Alma, la niña que tuvo el cantante con Valeria Aquino

La pareja viajó junto a la hija que tienen en común y Abril para vivir unos días a puro relax (Video: Instagram)
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El Polaco y Barby Silenzi se tomaron unos días de descanso y eligieron Brasil como destino. El cantante de cumbia y la bailarina viajaron junto a sus hijas —Abril, la nena que tienen en común, y Alma, hija de El Polaco con Valeria Aquino— y compartieron el viaje en sus redes sociales con una seguidilla de fotos y videos que mostraron con detalles el plan.

El complejo elegido tiene pileta, jardines con palmeras, juegos infantiles y salida directa a la playa. Las stories que Barby publicó desde su cuenta mostraron el predio con cielo nublado y temperaturas ideals para disfrutar: en una de ellas se ve la pileta rodeada de reposeras y sombrillas blancas, con una barra de estilo tropical al fondo; en otra, los senderos empedrados del jardín y los juegos de colores a un costado, con El Polaco caminando de espaldas hacia el interior del complejo.

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La pareja también se dejó ver en modo relax total. El Polaco subió una foto en la que aparece recostado en una reposera junto a la pileta, con Barby apoyada sobre él y los dos tapados con una toalla celeste. De fondo sonaba “Magalenha”, de Sergio Mendes, como si la elección musical fuera parte del clima del viaje.

Hombre tatuado y niña pequeña durmiendo en reposera. Ambos cubiertos con toalla celeste. Fondo con palmeras, césped y edificios de techos rojizos
La tierna foto del cantante de cumbia junto a Abril, su hija menor
Primer plano de un hombre tatuado sonriendo junto a una niña. Detrás, una sombrilla, arena, el mar con olas y personas
Al viaje también fue Alma, fruto de la relación de El Polaco con Valeria Aquino
Una niña con cabello rizado y bañador morado juega en la arena de la playa con una pala roja y un balde azul. El mar y el cielo nublado están de fondo
Abril fue la gran protagonista del posteo de Barby

Silenzi, por su parte, aprovechó cada momento de sol. Se fotografió en bikini estampada —con un diseño de hojas y flores en tonos verde flúor, naranja, rosa y violeta, con tirantes amarillo flúor— con palmeras y el mar como telón. En las imágenes luce el cabello suelto, uñas en bordó y una pulsera amarilla del complejo en la muñeca. También tiene un pequeño tatuaje del logo de Batman en el antebrazo derecho y una inscripción en cursiva sobre el pecho.

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El carrusel que publicó en su feed sumó otra dimensión al viaje. Los videos sin sonido mostraron el mar en primer plano, con olas rompiendo sobre la arena y, en el horizonte, un arcoíris que atravesaba el cielo gris. Una postal que sus seguidores no tardaron en comentar.

Alma también tuvo su momento frente al mar. En una de las stories de El Polaco, padre e hija aparecen sentados bajo una sombrilla en la playa, riéndose los dos, con el agua y la gente al fondo. La música que acompañaba esa imagen era “Sweat”, de Jamaica Reggae Stars, otro guiño al ritmo del destino en busca de una cadencia particular.

Mujer de cabello castaño con bikini estampado, esmalte de uñas rojo oscuro, tatuaje de Batman y pulsera amarilla, bajo hojas de palmera y cielo azul
Silenzi eligió una bikini estampada con detalles en amarillo
Una niña con traje de baño color violeta está de pie en la orilla del mar con una pala roja, frente a un balde azul. Detrás se observan olas
La pequeña aprovechó para jugar en la arena
Mujer sonriendo levemente con cabello castaño, bikini estampado y uñas rojas largas, frente a hojas de palmera y cielo azul. Lleva un anillo y una pulsera amarilla
Silenzi fue la encargada de compartir las fotos de estas vacaciones familiares

Pero la gran protagonista de las imágenes fue Abril. La nena, con una malla violeta de dos piezas y una pulsera amarilla en la muñeca, se adueñó de la orilla desde el primer momento. Las fotos la muestran parada sobre la arena mojada con las manos en la cintura, desafiante y divertida, con el mar revuelto detrás. En otras secuencias aparece en plena acción: corre hacia el balde azul con la palita roja en la mano, muestra un puñado de arena húmeda a la cámara con cara de travesura, cava cerca de la orilla mientras las olas se acercan, y se agacha concentrada para construir algo con la arena.

El carrusel de la bailarina amplió esa secuencia con más tomas de la nena en movimiento: Abril caminando con la palita, inclinada sobre la arena con el mar de fondo jugando en una orilla de mar sin tiempo.

Al atardecer, la acción cambió de escenografía. Con el cielo cargado de nubes y la luz dorada filtrándose entre las palmeras, Abril nadó en la piscina del complejo con dos flotadores rosados, uno en cada brazo. Las imágenes, tomadas desde el borde, la muestran de espaldas, con la cabeza apenas por encima del agua y la felicidad de unos días en familia.

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