Encontraron a un hombre con dos disparos dentro de un auto y sospechan que murió tras el robo a una vivienda

El auto estaba detenido en la colectora de la Ruta 22, jurisdicción de Fernández Oro, Río Negro (Diario Río Negro)

Un hombre fue hallado sin vida en el interior de un automóvil en la colectora de la Ruta 22 de Río Negro y en el reciente informe preliminar de las autoridades determinaron que presentaba dos heridas de bala.

La víctima fue identificada como Franco Nicolás Padilla, de 31 años, quien tenía un importante historial delictivo y cuya muerte se investiga en el marco de un robo ocurrido horas antes de que su cuerpo fuera hallado. Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación al medio local LM Cipolletti, Padilla, oriundo de Neuquén, estuvo vinculado a hechos delictivos resonantes de la región, incluso cumplió una condena previa.

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El auto en el que lo encontraron estaba detenido a la vera de la ruta en Fernández Oro. El informe forense, elaborado por el médico Marcelo Uzal, precisó que la lesión mortal fue provocada por un proyectil que ingresó por la axila izquierda y egresó por el lado derecho de la espalda, con daño en órganos vitales, según indicó el portal Diario de Río Negro. El profesional precisó que había otras lesiones en el cuerpo, aunque los peritos determinaron que eran previas al episodio y no guardan relación con el ataque.

Los datos proporcionados a la Justicia refuerzan una hipótesis que los investigadores siguen desde el día en que hallaron su cadáver. De acuerdo con lo trascendido, Padilla era uno de los delincuentes que participó de un violento asalto a una vivienda del barrio Rincón Lindo, en Cipolletti, y habría resultado herido durante un tiroteo que se desató en el interior del inmueble.

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En el caso interviene la Comisaría 26 (Google Maps)

Este episodio ocurrió en la madrugada del 22 de julio. Un grupo de hombres irrumpió por la fuerza en una casa donde descansaban una mujer y sus hijos. Ante el ataque, uno de los jóvenes habría tomado un arma y disparado contra los intrusos para defender a su familia. Los asaltantes lograron escapar del lugar, pero horas después se reportó el hallazgo del cuerpo de Padilla dentro del vehículo en jurisdicción de Fernández Oro.

La investigación está a cargo del equipo fiscal de turno, integrado por los fiscales Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas, con el apoyo de la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público Fiscal, la Comisaría 26, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro.

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Hasta el momento, se secuestraron los teléfonos móviles de los ocupantes de la vivienda y del rodado donde fue hallado el cuerpo, y se tomaron alrededor de diez declaraciones testimoniales.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio que realizó el abogado de la familia, a las 5:45 del miércoles, un Toyota Corolla se detuvo en la esquina del domicilio, se bajaron cuatro personas y continuó su marcha hacia el centro de la ciudad. Dos minutos después, los individuos ingresaron a la propiedad, aunque solo dos avanzaron hacia el interior de la vivienda. Dentro se encontraban una mujer de 53 años, un hijo mayor de edad y una hija de 12 años.

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El letrado precisó en declaraciones a LM Cipolletti que “los delincuentes habrían logrado inhibir previamente el sistema de cámaras y alarmas”. Uno de ellos entró a la habitación de la mujer, la despertó bajo amenazas y golpes, y sus gritos alertaron al hijo, quien se acercó para ver lo que estaba ocurriendo.

El Poder Judicial de Neuquén

Ante el temor de posibles represalias, la defensora oficial de menores, los profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y los jefes policiales decidieron tomar medidas de protección personal inmediatas para la familia damnificada.

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La Fiscalía continúa con el análisis de los dispositivos tecnológicos incautados, pericias balísticas y mecánicas sobre el vehículo secuestrado y la recepción de nuevas declaraciones. El domicilio de Cipolletti donde ocurrió el tiroteo permanece preservado y bajo custodia policial ante la eventual necesidad de realizar nuevas inspecciones en el lugar.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación al medio local LM Cipolletti, Padilla estuvo vinculado a hechos delictivos resonantes de la región, incluso cumplió una condena previa.

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