Mundo

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo que alcanzó un almacén de la cadena conocida como el “Amazon de Rusia”

El ataque nocturno de Kiev contra instalaciones de Wildberries, en las cercanías de la ciudad rusa, fue el tercero dirigido contra la empresa en la última semana. Zelensky, afirmó que esos depósitos se utilizaban para “suministrar componentes prohibidos para la producción de equipos de navegación”

Guardar
Google icon

Drones ucranianos impactaron durante la madrugada de este viernes un depósito en las cercanías de San Petersburgo. La ofensiva provocó un incendio que generó una densa columna de humo sobre la ciudad, según reportaron funcionarios locales. Kiev intensificó en las últimas semanas los bombardeos con drones de largo alcance contra instalaciones energéticas, militares y logísticas en territorio ruso, poniendo a San Petersburgo en el punto de mira.

Medios locales informaron que los almacenes afectados pertenecen a la empresa rusa de venta minorista en línea Wildberries, el equivalente ruso de Amazon. La compañía confirmó la suspensión temporal de operaciones en dos de sus depósitos de la ciudad, sin ofrecer más detalles.

PUBLICIDAD

Rusia informó el viernes que derribó 571 drones ucranianos durante la noche, en uno de los ataques más numerosos realizados por Ucrania en el contexto de la intensificación de operaciones de largo alcance.

En videos publicados en las redes sociales se observa una columna de humo gris elevándose sobre los edificios altos de la ciudad. El gobernador Alexander Beglov declaró en redes sociales: “San Petersburgo fue atacada por vehículos aéreos no tripulados con fines militares...”. Beglov añadió que “actualmente se están realizando esfuerzos para abordar las consecuencias”, sin precisar detalles adicionales.

Uno de los centros logísticos de Wildberries, situado en las afueras de Moscú, resultó atacado el fin de semana anterior, provocando la muerte de ocho trabajadores del turno de noche y la destrucción total de las instalaciones a causa del incendio.

PUBLICIDAD

El humo del incendio provocado por la última ofensiva de Ucrania contra Rusia (X)
El humo del incendio provocado por la última ofensiva de Ucrania contra Rusia (X)

Tras el primer ataque, el presidente ucraniano sostuvo que las instalaciones se empleaban para “suministrar componentes prohibidos para la producción de drones y equipos de navegación”. Kiev denomina esta ofensiva “sanciones de largo alcance” y justifica los ataques como represalia por los bombardeos nocturnos con drones y misiles que Rusia realiza contra ciudades ucranianas. Según las autoridades ucranianas, la campaña ha provocado escasez de combustible en territorio ruso y ha reducido las reservas financieras destinadas a la guerra.

Durante el ataque, el aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo suspendió sus vuelos, reanudando operaciones alrededor de las 06:00 (03:00 GMT), con unas 50 salidas afectadas. Wildberries confirmó que dos de sus almacenes en la ciudad suspendieron temporalmente sus actividades, sin aportar más detalles.

El gobernador de Leningrado, Drozdenko, informó que 59 drones ucranianos fueron derribados. Las autoridades rusas suelen limitarse a reportar el número de drones interceptados o atribuir los incendios a la caída de escombros, rara vez admitiendo que los ataques ucranianos alcanzaron sus objetivos.

Durante la última semana, los ataques ucranianos afectaron tres centros de Wildberries, incluidas instalaciones que atienden a Moscú. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó los contraataques ucranianos como “una escalada que puede conducir a un final”.

Kiev califica a estas olas de bombardeo como “sanciones de largo alcance” y sostiene que los ataques constituyen una represalia por los bombardeos nocturnos con drones y misiles que Rusia ejecuta contra la población civil ucraniana. Según las autoridades de Kiev, la campaña ya provocó escasez de combustible en Rusia y redujo sus reservas financieras para la guerra.

Ucrania lanzó un bombardeo con drones e impactó un almacén de la red comercial conocida como el “Amazon de Rusia”
Ucrania lanzó un bombardeo con drones e impactó un almacén de la red comercial conocida como el “Amazon de Rusia”

Los esfuerzos de Washington por mediar en un acuerdo de paz se vieron obstaculizados por el conflicto paralelo con Irán. Moscú mantiene su exigencia de que Ucrania renuncie de forma permanente a los territorios bajo su control y al respaldo militar occidental, negándose a ceder en las negociaciones. El Kremlin advirtió que los ataques ucranianos refuerzan su determinación de continuar la guerra y amenazó con avanzar sobre más territorio en el este y sur de Ucrania.

De acuerdo con Naciones Unidas, las muertes de civiles registraron un fuerte incremento en 2026, señalando que junio fue el mes más letal desde mediados de 2022. Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, han muerto cientos de miles de soldados y decenas de miles de civiles, aunque no existen cifras precisas debido a la falta de transparencia de ambas partes.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaSan PetersburgoAlexander BeglovMoscúKievÚltimas noticias AméricaVolodimir Zelensky

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen de Irán intensificó las ejecuciones bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente

El director de Iran Human Rights sostuvo que la reanudación de la guerra puede ser utilizada para aumentar el asesinato de opositores, y estimó que cientos de detenidos enfrentan cargos con pena capital

El régimen de Irán intensificó las ejecuciones bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente

Los incendios forestales en Francia obligaron a más de 10.000 personas a evacuar el suroeste del país mientras el fuego se propaga

Las llamas se expandieron con rapidez cerca de Burdeos y la bahía de Arcachon, en medio del calor extremo y una sequía agravada en Europa. Hasta el momento, no se reportaron heridos

Los incendios forestales en Francia obligaron a más de 10.000 personas a evacuar el suroeste del país mientras el fuego se propaga

Taiwán acusó al régimen chino de violar su soberanía tras la incursión de buque de investigación de Beijing

La Administración de la Guardia Costera taiwanesa sostuvo que bajo el pretexto de una inspección marítima, China busca materializar una “expansión hegemónica” en la zona

Taiwán acusó al régimen chino de violar su soberanía tras la incursión de buque de investigación de Beijing

El OIEA espera por un llamado formal de EEUU y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

La inspección prevista deberá incluir “las correspondientes medidas de verificación de conformidad con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y el Acuerdo de Salvaguardias Amplias (ASA) aplicable a Arabia Saudita”, precisó un portavoz del organismo

El OIEA espera por un llamado formal de EEUU y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

La Unión Europea acordó fortalecer sus lazos económicos con Filipinas con vistas a un Tratado de Libre Comercio

Luego de su encuentro con la ministra de Exteriores filipina Theresa Lazaro, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, detalló que Europa está asumiendo un papel más importante también como “socio en materia de seguridad en la región”

La Unión Europea acordó fortalecer sus lazos económicos con Filipinas con vistas a un Tratado de Libre Comercio
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción

Compró un colectivo abandonado, lo trasladó hasta un lote en Villa Calamuchita y lo transformó en su hogar: el antes y el después

Los nutricionistas coinciden en recomendar comer más pescado en conserva: “Están disponibles todo el año y son más asequibles”

SuperAgers: científicos descubren por qué mayores de 80 años mantienen una memoria excepcional y desafían el Alzheimer

Primer vistazo a ‘Blade Runner 2099′, la nueva serie de Amazon Prime con Michelle Yeoh y Hunter Schafer dando vida a una humana que finge ser replicante

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán intensificó las ejecuciones bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente

El régimen de Irán intensificó las ejecuciones bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente

Los incendios forestales en Francia obligaron a más de 10.000 personas a evacuar el suroeste del país mientras el fuego se propaga

Taiwán acusó al régimen chino de violar su soberanía tras la incursión de buque de investigación de Beijing

El OIEA espera por un llamado formal de EEUU y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

La Unión Europea acordó fortalecer sus lazos económicos con Filipinas con vistas a un Tratado de Libre Comercio

ENTRETENIMIENTO

Primer vistazo a ‘Blade Runner 2099′, la nueva serie de Amazon Prime con Michelle Yeoh y Hunter Schafer dando vida a una humana que finge ser replicante

Primer vistazo a ‘Blade Runner 2099′, la nueva serie de Amazon Prime con Michelle Yeoh y Hunter Schafer dando vida a una humana que finge ser replicante

Los votantes de los Oscar que ya han visto ‘La Odisea’ la sitúan como favorita para la próxima temporada: “Buena suerte al resto de películas que se estrenen”

‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

La madre de Amy Winehouse recuerda a la cantante a 15 años de su muerte: “Fue víctima de su propio éxito”

El día que Morgan Freeman encontró en una pequeña comedia la excepción más luminosa de su carrera