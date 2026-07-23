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Los hutíes anuncian bloqueo a puertos sauditas y cae el tránsito en el mar Rojo

Arabia Saudí evalúa rutas alternativas para sus exportaciones mientras Estados Unidos adelantó que actuará si la amenaza avanza hacia un cierre total de esa vía marítima estratégica

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Mar Rojo
Según especialistas en modelización de mercados petroleros, los petroleros cargados con crudo saudita con destino a Asia permanecerían a la espera dentro del mar Rojo, sin cruzar el estrecho (Foto: Shutterstock)

En una escalada que ya presiona el tránsito por dos de los pasos estratégicos más relevantes para el comercio mundial de energía y mercancías, los rebeldes hutíes del Yemen impusieron un bloqueo marítimo contra los puertos de Arabia Saudí y advirtieron que cualquier buque vinculado al reino podría convertirse en blanco de ataques.

El anuncio llegó el martes a través del Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias del grupo insurgente, que prohibió a las navieras cargar o descargar mercancía en territorio saudita. La medida se suma a la campaña de hostigamiento que los hutíes mantienen desde 2023 sobre el tráfico marítimo en el mar Rojo.

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Impacto inmediato en el tránsito marítimo

Los efectos operativos ya son mensurables. Según datos de una firma internacional de análisis de rastreo de buques, el martes solo nueve embarcaciones cruzaron el estrecho de Ormuz, una caída del 31% respecto de la jornada previa, mientras que los pasos por Bab al Mandeb se redujeron un 34%, hasta 29 buques.

La misma fuente detectó al menos cuatro maniobras de cambio de rumbo cerca del golfo de Adén, lo que confirma que los operadores logísticos están priorizando la cautela ante el riesgo de ataques. Los petroleros cargados con crudo saudita con destino a Asia permanecerían a la espera dentro del mar Rojo, sin cruzar el estrecho, según especialistas en modelización de mercados petroleros consultados por la misma firma.

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El bloqueo llega en un momento en que Arabia Saudí evaluaba rutas alternativas para sus exportaciones, buena parte de las cuales parte precisamente desde sus terminales sobre el mar Rojo. La eventual reconfiguración de esos flujos exigiría tiempos de tránsito más largos y mayores costos de seguro y combustible para las navieras que operan en la región.

Un cuarto de las rutas globales de crudo en riesgo

El origen inmediato de la escalada fue el bombardeo, atribuido al Ejército yemení, contra el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión procedente de Irán. Los hutíes responsabilizaron a Riad por esa acción y la interpretaron como una nueva forma de bloqueo sobre el territorio bajo su control, lo que derivó en la represalia marítima anunciada esta semana.

Medio Oriente logística
El martes solo nueve embarcaciones cruzaron el estrecho de Ormuz, una caída del 31% respecto de la jornada previa, mientras que los pasos por Bab al Mandeb se redujeron un 34%, hasta 29 buques (Foto: Shutterstock)

Especialistas en mercados petroleros advirtieron que, de producirse interrupciones simultáneas y prolongadas en Ormuz y Bab al Mandeb, hasta un 25% de las rutas mundiales de suministro de petróleo quedarían comprometidas. El escenario incluye también riesgos sobre otros corredores energéticos sensibles, como el oleoducto que conecta la cuenca del Caspio con el mar Negro.

Ambos pasos concentran una porción decisiva del comercio energético global: por Ormuz transita una parte sustancial del petróleo exportado por los productores del golfo Pérsico, mientras que Bab al Mandeb constituye la puerta de entrada obligada al mar Rojo y, desde allí, al canal de Suez, ruta clave para conectar Asia con Europa.

Advertencia de Washington y reacción internacional

El gobierno de Estados Unidos se pronunció horas después del anuncio del bloqueo. El presidente Donald Trump señaló que, aunque el cierre efectivo del mar Rojo aún no se concretó, su país intervendría si la amenaza avanza hacia un bloqueo total de esa vía marítima, que constituye uno de los corredores comerciales más transitados del planeta.

La postura estadounidense se suma a la de Arabia Saudí, que había advertido que tomará todas las medidas necesarias frente a las amenazas del grupo insurgente. Riad interviene militarmente en el conflicto yemení desde 2015 al frente de una coalición que respalda al gobierno reconocido internacionalmente, en un enfrentamiento que ya lleva más de una década sin resolución definitiva.

Para las cadenas de suministro globales, la incertidumbre se traduce en decisiones operativas concretas: desvíos de ruta, aumento de primas de seguro marítimo y, en algunos casos, la desconexión del sistema de identificación automática de los buques para reducir su exposición ante eventuales ataques.

Un escenario que exige monitoreo constante

La combinación de bloqueo naval, bombardeos y advertencias cruzadas configura un escenario de alta volatilidad para el transporte marítimo internacional, en momentos en que el mar Rojo y el golfo Pérsico ya arrastraban tensiones desde el estallido del conflicto en Gaza en 2023.

De consolidarse una interrupción prolongada en ambos pasos, las navieras deberán evaluar rutas alternativas más largas y costosas, mientras los mercados energéticos seguirán de cerca cada movimiento de buques y cada nueva declaración de las partes involucradas en las próximas semanas.

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