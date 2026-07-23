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Argentina simplifica la prueba de origen para exportar al Mercosur

El Ministerio de Economía habilitó una declaración digital para productores, que agiliza el acceso al arancel preferencial en Brasil, Paraguay y Uruguay vía la plataforma Trámites a Distancia

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Con la nueva modalidad, el propio exportador o productor podrá autogestionar el documento en formato electrónico, sin intervención previa de un funcionario público que evalúe o apruebe los datos declarados (Foto: Shutterstock)

El comercio exterior argentino sumó una nueva herramienta digital para acreditar el origen de las mercaderías exportadas al Mercosur. La Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de las competencias del área de Comercio del Ministerio de Economía, oficializó este jueves la Resolución 247/2026 en el Boletín Oficial.

La norma establece el procedimiento para que productores y exportadores nacionales emitan una Declaración de Origen a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), como vía alternativa para certificar el cumplimiento del Régimen de Origen del bloque regional y acceder al arancel preferencial.

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Un trámite más ágil para el exportador

Hasta ahora, la acreditación de origen dependía en gran medida de certificados emitidos por entidades autorizadas, un circuito que implicaba tiempo y costos administrativos adicionales. Con la nueva modalidad, el propio exportador o productor podrá autogestionar el documento en formato electrónico, sin intervención previa de un funcionario público que evalúe o apruebe los datos declarados.

La Declaración de Origen tendrá carácter de declaración jurada y deberá emitirse dentro de los 180 días corridos posteriores a la fecha de la factura comercial vinculada. Su validez se extiende por 12 meses desde la generación del trámite en la plataforma TAD, según el texto oficial publicado.

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El respaldo documental de cada declaración deberá conservarse durante cinco años, e incluir información sobre la compra, el costo, el valor y el pago del producto exportado, además de los datos vinculados a los materiales utilizados en su producción y, cuando corresponda, al contrato de tercerización del servicio productivo.

Alcance dentro del bloque regional

El nuevo esquema rige exclusivamente para las operaciones enmarcadas en el Acuerdo de Complementación Económica N° 18, el convenio que regula el comercio preferencial entre los socios del Mercosur. Las disposiciones resultan supletorias y complementarias a la normativa ya vigente en el bloque.

La medida responde a la actualización del Régimen de Origen Mercosur aprobada por el Consejo del Mercado Común en 2023, vigente desde julio de 2024, que buscó modernizar los mecanismos de verificación entre los países miembros y reducir la carga burocrática sobre los operadores comerciales.

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El nuevo procedimiento comenzará a regir el 26 de septiembre de 2026, plazo que otorga a los exportadores un margen para adecuar sus procesos internos y familiarizarse con la plataforma digital (Foto: Shutterstock)

La Organización Mundial de Aduanas viene impulsando este tipo de esquemas de autocertificación a nivel global, en línea con el crecimiento sostenido del comercio internacional y la necesidad de simplificar los procedimientos vinculados al origen de las mercaderías.

Los cuatro socios plenos del Mercosur conforman uno de los principales destinos del comercio exterior argentino, y buena parte de las exportaciones industriales y agroindustriales del país depende del tratamiento arancelario preferencial que otorga el bloque regional.

Controles y régimen de sanciones

La resolución también fija un esquema de fiscalización a cargo de la Dirección de Importaciones, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que podrá solicitar documentación adicional y realizar inspecciones a los establecimientos productivos.

Ante incumplimientos formales que afecten la determinación del origen, la sanción prevista es la suspensión para emitir declaraciones por hasta 18 meses. En casos de reiteración de infracciones o actuación fraudulenta, la inhabilitación podrá extenderse hasta cinco años.

El procedimiento sancionatorio contempla un informe técnico preliminar, la posibilidad de presentar descargo dentro de los diez días hábiles y un informe técnico final antes de que la autoridad dicte el acto administrativo correspondiente. El mismo esquema aplica cuando el país importador informa que un producto no califica como originario.

Entrada en vigencia

El nuevo procedimiento comenzará a regir el 26 de septiembre de 2026, plazo que otorga a los exportadores un margen para adecuar sus procesos internos y familiarizarse con la plataforma digital antes de su implementación efectiva.

La iniciativa se suma a otras herramientas de simplificación impulsadas sobre el Sistema de Gestión Documental Electrónica en los últimos años, y apunta a reducir tiempos administrativos en un contexto donde la agilidad logística resulta cada vez más determinante para sostener la competitividad de las exportaciones argentinas hacia la región.

De cara a los próximos meses, el desafío pasa por la adopción efectiva del nuevo trámite por parte de productores y exportadores, así como por la articulación entre la plataforma digital y los controles aduaneros, para que la simplificación anunciada se traduzca en menores costos operativos y mayor previsibilidad para el comercio bilateral dentro del bloque.

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