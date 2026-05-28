La globalización no murió: simplemente cambió de forma

Carolina Pluda es responsable de comercio exterior en el rubro de insumos para el campo (Foto: Movant Connection)

En los últimos años, las cadenas de suministro globales se organizaron bajo una lógica bastante clara: producir donde fuera más barato, mover mercancías al menor costo posible y abastecer al mundo desde grandes polos manufactureros. La eficiencia empresarial era la prioridad absoluta.

Sin embargo, los hechos demostraron que un sistema extremadamente optimizado también puede volverse extremadamente frágil e interdependiente; la pandemia, los conflictos geopolíticos, el aumento de los costos energéticos y las interrupciones logísticas dejaron en evidencia que depender de pocos proveedores, de rutas marítimas específicas o de regiones muy concentradas puede convertirse rápidamente en un problema escalable a nivel global. Por ello, el comercio internacional actual no se define apenas por velocidad o costos; la resiliencia pasó a ocupar un lugar central.

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Del “just in time” al “just in case”

Durante décadas, muchas empresas trabajaron bajo el modelo “just in time”: producir y abastecer exactamente cuando era necesario para reducir inventarios y costos de almacenamiento, en entornos previsibles. No obstante, este modelo no considera la dificultad de planificación en un contexto geopolíticamente incierto como el de los últimos años.

La pandemia generó disrupciones en fábricas, puertos y rutas comerciales simultáneamente. Luego, llegaron otros factores que profundizaron la incertidumbre: la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre China y Estados Unidos, la crisis energética en Europa y, más recientemente, el cierre del estrecho de Ormuz entre Irán y Omán en Medio Oriente, obligando a numerosas navieras a modificar rutas estratégicas y extender tiempos de tránsito.

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El resultado fue prácticamente inmediato: aumentaron los costos logísticos, se generaron faltantes de insumos y muchas compañías comenzaron a replantear la forma en la que organizan sus cadenas de suministro y su estrategia de gestión de inventarios.

Una nueva lógica: regionalizar para reducir riesgos

En este nuevo escenario, se fortalece una tendencia que gana cada vez más relevancia: la regionalización del comercio.

Conceptos como nearshoring y friendshoring empezaron a ocupar un lugar importante dentro de la estrategia empresarial y política internacional. El primero consiste en el traslado de operaciones hacia países cercanos para reducir riesgos logísticos; el segundo prioriza el comercio con países considerados aliados o políticamente estables. México, por ejemplo, comenzó a ganar protagonismo como alternativa productiva cercana al mercado estadounidense. India y varios países del Sudeste Asiático también están captando inversiones que antes se concentraban principalmente en China.

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Al mismo tiempo, distintos acuerdos comerciales regionales continúan creciendo y consolidándose. Uno de los casos más relevantes es el RCEP, el gran acuerdo económico de Asia-Pacífico, que reúne a algunas de las economías más dinámicas del mundo y refuerza la integración regional asiática y los flujos de inversión directa. En contraparte, el reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur permite acercar a estos países y genera una de las zonas de libre comercio más abarcativas a nivel global.

La guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre China y Estados Unidos, la crisis energética en Europa y, más recientemente, el cierre del estrecho de Ormuz, obligaron a numerosas navieras a modificar rutas estratégicas (Imagen: Shutterstock)

El comercio internacional no se fragmenta por completo

Aunque muchas veces se habla de “desglobalización”, la realidad parece ser más compleja. El comercio mundial no desapareció ni dejó de crecer por completo. Lo que está cambiando es su forma de organizarse. Las empresas siguen operando globalmente, pero ahora buscan distribuir riesgos. En lugar de depender de un único proveedor o una sola región, intentan diversificar socios comerciales, rutas logísticas y centros productivos.

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Esto genera un escenario híbrido: el comercio continúa siendo global, pero con una creciente importancia de los vínculos regionales y estratégicos. Por tanto, la globalización se transforma en bloques, tanto comerciales y económicos como políticos.

América Latina frente a una oportunidad

En este contexto, América Latina podría ocupar un rol mucho más relevante dentro de las nuevas cadenas globales de suministro.

La disponibilidad de recursos naturales estratégicos, la cercanía con mercados importantes y la posibilidad de convertirse en proveedor alternativo para industrias internacionales representan oportunidades concretas para la región. Además, las crecientes inversiones en infraestructura permitirán fortalecer los lazos con países como China, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), particularmente en sectores como los de la minería y la energía renovable; países como México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú se vieron especialmente beneficiados.

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Sin embargo, esto no es suficiente. La infraestructura logística, la estabilidad económica, la conectividad y la capacidad de generar previsibilidad serán factores determinantes para aprovechar estas ventajas competitivas naturales.

Las cadenas de suministro del futuro probablemente serán menos dependientes de un solo centro global y más distribuidas entre distintos polos regionales. Los países que logren posicionarse como socios confiables tendrán mayores posibilidades de integrarse a esta nueva etapa del comercio internacional.

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Un nuevo mapa para el comercio mundial

Las decisiones comerciales ya no responden únicamente a criterios económicos. La geopolítica, la seguridad energética, la estabilidad institucional y la resiliencia logística pasaron a influir directamente sobre cómo y dónde se produce.

El desafío será adaptarse a un entorno internacional más incierto e imprevisible, canalizando el comercio mundial a través de rutas trazadas con base en la seguridad por sobre la eficiencia económica.

Solo aquellas empresas y países capaces de adaptarse estratégicamente podrán responder con mayor eficacia a estas condiciones cambiantes. No obstante, resulta difícil prever si este contexto de incertidumbre persistirá de la misma manera en el largo plazo o si evolucionará hacia nuevas formas de riesgo y tensión internacional. En un comercio global cada vez más dinámico, la capacidad de reorganizarse constantemente podría transformarse en el verdadero diferencial competitivo.

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