El courier marítimo empieza a abrir un nuevo debate operativo en el comercio exterior argentino

El principal factor detrás de esta tendencia es el impacto que tienen los costos del flete aéreo sobre determinadas operaciones de menor escala (Imagen: Shutterstock)

El desarrollo del llamado courier marítimo empezó a ganar espacio dentro del comercio exterior argentino y abrió una discusión técnica, normativa y operativa que hasta hace poco prácticamente no existía en el mercado local. Según un análisis realizado por la especialista en comercio exterior, Yanina Soledad Lojo, la aparición de este tipo de operaciones comenzó a poner en revisión algunas interpretaciones históricas del régimen courier, especialmente aquellas vinculadas al modo de transporte utilizado.

De acuerdo con el trabajo, actualmente son pocas las empresas que ofrecen este servicio en Argentina, pero el tema ya comenzó a generar interés dentro del sector logístico y aduanero.

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El principal factor detrás de esta tendencia es el impacto que tienen los costos del flete aéreo sobre determinadas operaciones de menor escala, donde la logística termina representando una parte demasiado alta del costo total de la mercadería.

Un debate sobre el alcance del régimen courier

Uno de los ejes centrales del análisis gira en torno a una pregunta que empezó a repetirse dentro del sector: si el régimen courier estaba necesariamente asociado al transporte aéreo o si esa relación respondía solamente a una práctica histórica. Según explica Lojo, la discusión tomó fuerza luego de una presentación realizada ante Aduana por una de las empresas que impulsa este esquema operativo.

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El planteo sostiene que la normativa vigente, particularmente la RG 5608/2024, define las condiciones del servicio courier y las características de los envíos, pero no establece expresamente una limitación respecto del medio de transporte utilizado. La regulación describe actividades vinculadas a la admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos internacionales, aunque sin especificar que deban realizarse exclusivamente por vía aérea.

En ese contexto, el análisis señala que las restricciones actuales del régimen están asociadas al valor FOB, peso, intervenciones o beneficios arancelarios, pero no al transporte marítimo. Allí aparece uno de los principales argumentos jurídicos del debate: en materia administrativa, las restricciones deben estar expresamente previstas por la norma.

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La presentación también incorporó antecedentes internacionales para sostener la viabilidad del esquema. De acuerdo con el documento citado por Lojo, en mercados como Estados Unidos, China y la Unión Europea los sistemas de envíos rápidos pueden operar utilizando transporte aéreo, marítimo o terrestre, dependiendo del costo y de las características de cada operación.

Las compañías que operan bajo esta modalidad deben estar registradas como Prestadores de Servicios Postales (PSP), condición necesaria para encuadrarse dentro del régimen simplificado (Imagen: Shutterstock)

Trazabilidad, operadores habilitados y estructura logística

Otro de los puntos destacados en el análisis es que el sistema courier argentino ya cuenta con herramientas de trazabilidad, registración simplificada e identificación de operadores que permitirían sostener este tipo de operaciones sin modificar la esencia del régimen vigente.

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Según detalla Lojo, tras evaluar la presentación, la Aduana reconoció operativamente que la vía marítima podía incorporarse como una alternativa válida dentro del esquema courier. Sin embargo, aclaró que no cualquier empresa puede prestar este servicio. Las compañías que operan bajo esta modalidad deben estar registradas como Prestadores de Servicios Postales (PSP), condición necesaria para encuadrarse dentro del régimen simplificado.

El informe también remarca que varias de estas empresas combinan su rol de PSP con experiencia en logística internacional y consolidación de carga, incluso con infraestructura propia en Asia para organizar operaciones desde origen.

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Uno de los cuestionamientos más frecuentes dentro del mercado fue si este modelo constituía, en realidad, una carga consolidada encubierta. El análisis sostiene que no se trata de mercadería que ingresa bajo régimen general para luego reconvertirse en courier en destino, sino que toda la operación mantiene desde origen el encuadre simplificado y la documentación correspondiente al operador postal habilitado.

La discusión logística detrás del nuevo esquema

El análisis también aborda uno de los temas que más comentarios generó en el sector: el uso de Uruguay como punto de desconsolidación para algunos envíos destinados al interior argentino. En ciertos casos, los contenedores llegan primero al país vecino y luego continúan por vía terrestre hacia Argentina, mientras que otras operaciones ingresan directamente por Buenos Aires.

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De acuerdo con Lojo, el verdadero foco de discusión no pasa tanto por el recorrido físico de la mercadería, sino por mantener la trazabilidad y el encuadre courier durante toda la cadena logística, desde origen hasta destino final.

Otro de los interrogantes vinculados a este modelo operativo está relacionado con los costos portuarios, históricamente asociados a estructuras más complejas que las operaciones aéreas. El trabajo explica que, en la práctica, esos costos suelen integrarse dentro del fee global cobrado por el proveedor del servicio, replicando una lógica similar a la utilizada actualmente en muchas operaciones courier aéreas.

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Para la especialista, el courier marítimo no reemplaza al courier aéreo ni a las importaciones tradicionales, pero sí empieza a ocupar un espacio operativo que hasta ahora prácticamente no tenía desarrollo en Argentina. Especialmente para PyMEs y operaciones de menor volumen, el esquema podría transformarse en una alternativa logística intermedia entre el régimen simplificado y la importación convencional.