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Los seis cambios en las reglas que se aplicaron en el Mundial y ya están en vigencia en el fútbol argentino

Las modificaciones también alcanzan al Ascenso, salvo las que tienen que ver con el VAR, porque la tecnología aún no llegó a las categorías menores

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La roja a Embolo en Argentina-Suiza: un ejemplo que puede comenzar a suceder en el fútbol argentino (AP Foto/Ed Zurga)
La roja a Embolo en Argentina-Suiza: un ejemplo que puede comenzar a suceder en el fútbol argentino (AP Foto/Ed Zurga)

La AFA comenzó el Torneo Clausura 2026 aplicando las principales modificaciones reglamentarias utilizadas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El objetivo es aumentar el tiempo efectivo de juego, reducir las demoras y mejorar la justicia deportiva mediante nuevas herramientas para el arbitraje.

Las principales modificaciones son:

1. Cinco segundos para las reanudaciones

• Saque de banda: el ejecutante dispone de 5 segundos para poner el balón en juego desde que está en condiciones de hacerlo. Si demora deliberadamente, el saque pasa al equipo rival.

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• Saque de meta: también rige el límite de 5 segundos. Si no se ejecuta en ese plazo, el árbitro concederá tiro de esquina al adversario.

2. Sustituciones más rápidas

El jugador sustituido deberá abandonar el terreno de juego en 10 segundos. Si demora más de ese tiempo, el sustituto no podrá ingresar hasta la primera interrupción posterior a un minuto de juego efectivo, salvo situaciones excepcionales.

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3. Atención médica

Cuando un futbolista sea atendido dentro del campo y la lesión no provenga de una infracción sancionada disciplinariamente, deberá permanecer un minuto fuera del terreno de juego antes de reingresar. La medida busca desalentar interrupciones tácticas.

4. Ampliación del protocolo VAR

El VAR podrá intervenir para:

• Corregir errores de identidad;

• Revisar una segunda amonestación claramente incorrecta que derive en expulsión;

• Corregir un tiro de esquina concedido erróneamente, cuando sea posible hacerlo antes de la reanudación.

5. Conductas discriminatorias

Como opción reglamentaria, podrá sancionarse con tarjeta roja al jugador o integrante del cuerpo técnico que se cubra la boca durante una confrontación para ocultar una expresión discriminatoria o gravemente ofensiva. Esta disposición ya tuvo aplicaciones durante el Mundial.

6. Otras precisiones reglamentarias

También comenzarán a aplicarse:

• La regulación del doble toque accidental en la ejecución de un penal • el nuevo criterio del balón a tierra

• Ajustes de la ventaja.

¿Qué pasa con el Ascenso? La diferencia clave sin VAR

La AFA implementará las modificaciones reglamentarias en todas las categorías, pero el fútbol de Ascenso no podrá aplicar aquellas que dependen del VAR, ya que no cuenta con asistencia arbitral por video.

Por ese motivo, no será posible corregir un saque de esquina para transformarlo en saque de arco, ni anular una segunda amonestación claramente incorrecta que derive en expulsión.

En cambio, sí se aplicarán plenamente las restantes modificaciones, como el control estricto de las demoras, los nuevos tiempos para las reanudaciones, las sustituciones y las atenciones médicas.

Marco conceptual: la optimización del tiempo efectivo

Más allá de los cambios puntuales, la filosofía de la AFA sigue la línea impulsada por FIFA e IFAB: proteger el tiempo efectivo de juego, desalentar las demoras deliberadas, ampliar las herramientas del VAR para corregir errores evidentes y fortalecer la autoridad arbitral, procurando que el fútbol sea más dinámico, más justo y con mayor continuidad.

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