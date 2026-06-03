El conflicto en Oriente Medio impulsa el tráfico en el Canal de Panamá

El Canal registra actualmente niveles de tráfico cercanos a sus máximos históricos. Mientras el promedio habitual ronda los 36 buques diarios, en jornadas de alta demanda la infraestructura ha logrado movilizar entre 40 y 42 embarcaciones por día (Foto: Shutterstock)

La crisis geopolítica y energética derivada del conflicto en Oriente Medio está generando efectos directos sobre las cadenas logísticas globales. Uno de los impactos más visibles se observa en el Canal de Panamá, que atraviesa uno de los períodos de mayor actividad de su historia reciente como consecuencia de las alteraciones en las rutas marítimas internacionales y del encarecimiento del combustible.

Según explicó el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, el aumento de las tensiones en la región del Golfo Pérsico y las dificultades operativas asociadas al estratégico estrecho de Ormuz han incrementado el atractivo de la vía panameña para numerosas navieras que buscan optimizar costos y tiempos de tránsito.

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El funcionario señaló que el Canal registra actualmente niveles de tráfico cercanos a sus máximos históricos. Mientras el promedio habitual ronda los 36 buques diarios, en jornadas de alta demanda la infraestructura ha logrado movilizar entre 40 y 42 embarcaciones por día, reflejando una utilización intensiva de su capacidad operativa.

Para el comercio internacional, el fenómeno pone de manifiesto cómo los eventos geopolíticos pueden modificar rápidamente los flujos logísticos globales y alterar la competitividad de determinadas rutas marítimas.

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Mientras persista la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz y los mercados energéticos continúen mostrando volatilidad, corredores estratégicos como el Canal de Panamá podrían mantener un papel aún más relevante dentro de las cadenas globales de suministro (Imagen: Shutterstock)

Una ventaja logística impulsada por el costo del combustible

Uno de los principales factores que explican este crecimiento es el aumento de los precios internacionales del petróleo. Cuando el combustible se encarece, las navieras buscan recorridos que permitan reducir distancias, tiempos de navegación y consumo energético.

En ese contexto, el Canal de Panamá gana competitividad frente a otras alternativas marítimas, ya que permite conectar de forma más eficiente los mercados del Atlántico y del Pacífico.

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La situación resulta especialmente favorable para Panamá debido a que el país enfrenta este escenario con una infraestructura significativamente más robusta que una década atrás. La ampliación inaugurada en 2016 permitió incrementar de forma sustancial la capacidad operativa de la vía y responder a una demanda mucho mayor.

Antes de esa expansión, los buques tipo Panamax podían transportar alrededor de 4.000 contenedores. En la actualidad, los Neopanamax pueden superar los 16.000 contenedores, multiplicando la eficiencia de las operaciones y reduciendo los costos logísticos por unidad transportada.

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Además, la ampliación abrió la puerta al tránsito de embarcaciones especializadas en gas natural licuado (GNL), un segmento que adquirió una importancia creciente en los mercados energéticos internacionales durante los últimos años.

Desde una perspectiva logística, esta capacidad adicional permite absorber incrementos de demanda derivados de situaciones extraordinarias, como conflictos regionales, interrupciones en corredores estratégicos o cambios abruptos en los patrones del comercio mundial.

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El crecimiento del tráfico también tiene impacto sobre la economía panameña. Los mayores ingresos generados por los peajes fortalecen las finanzas públicas y aportan recursos para continuar desarrollando nuevas inversiones destinadas a mejorar la infraestructura y la competitividad del corredor.

Más allá de los beneficios económicos para Panamá, la situación vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con infraestructura logística resiliente capaz de adaptarse a escenarios internacionales cambiantes.

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La evolución de la crisis en Oriente Medio seguirá siendo un factor clave para el transporte marítimo durante los próximos meses. Mientras persista la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz y los mercados energéticos continúen mostrando volatilidad, corredores estratégicos como el Canal de Panamá podrían mantener un papel aún más relevante dentro de las cadenas globales de suministro.

En un contexto donde la seguridad energética, los costos logísticos y la confiabilidad de las rutas se han convertido en variables críticas para el comercio internacional, la vía interoceánica panameña vuelve a consolidarse como uno de los principales nodos de conexión entre los grandes mercados del mundo.

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