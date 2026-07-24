Su novio la golpeó, huyó desnuda y se escondió entre los pastizales: el crudo relato de una mujer que escapó de ser asesinada

La Justicia activó una búsqueda para dar con el paradero del acusado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que lograra salvar su vida de un intento de femicidio, la mujer de 55 años que tuvo que escapar por la ventana de su casa en Santiago del Estero reconstruyó cómo fue el episodio de violencia de género que la llevó a denunciar a su hasta entonces pareja. “Me dijo: ‘Hoy te voy a matar’”, contó.

Todo ocurrió alrededor de las 22:30 horas del martes en un domicilio ubicado en el paraje Piruitas, cercano a la localidad de Tío Pozo, cuando la Policía fue alertada por el encargado del destacamento local sobre un presunto intento de femicidio.

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El llamado había sido realizado por una vecina de 42 años, quien indicó que la víctima había llegado a su casa pidiendo auxilio. Según relató, se encontraba completamente sin ropa y en un estado de profunda desesperación. Minutos antes, había logrado escaparse de su vivienda, en donde su ex pareja ya la había golpeado y amenazado de muerte.

Durante un diálogo con Noticiero 7, la denunciante explicó que la agresión comenzó tras una discusión originada cuando su pareja revisó su teléfono celular y la confrontó por mensajes y salidas anteriores. “Me dijo: ‘Hoy te voy a matar’”, recordó al indicar que el hombre había comenzado a agredirla física y verbalmente.

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Los efectivos de la Comisaría 27 intervinieron en el caso (Gentileza: Más Noticias)

“Me sostuvo fuerte en la cabeza, me apretó la cara con el codo y me lastimó el ojo”, señaló la mujer. Sin embargo, la situación siguió escalando en violencia, debido a que contó que el agresor había tomado arma de fuego de encima del ropero.

A raíz de esto, la víctima aseguró: “Sentí que me moría”, por lo que decidió buscar una manera de escaparse del domicilio en el momento que el hombre había entrado al baño. “Se me ocurrió abrir la ventana porque sabía que por la puerta no iba a poder salir. Salí por la ventana con mi ropa en la mano y corrí al monte”, recordó.

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De acuerdo con la información recopilada por Diario Panorama, la denunciante permaneció oculta entre los pastizales mientras su pareja la buscaba con una linterna. Una vez que sintió que ya se había retirado, corrió hasta una vivienda cercana donde solicitó ayuda.

“Corrí por la calle hasta llegar a una casa y pedir auxilio. Me quedé solamente con el pantalón y las zapatillas”, contó al agregar que nunca había sufrido una agresión de esta magnitud durante los más de dos años de relación que mantuvo con el agresor.

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El caso quedó bajo investigación de la fiscal Silvia Jaime Luna

“Yo me sentí morir directamente. Lo sentí en su voz, lo sentí en su fuerza. Supe que él no estaba en sí y que era capaz de hacerlo”, afirmó sobre su decisión de radicar una denuncia formal.

Luego de que el personal de la Comisaría 27 se presentara en la casa de la vecina, la mujer fue trasladada al Hospital Zonal, donde fue examinada por el médico de guardia. Fue allí que los profesionales constataron un hematoma en el ojo izquierdo producto de la golpiza recibida y descartaron que presentara lesiones en el cráneo.

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Tras radicar la denuncia, obtuvo una medida de restricción contra el acusado. No obstante, manifestó que él regresó posteriormente a su domicilio para devolverle pertenencias y alegó no recordar lo sucedido. “Él vino preguntándome qué había pasado porque decía que no se acordaba de nada”, sostuvo.

Hasta el momento, las primeras actuaciones policiales incluyeron el envío de fotografías de las lesiones a la fiscal de turno, Silvia Jaime Luna, quien dispuso avanzar con la investigación. Asimismo, se pusieron en marcha distintas medidas para dar con el agresor, quien permanece prófugo.

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Mientras tanto, la mujer declaró que su única prioridad es recuperar la tranquilidad y proteger a sus hijos. “Para mí se terminó la vida entera con él. Tengo mis hijos, tengo mi vida y no voy a permitir que nadie haga algo así”, concluyó.