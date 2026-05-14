La infraestructura inteligente empieza a redefinir la competitividad logística global

El análisis plantea que las economías que logren integrar sensores, conectividad, plataformas interoperables y capacidades de IA sobre sus redes físicas podrán mejorar su competitividad (Imagen: Shutterstock)

La discusión sobre competitividad logística ya no pasa únicamente por la construcción de rutas, puertos o centros industriales. Según un nuevo informe del Foro Económico Mundial, el eje empieza a desplazarse hacia la capacidad de esas infraestructuras para operar con datos en tiempo real, inteligencia artificial y sistemas capaces de coordinar operaciones de manera autónoma.

El documento, titulado “Intelligent Infrastructure: A Primer”, sostiene que la llamada infraestructura inteligente será uno de los factores determinantes para la competitividad industrial y logística en los próximos años.

PUBLICIDAD

El análisis plantea que las economías que logren integrar sensores, conectividad, plataformas interoperables y capacidades de IA sobre sus redes físicas podrán mejorar productividad, resiliencia y eficiencia operativa a escala sistémica.

El informe remarca que el concepto excede ampliamente la digitalización tradicional. La diferencia, según el Foro, es que estas infraestructuras ya no solo permiten intercambiar información, sino también “sentir, aprender y actuar” en tiempo real sobre operaciones logísticas, energéticas e industriales.

PUBLICIDAD

Supply chains más adaptativas

Uno de los puntos centrales del análisis es el impacto que este modelo puede tener sobre las cadenas de suministro. El Foro sostiene que las nuevas plataformas inteligentes permiten pasar de cadenas operativas reactivas a ecosistemas capaces de anticipar disrupciones, reorganizar flujos y ajustar procesos automáticamente.

Entre los principales cambios aparecen el mantenimiento predictivo, la optimización dinámica de inventarios, la coordinación logística automatizada, el control operativo en tiempo real y los sistemas de reconfiguración autónoma frente a congestiones o interrupciones. El informe incluso introduce el concepto de “agentic operations”, es decir, operaciones capaces de tomar decisiones dentro de parámetros previamente definidos, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la eficiencia operativa de extremo a extremo.

PUBLICIDAD

El caso del Puerto de Hamburgo es utilizado como referencia de integración entre tráfico terrestre, movimientos marítimos y gestión digital de capacidad operativa (Imagen: Shutterstock)

Puertos y logística integrada

La infraestructura portuaria aparece como uno de los sectores donde esta transformación ya comienza a materializarse. El caso del Puerto de Hamburgo es utilizado como referencia de integración entre tráfico terrestre, movimientos marítimos y gestión digital de capacidad operativa.

Según el informe, el puerto alemán utiliza plataformas que integran información en tiempo real de camiones, embarcaciones, patios logísticos, reservas operativas y circulación interna. El objetivo es optimizar flujos y reducir fricciones operativas dentro de uno de los nodos logísticos más relevantes de Europa.

PUBLICIDAD

El análisis también pone el foco sobre India y su plataforma ULIP, que integra información de puertos, aduanas, ferrocarriles y distintos organismos públicos dentro de una única interfaz logística nacional. La meta oficial del país es reducir sus costos logísticos desde el 14% hasta menos del 10% del PBI.

Interoperabilidad y coordinación

Más allá de la tecnología, el Foro Económico Mundial advierte que uno de los principales desafíos seguirá siendo la interoperabilidad entre actores. El documento señala que gran parte de las limitaciones actuales no son técnicas, sino institucionales: sistemas aislados, estándares incompatibles y escasa coordinación entre sectores.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el reporte plantea que la infraestructura inteligente dependerá de marcos regulatorios, estándares comunes, plataformas compartidas y mecanismos de confianza para el intercambio de datos. El informe sostiene que las economías que logren construir ecosistemas interoperables podrán acelerar procesos de innovación industrial, reducir costos operativos y fortalecer la resiliencia logística frente a escenarios globales cada vez más volátiles.

Además, el Foro remarca que esta transformación no solo impactará sobre grandes compañías, sino también sobre clusters industriales, corredores logísticos y ciudades, donde la coordinación inteligente entre infraestructura, transporte y servicios comenzará a adquirir un peso estratégico creciente.

PUBLICIDAD