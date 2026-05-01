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8 Bits: cuando la infancia diseña supply chain frameworks

Hubo una época en la que la tecnología no gritaba… susurraba. Hoy, esa lógica se traduce en frameworks: estructuras que ordenan procesos y decisiones para hacer navegable la complejidad en la supply chain, sin perder simpleza

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Arturo García Calderón es emprendedor en supply chain (Foto: Movant Connection)
Arturo García Calderón es emprendedor en supply chain (Foto: Movant Connection)

Mi historia con los videojuegos pixeleados no empieza con las consolas. Empieza con espera y paciencia.

“Hijo, viene a casa mi amigo… el tripulante de American con sus catálogos de Sears”. Este señor se paseaba por todas las casas de La Punta ofreciendo traer maravillas de Estados Unidos en esos años ochenta y noventa de importaciones nulas.

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Esa frase era básicamente un release note. Significaba que, con algo de suerte, tendría un nuevo juego. No hoy. No mañana. Quizá en un mes. Quizá en dos.

Y cuando finalmente llegaba… no existía el unboxing como hoy. O bueno, sí existía. Solo que nadie lo llamaba así. Yo me tomaba uno o dos días. Manual, garantía, publicidad. Esa mítica revista gamer que nunca llegaba, pero igual la imaginaba.

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Oler el cartucho. Dibujar personajes en papel milimetrado. Escuchar esos sonidos que hoy siguen siendo memoria emocional comprimida en 8 bits.

Ahí, sin saberlo, se estaba formando algo.

Una idea que muchos años después tendría nombre.

El momento “click”: de la consola a la supply chain

Ya más grande, cuando empiezo mi relación, casi obsesiva, con supply chain, entro en ese estado mental donde uno: piensa - corta - pega - descompone - reconstruye.

Y me doy cuenta de algo incómodo: Supply Chain es una disciplina brutal… pero mal explicada, mal enseñada, y en muchos lugares, como Perú, todavía confundida con su hija: la logística.

Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿Cómo simplificas algo complejo sin volverlo simplista? Y ahí vuelve la consola. No por lo que hacía, sino por cómo lo hacía.

Simple, pero poderosa. Limitada, pero elegante. Técnica, pero invisible. Paciente, pero precisa. Ahí entendí todo.

No necesitaba inventar algo nuevo. Necesitaba traducir la complejidad en 8 piezas.

El objetivo de la metodología no es simplificar la realidad. Es hacerla navegable, como un buen juego (Imagen: Shutterstock)
El objetivo de la metodología no es simplificar la realidad. Es hacerla navegable, como un buen juego (Imagen: Shutterstock)

Así nace el framework 8 Bits

Inspirado en esa filosofía, nace 8 Bits: un framework que descompone la cadena de suministro en 8 macroprocesos interconectados, permitiendo:

  • Detectar problemas más rápido.
  • Analizarlos con claridad.
  • Resolverlos sin romper el sistema.

Porque el gran error del supply chain moderno es optimizar partes… y destruir el todo. (Algo que modelos como el SCOR model ya intentaban resolver al estandarizar procesos como Plan, Source, Make, Deliver).

Pero 8 Bits lo lleva a un lenguaje más accionable. Más usable. Más… humano. Mapa de los 8 mundos del universo Supply Chain según 8 Bits.

Los 8 procesos (los “levels” del juego)

1. Orchestrate - El cerebro: Definición de estrategia supply chain - Diseño de red (network design) - Gobierno y KPIs - Gestión de riesgos - Data & arquitectura tecnológica.

2. Plan - El sistema nervioso: Demand planning - Supply planning - S&OP / IBP - Políticas de inventario - Capacity planning.

3. Source - El músculo de abastecimiento: Strategic sourcing - Gestión de proveedores - Procurement operativo - Contratos y negociación - SRM (Supplier Relationship Management).

4. Transform - Donde ocurre la magia: Producción / manufactura - Ensamble / MRO - Control de calidad - Programación de producción - Mejora continua.

5. Store - El arte de guardar bien: Gestión de almacenes (WMS) - Layout & slotting - Inventarios físicos - Cross docking - Conteos cíclicos.

6. Move - La coreografía del transporte: Planificación de transporte - Routing & scheduling - Gestión de flota - Tracking & visibilidad - Optimización de costos logísticos.

7. Fulfill - El momento de la verdad: Order management - Picking & packing - Last mile - Facturación - Customer service operativo.

8. Return - El loop que pocos entienden: Logística inversa - Devoluciones - Reparaciones / refurbish - Gestión de reclamos - Economía circular.

El punto clave. Cada proceso es acotado, pero profundamente conectado. Porque el objetivo no es simplificar la realidad. Es hacerla navegable. Como un buen juego.

8 Bits hoy

Hoy, en mi trabajo, esta no es solo una metodología, es un lenguaje. Está en cada proyecto de consultoría, en cada conversación con clientes, en cada alianza comercial / académica, en cada desarrollo SaaS, en cada pitch a inversionistas. Es nuestra forma de ver el mundo, nuestra “cooltura”.

Una mezcla rara, pero poderosa, de: ingenio + creatividad + simpleza + tecnología. Exactamente como aquella consola.

Porque al final… no se trataba de videojuegos. se trataba de entender sistemas.

Y tú… ¿ya conoces 8 Bits?

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