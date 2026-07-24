El OIEA espera por un llamado formal de EEUU y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

Banderas de Estados Unidos y Arabia Saudita (REUTERS/Hamad I Mohammed/Archivo)

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó el jueves que tiene conocimiento del acuerdo de cooperación nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y señaló que permanece a la espera de una solicitud formal de ambos gobiernos para supervisar su cumplimiento.

“El OIEA está al tanto de las conversaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos para concertar un acuerdo bilateral de cooperación nuclear civil, así como del plan para pedir al OIEA que aplique medidas de verificación en relación con ese acuerdo bilateral”, declaró un portavoz del organismo.

El vocero, en diálogo con la agencia Europa Press agregó que el organismo espera “con interés” la solicitud formal y está dispuesto a colaborar con ambas partes para “garantizar la aplicación de esas medidas”.

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La supervisión prevista deberá incluir “las correspondientes medidas de verificación de conformidad con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y el Acuerdo de Salvaguardias Amplias (ASA) aplicable a Arabia Saudita”, precisó el portavoz. Una vez presentada la solicitud, el trámite será sometido a la junta de gobernadores del OIEA, que tendrá la responsabilidad de autorizar su implementación.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la aprobación del acuerdo nuclear dependerá de que Riad se adhiera a los Acuerdos de Abraham, pactos promovidos por Washington para la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes, incluidos Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

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El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, interviene durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, DC (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

“Será aprobado, pero estará totalmente sujeto a que Arabia Saudita se adhiera a los respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”, afirmó Trump en un mensaje difundido en redes sociales. El acuerdo, añadió el mandatario, “no contempla el enriquecimiento” de material nuclear por parte de Riad.

Washington y Raid firmaron formalmente un acuerdo de cooperación nuclear civil que, según fuentes citadas por el medio Associated Press (AP), permitiría al reino construir su propia planta de enriquecimiento de uranio, una decisión que modifica los estándares de no proliferación que Washington mantenía hasta ahora en la región.

El convenio, conocido como “acuerdo 123” —por la sección homónima de la Ley de Energía Atómica de 1954 que regula la transferencia de tecnología nuclear estadounidense al exterior—, fue suscrito por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro de Energía saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, junto con un acuerdo bilateral de salvaguardias. La vigencia del pacto será de 30 años y el texto deberá ser remitido al Congreso estadounidense para su revisión.

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Wright aseguró previamente que el acuerdo “mantiene los más altos estándares de seguridad nuclear y no proliferación”. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos “no alcanzaría ningún convenio que condujera al riesgo de proliferación”. Hasta el momento, ninguno de los funcionarios estadounidenses detalló los mecanismos de verificación previstos.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, junto al secretario de Energía, Chris Wright, en la sede de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) en Washington, D. C., EE. UU., el 23 de julio de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

De acuerdo con fuentes citadas por AP, el pacto no contempla la aplicación del Protocolo Adicional del OIEA, el instrumento que habilita inspecciones más amplias para verificar que el material nuclear no sea desviado hacia fines militares. Esta omisión distingue el acuerdo de aquel firmado en 2009 entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos para la planta de Barakah, en el que Abu Dhabi renunció expresamente al enriquecimiento de uranio. Este modelo fue calificado por especialistas como el “estándar de oro” para países que buscan energía atómica sin generar sospechas sobre posibles ambiciones armamentistas.

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(Con información de Europa Press y Associated Press)