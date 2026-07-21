La logística que no admite errores: mover cargas químicas por el mundo

Belén Etcheverry es analista en logística internacional (Foto: Movant Connection)

Detrás de cada envío de productos químicos peligrosos hay coordinación entre áreas, plazos ajustados y decisiones que no admiten margen de error. Para Belén, la clave pasa por el trabajo conjunto entre sectores: “mantener ese lineamiento y esa comunicación con los distintos sectores es lo que permite llevar adelante un envío, una importación o una exportación con coherencia”.

¿Cómo evolucionó el mercado de la industria minera y química en estos diez años?

A lo largo de estos diez años el mercado fluctúa bastante, y cada vez tenemos más competencia, sobre todo de China, que hace de todo. Si no hay una estabilidad, algo constante, el mercado fluctúa bastante. Lo que pasa es que los clientes en Chile están bastante consolidados, datan de muchos años, y eso hace que haya un ida y vuelta, más confianza, y se conserve el tema de los envíos y de las ventas.

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¿Qué relación tiene tu trabajo con el boom del litio y la minería en la región?

No estoy vinculada específicamente con el litio, pero sí con productos químicos que abastecen a las mineras, sobre todo en Chile. Aunque el mercado fluctúa bastante, hay una venta constante: no está desabastecido ni se dejó de enviar. Es un mercado muy específico: ellos dependen de este producto para seguir generando explotación en las minas, aunque no creo que tenga que ver 100% con el litio.

¿Qué particularidades tienen las operaciones internacionales con productos químicos peligrosos?

Los productos químicos son productos muy sensibles, y hay que tener conocimiento de este tipo de productos: hay peligrosos y no peligrosos, con distintos grados de peligrosidad que definen cómo se almacenan y qué contenedor usar. El transporte tiene que tener el curso hecho para manipularlos, con las etiquetas de riesgo correspondientes, y priorizar la seguridad: esta carga no puede transitar de noche ni estar constantemente en movimiento.

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¿Cómo es el transporte en isotanques y qué lo distingue de otros contenedores?

Hay muchos productos químicos que viajan en contenedores muy similares a los que se ven en la calle, pero con otro tipo de válvulas para cargar o descargar el producto. Se pueden alquilar o ser dueño de esos isotanques. Tienen una particularidad. Están dedicados al producto que vas a cargar; no podés cargar otro producto, sino que tenés que cargar específicamente ese.

¿Qué trámites y normativas hay que resolver para poder despachar este tipo de cargas?

Hoy no hay una legislación clara sobre los residuos en Argentina, entonces hay que generar un expediente para poder retornar el contenedor sin lavar. Para salir hay que pedir una autorización a Prefectura Naval Argentina, con un curso cada dos años. Como la logística internacional se rige bajo normas internacionales, difícilmente puedas hacer algo muy distinto a lo que ya se viene haciendo acá.

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"Para mí lo fundamental es trabajar en equipo, con los distintos sectores, ya sea planificación, producción o ventas", sostiene Belén (Foto: Shutterstock)

En un mercado tan volátil, ¿qué hace falta para sostener un criterio profesional en cada operación?

Hace falta un análisis de toda la operación, muy buena comunicación, constancia y paciencia. Para mí lo fundamental es trabajar en equipo, con los distintos sectores, ya sea planificación, producción o ventas. Mantener ese lineamiento y esa comunicación con los distintos sectores es lo que permite llevar adelante un envío, una importación o una exportación con coherencia.

¿Qué te aportó haber trabajado tanto en importación como en exportación?

Vengo del rubro de forwarder, donde vi tanto la importación como la exportación, y cada tipo de operación tiene una dinámica completamente diferente: en la exportación solés generar más trabajo, porque la documentación generalmente la hace el exportador; en la importación es al revés, vos recibís la documentación. Tener la película entera te da otra visión de mercado y decisiones más acertadas.

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