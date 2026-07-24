Taiwán acusó al régimen chino de violar su soberanía tras la incursión de buque de investigación de Beijing

La nueva provocación china contra Taiwán (Archivo)

Las autoridades de Taiwán acusaron este viernes a China de intentar “vulnerar la soberanía” de la isla después de que un buque científico chino concluyera un estudio en aguas al este del territorio insular. La maniobra fue calificada por Taipéi como un acto de “guerra cognitiva”.

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales chino informó, a través de la agencia oficial Xinhua, que el barco de investigación ‘Lanhai 201’, dependiente de la Academia China de Ciencias Pesqueras, realizó entre el 17 y el 23 de julio una prospección de recursos pesqueros en la zona.

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El comunicado oficial chino precisó que los trabajos se desarrollaron en “aguas jurisdiccionales” de China, que reclama la soberanía sobre Taiwán y los espacios marítimos aledaños. En contraste, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán indicó que “siguió de cerca” los movimientos del ‘Lanhai 201’, que el 23 de julio a las 14:30 hora local se encontraba a unas 53 millas náuticas (98 kilómetros) al este-noreste de la isla Orquídea. “En la actualidad permanece bajo vigilancia constante del patrullero ‘Lanyu’”, señaló la autoridad marítima taiwanesa, sin precisar si el buque chino fue expulsado de la zona.

La CGA subrayó que Taiwán es un “país soberano e independiente” y no mantiene relación de subordinación con China. El organismo sostuvo que Beijing “no tiene derecho a reclamar soberanía ni potestad de gobierno sobre las aguas del este de Taiwán”.

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Según la autoridad taiwanesa, bajo el pretexto de una investigación pesquera, China busca materializar una “expansión hegemónica” en la zona, por lo que instó a las autoridades chinas a cesar de inmediato estas actividades, a las que atribuyó el potencial de dañar la paz y socavar la estabilidad regional.

Un barco de la guardia costera china lanza agua contra un barco del Departamento de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas, en el disputado Mar de China Meridional, el 9 de diciembre de 2023 (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

De acuerdo con la agencia taiwanesa CNA, se trata de la segunda vez desde junio que China envía un barco científico al este de la isla. El buque oceanográfico ‘Xiang Yang Hong 22’ realizó un sondeo similar entre el 16 y el 18 de junio, llegando a penetrar en la “zona contigua” taiwanesa, a 24 millas náuticas (44 kilómetros) de la costa. Estos episodios siguieron a una “operación especial de control del tráfico marítimo” realizada por Beijing entre el 6 y el 10 de junio, en coincidencia con el anuncio de Japón y Filipinas sobre el inicio de negociaciones para delimitar fronteras marítimas en la zona.

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En las últimas semanas, la Guardia Costera china y otros buques oficiales incrementaron sus actividades en torno a Taiwán. El Ministerio de Defensa Nacional taiwanés registró 97 avistamientos de embarcaciones chinas en julio y 111 en junio, cifras que superan ampliamente los 44 reportados en mayo y 40 en abril.

A su vez, Taipéi condenó el anuncio de China sobre la realización de dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán y solicitó a Beijing “actuar con racionalidad y contención”, así como “poner fin de inmediato a sus provocaciones militares y a sus actos de hostigamiento en la zona gris”.

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Taipéi pide "racionalidad" y "contención" a China tras el anuncio de ejercicios en el estrecho de Taiwán (Europa Press)

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán calificó las maniobras, que se desarrollan en las inmediaciones de la isla de Dongshan, en la provincia china de Fujian, como una “flagrante vulneración de las prácticas internacionales” y advirtió que representan un “elevado riesgo” para el tráfico aéreo y marítimo.

El texto oficial denunció que “China hace caso omiso de la aspiración compartida de la comunidad internacional a la seguridad regional y recurre unilateralmente a la amenaza del uso de la fuerza en las aguas circundantes al estrecho de Taiwán, generando tensión en la región y confirmando de nuevo su condición de causante de problemas”.

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(Con información de EFE)