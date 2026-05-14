Entre las normas y el puerto: los costos invisibles del comercio exterior pyme

Juan Augusto Casco es analista de comercio exterior (Foto: Movant Connection)

En comercio exterior siempre hablamos de tipo de cambio, fletes, aranceles. Pero hay algo que también pesa y que casi nunca se habla: la diferencia entre lo que dicen las normas y lo que pasa en la práctica. Y esa diferencia, muchas veces, tiene un costo real.

Trabajo hace años en comercio exterior en una pyme industrial. Y algo que fui aprendiendo es que importar o exportar no es solo cumplir reglas. Muchas veces es ir resolviendo sobre la marcha cosas que no estaban previstas y eso pasa bastante más seguido de lo que parece desde afuera.

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Cuando la norma no alcanza

Un ejemplo bastante común: exportás mercadería y después del embarque aparece un descuento y tenés que hacer una nota de crédito. En teoría la regulación lo contempla. Pero cuando te toca hacerlo, empiezan las dudas: ¿liquidás el monto original o el ajustado? ¿Qué te pide el banco como respaldo? ¿Qué pasa si el tipo de cambio se modifica entre una fecha y la otra?

Y ahí es donde se complica. No porque no haya normas, sino porque no siempre aplica al detalle de lo que pasa en la operación real. Muchas veces terminás tomando decisiones con información incompleta o con criterios que vas creando en base a experiencia y no siempre es fácil saber si lo estás haciendo bien.

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Algo que te das cuenta con el tiempo es que el banco no siempre aplica la normativa de la misma manera. A veces también la interpreta y eso hace que una misma operación pueda tener tratamientos distintos según con quién operes. Entonces no alcanza solo con saber la norma. También tenés que saber cómo operan los diferentes bancos. Nadie te lo explica de entrada y muchas veces lo aprendés recién cuando ya estás en el medio de la operación.

Otro tema que cada vez aparece más son los reglamentos técnicos. No es que esté mal que existan controles, el problema es cuando te enterás tarde. Te puede pasar que la mercadería ya esté en camino y de repente aparece un requisito nuevo. Y lo que venía siendo una operación normal pase a ser un problema. Demoras para nacionalizar, costos de almacenaje, certificaciones que no tenías previstas.

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La norma tiene sentido. El problema es cuando la conoces en el medio de la operación porque en ese momento ya no estás planificando, estás reaccionando y eso agota.

Cumplir con todo lo necesario no es gratis. Cuesta tiempo, energía y capacidad de reacción y eso también termina impactando en la competitividad (Imagen: Shutterstock)

Los costos que nadie mide

Hay costos que no se ven. No son aranceles ni fletes, son las horas que le dedicás a interpretar una norma, a hablar con el despachante, a validar con el banco, a dejar todo documentado por si hay algún problema. Eso también es trabajo y tiene un costo. Muchas veces ese tiempo compite con el resto de las tareas del día, que no son pocas. En una empresa grande capaz hay un equipo para eso. En una pyme, muchas veces lo hacen una o dos personas. La norma es la misma para todos, pero los recursos no.

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¿Qué pesa más para una pyme: cumplir la regulación o todo lo que cuesta comprenderla y aplicarla? Siento que esa pregunta no se hace mucho y estaría bueno ponerla sobre la mesa.

Cumplir con todo lo necesario no es gratis. Cuesta tiempo, energía y capacidad de reacción y eso también termina impactando en la competitividad. No es una crítica a que haya regulación, es más una mirada desde la práctica ya que hay costos que no se visualizan y que, para una pyme, pesan bastante y son los que surgen entre lo que dicen las normas y lo que pasa en la operación real. Porque muchas veces el problema no está en el puerto, está en la preparación de la operación y como aplicas las normas y reglamentos.

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