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Mejoran un corredor estratégico para el transporte de cargas entre Argentina y el Mercosur

Los trabajos se concentraron en más de 200 kilómetros entre Zárate y Gualeguaychú, una de las conexiones terrestres más relevantes para el comercio exterior y las cadenas de suministro de la región

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Las rutas 12 y 14 constituyen un eje estratégico para la circulación de mercancías entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay (Foto: Shutterstock)
Las rutas 12 y 14 constituyen un eje estratégico para la circulación de mercancías entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay (Foto: Shutterstock)

El Gobierno nacional aprobó la finalización de las obras iniciales de rehabilitación ejecutadas sobre 203 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, en el tramo que conecta Zárate, en la provincia de Buenos Aires, con Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Se trata de uno de los corredores logísticos más importantes del país, utilizado de manera intensiva por el transporte de cargas vinculado al comercio exterior y al intercambio regional dentro del Mercosur.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 717/2026 y marca uno de los primeros hitos dentro del nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional, que contempla inversiones privadas para la puesta en valor y modernización de la infraestructura vial.

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Las rutas 12 y 14 constituyen un eje estratégico para la circulación de mercancías entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A través de este corredor transita una parte significativa del transporte terrestre internacional, además de cargas vinculadas a la actividad industrial, agroexportadora y de distribución nacional.

Un corredor clave para el comercio y las cadenas de suministro

Las obras finalizadas abarcaron tareas de bacheo, reemplazo de losas de hormigón, recalce de banquinas, renovación de señalización horizontal y vertical, y reparación de sistemas de iluminación.

El objetivo principal fue recuperar condiciones adecuadas de transitabilidad sobre un corredor que cumple un papel central dentro de las cadenas de suministro regionales y de la logística terrestre asociada al comercio internacional.

Según la información oficial, los trabajos estaban originalmente previstos para completarse durante el primer año de concesión. Sin embargo, la ejecución se realizó en un plazo menor al inicialmente proyectado.

La importancia logística de este corredor radica no solo en su función como vínculo entre distintos centros productivos del país, sino también en su rol como acceso terrestre hacia pasos fronterizos y conexiones comerciales con los principales socios del Mercosur.

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Se trata de uno de los corredores logísticos más importantes del país, utilizado de manera intensiva por el transporte de cargas vinculado al comercio exterior y al intercambio regional dentro del Mercosur (Foto: Shutterstock)
Se trata de uno de los corredores logísticos más importantes del país, utilizado de manera intensiva por el transporte de cargas vinculado al comercio exterior y al intercambio regional dentro del Mercosur (Foto: Shutterstock)

Más de 740 kilómetros en ejecución

Además de los 203 kilómetros ya rehabilitados, continúan desarrollándose trabajos sobre otros 540 kilómetros que forman parte de la primera etapa de la Red Federal de Concesiones.

De acuerdo con la planificación oficial, la totalidad de los más de 740 kilómetros incluidos en esta fase alcanzará condiciones óptimas de circulación durante los próximos meses.

La mejora de estos corredores aparece como un factor relevante para reducir costos operativos, mejorar tiempos de tránsito y aumentar la previsibilidad logística, aspectos que impactan directamente sobre la competitividad del transporte terrestre y de las actividades vinculadas al comercio exterior.

Un plan de mayor alcance

Las intervenciones realizadas forman parte de un programa más amplio que busca modernizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante contratos de concesión financiados con inversión privada.

Dentro de este esquema, los contratos contemplan tres tipos de intervenciones: obras iniciales de puesta en valor destinadas a recuperar la transitabilidad, obras obligatorias previstas contractualmente y trabajos de rehabilitación orientados a garantizar la calidad de calzadas y banquinas durante la vigencia de las concesiones.

Desde la perspectiva logística, la evolución de este tipo de corredores viales resulta especialmente relevante debido a su incidencia sobre la circulación de cargas, la integración regional y el funcionamiento de las cadenas de abastecimiento.

En un contexto donde la eficiencia del transporte terrestre continúa siendo uno de los factores determinantes para la competitividad de las exportaciones y de la producción nacional, las inversiones en infraestructura vial mantienen un papel central dentro de la agenda logística argentina.

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