Mundo

Taiwán acusó al régimen chino de violar su soberanía tras la incursión de buque de investigación de Beijing

La Administración de la Guardia Costera taiwanesa sostuvo que bajo el pretexto de una inspección marítima, China busca materializar una “expansión hegemónica” en la zona

Guardar
Google icon
Una embarcación grande y blanca de la Guardia Costera de China navega en aguas azules bajo un cielo despejado
La nueva provocación china contra Taiwán (Archivo)

Las autoridades de Taiwán acusaron este viernes a China de intentar “vulnerar la soberanía” de la isla después de que un buque científico chino concluyera un estudio en aguas al este del territorio insular. La maniobra fue calificada por Taipéi como un acto de “guerra cognitiva”.

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales chino informó, a través de la agencia oficial Xinhua, que el barco de investigación ‘Lanhai 201’, dependiente de la Academia China de Ciencias Pesqueras, realizó entre el 17 y el 23 de julio una prospección de recursos pesqueros en la zona.

PUBLICIDAD

El comunicado oficial chino precisó que los trabajos se desarrollaron en “aguas jurisdiccionales” de China, que reclama la soberanía sobre Taiwán y los espacios marítimos aledaños. En contraste, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán indicó que “siguió de cerca” los movimientos del ‘Lanhai 201’, que el 23 de julio a las 14:30 hora local se encontraba a unas 53 millas náuticas (98 kilómetros) al este-noreste de la isla Orquídea. “En la actualidad permanece bajo vigilancia constante del patrullero ‘Lanyu’”, señaló la autoridad marítima taiwanesa, sin precisar si el buque chino fue expulsado de la zona.

La CGA subrayó que Taiwán es un “país soberano e independiente” y no mantiene relación de subordinación con China. El organismo sostuvo que Beijing “no tiene derecho a reclamar soberanía ni potestad de gobierno sobre las aguas del este de Taiwán”.

PUBLICIDAD

Según la autoridad taiwanesa, bajo el pretexto de una investigación pesquera, China busca materializar una “expansión hegemónica” en la zona, por lo que instó a las autoridades chinas a cesar de inmediato estas actividades, a las que atribuyó el potencial de dañar la paz y socavar la estabilidad regional.

Un barco de la guardia costera china lanza agua contra un barco del Departamento de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas, en el disputado Mar de China Meridional, el 9 de diciembre de 2023 (Guardia Costera de Filipinas vía AP)
Un barco de la guardia costera china lanza agua contra un barco del Departamento de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas, en el disputado Mar de China Meridional, el 9 de diciembre de 2023 (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

De acuerdo con la agencia taiwanesa CNA, se trata de la segunda vez desde junio que China envía un barco científico al este de la isla. El buque oceanográfico ‘Xiang Yang Hong 22’ realizó un sondeo similar entre el 16 y el 18 de junio, llegando a penetrar en la “zona contigua” taiwanesa, a 24 millas náuticas (44 kilómetros) de la costa. Estos episodios siguieron a una “operación especial de control del tráfico marítimo” realizada por Beijing entre el 6 y el 10 de junio, en coincidencia con el anuncio de Japón y Filipinas sobre el inicio de negociaciones para delimitar fronteras marítimas en la zona.

En las últimas semanas, la Guardia Costera china y otros buques oficiales incrementaron sus actividades en torno a Taiwán. El Ministerio de Defensa Nacional taiwanés registró 97 avistamientos de embarcaciones chinas en julio y 111 en junio, cifras que superan ampliamente los 44 reportados en mayo y 40 en abril.

A su vez, Taipéi condenó el anuncio de China sobre la realización de dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán y solicitó a Beijing “actuar con racionalidad y contención”, así como “poner fin de inmediato a sus provocaciones militares y a sus actos de hostigamiento en la zona gris”.

Taipéi pide "racionalidad" y "contención" a China tras el anuncio de ejercicios en el estrecho de Taiwán (Europa Press)
Taipéi pide "racionalidad" y "contención" a China tras el anuncio de ejercicios en el estrecho de Taiwán (Europa Press)

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán calificó las maniobras, que se desarrollan en las inmediaciones de la isla de Dongshan, en la provincia china de Fujian, como una “flagrante vulneración de las prácticas internacionales” y advirtió que representan un “elevado riesgo” para el tráfico aéreo y marítimo.

El texto oficial denunció que “China hace caso omiso de la aspiración compartida de la comunidad internacional a la seguridad regional y recurre unilateralmente a la amenaza del uso de la fuerza en las aguas circundantes al estrecho de Taiwán, generando tensión en la región y confirmando de nuevo su condición de causante de problemas”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

TaiwánBeijingChinaTaipéiÚltimas noticias AméricaGuardia Costera china

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo que alcanzó un almacén de la cadena conocida como el “Amazon de Rusia”

El ataque nocturno de Kiev contra instalaciones de Wildberries, en las cercanías de la ciudad rusa, fue el tercero dirigido contra la empresa en la última semana. Zelensky, afirmó que esos depósitos se utilizaban para “suministrar componentes prohibidos para la producción de equipos de navegación”

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo que alcanzó un almacén de la cadena conocida como el “Amazon de Rusia”

El régimen de Irán intensificó las ejecuciones bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente

El director de Iran Human Rights sostuvo que la reanudación de la guerra puede ser utilizada para aumentar el asesinato de opositores, y estimó que cientos de detenidos enfrentan cargos con pena capital

El régimen de Irán intensificó las ejecuciones bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente

Los incendios forestales en Francia obligaron a más de 10.000 personas a evacuar el suroeste del país mientras el fuego se propaga

Las llamas se expandieron con rapidez cerca de Burdeos y la bahía de Arcachon, en medio del calor extremo y una sequía agravada en Europa. Hasta el momento, no se reportaron heridos

Los incendios forestales en Francia obligaron a más de 10.000 personas a evacuar el suroeste del país mientras el fuego se propaga

El OIEA espera por un llamado formal de EEUU y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

La inspección prevista deberá incluir “las correspondientes medidas de verificación de conformidad con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y el Acuerdo de Salvaguardias Amplias (ASA) aplicable a Arabia Saudita”, precisó un portavoz del organismo

El OIEA espera por un llamado formal de EEUU y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

La Unión Europea acordó fortalecer sus lazos económicos con Filipinas con vistas a un Tratado de Libre Comercio

Luego de su encuentro con la ministra de Exteriores filipina Theresa Lazaro, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, detalló que Europa está asumiendo un papel más importante también como “socio en materia de seguridad en la región”

La Unión Europea acordó fortalecer sus lazos económicos con Filipinas con vistas a un Tratado de Libre Comercio
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción

Compró un colectivo abandonado, lo trasladó hasta un lote en Villa Calamuchita y lo transformó en su hogar: el antes y el después

Los nutricionistas coinciden en recomendar comer más pescado en conserva: “Están disponibles todo el año y son más asequibles”

SuperAgers: científicos descubren por qué mayores de 80 años mantienen una memoria excepcional y desafían el Alzheimer

Primer vistazo a ‘Blade Runner 2099′, la nueva serie de Amazon Prime con Michelle Yeoh y Hunter Schafer dando vida a una humana que finge ser replicante

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo que alcanzó un almacén de la cadena conocida como el “Amazon de Rusia”

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo que alcanzó un almacén de la cadena conocida como el “Amazon de Rusia”

El régimen de Irán intensificó las ejecuciones bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente

Los incendios forestales en Francia obligaron a más de 10.000 personas a evacuar el suroeste del país mientras el fuego se propaga

El OIEA espera por un llamado formal de EEUU y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

La Unión Europea acordó fortalecer sus lazos económicos con Filipinas con vistas a un Tratado de Libre Comercio

ENTRETENIMIENTO

Primer vistazo a ‘Blade Runner 2099′, la nueva serie de Amazon Prime con Michelle Yeoh y Hunter Schafer dando vida a una humana que finge ser replicante

Primer vistazo a ‘Blade Runner 2099′, la nueva serie de Amazon Prime con Michelle Yeoh y Hunter Schafer dando vida a una humana que finge ser replicante

Los votantes de los Oscar que ya han visto ‘La Odisea’ la sitúan como favorita para la próxima temporada: “Buena suerte al resto de películas que se estrenen”

‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

La madre de Amy Winehouse recuerda a la cantante a 15 años de su muerte: “Fue víctima de su propio éxito”

El día que Morgan Freeman encontró en una pequeña comedia la excepción más luminosa de su carrera