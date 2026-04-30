El acuerdo UE–Mercosur abre un escenario de ajuste logístico e inversión gradual

El criterio de “primer llegado, primer servido” para acceder a los contingentes arancelarios, introduce una lógica donde la capacidad de ejecución logística gana peso (Imagen: Shutterstock)

La entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, prevista para el 1 de mayo, marca el inicio de una nueva etapa en el comercio entre ambas regiones, aunque con efectos que serán progresivos y heterogéneos según sector.

En este contexto, más que un cambio inmediato en los flujos, el acuerdo introduce un nuevo marco de incentivos que empieza a incidir en la organización logística, la planificación operativa y las decisiones de inversión en las cadenas de suministro que conectan Europa con América Latina.

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El entendimiento, que se aplica de forma provisional tras más de 25 años de negociaciones, establece un esquema de liberalización gradual, con reducciones arancelarias inmediatas en algunos productos y plazos que pueden extenderse hasta 15 años en otros.

Un punto de partida con impacto operativo desde el primer día

Desde su implementación, el acuerdo activa mecanismos que tienen impacto directo en la operatoria. Uno de los más relevantes es el criterio de “primer llegado, primer servido” para acceder a los contingentes arancelarios, lo que introduce una lógica donde la capacidad de ejecución logística gana peso.

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Este esquema implica que las empresas deben coordinar con mayor precisión sus tiempos de producción, transporte y despacho aduanero, ya que el acceso a beneficios dependerá de la rapidez con la que logren posicionar sus productos en destino. En la práctica, esto empieza a trasladar la competencia hacia la eficiencia operativa.

A su vez, la publicación del reglamento europeo sobre contingentes arancelarios refuerza la necesidad de una gestión más ajustada de volúmenes y ventanas de embarque, especialmente en sectores con cupos limitados.

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Algunas señales iniciales muestran que las empresas comienzan a adaptarse al nuevo escenario. En sectores como el aceite de oliva, por ejemplo, ya se registran decisiones orientadas a redirigir envíos hacia mercados del Mercosur, anticipando mejores condiciones de acceso.

Este tipo de movimientos no implica aún una transformación estructural, pero sí marca el inicio de ajustes en la planificación de abastecimiento, la asignación de inventarios y la organización de los envíos internacionales. Dinámicas similares podrían replicarse en otras categorías como vinos, lácteos o alimentos procesados, a medida que avancen los cronogramas de liberalización.

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El actual desbalance comercial, con importaciones europeas desde Mercosur ampliamente superiores a las exportaciones, plantea desafíos adicionales para la logística, como la gestión de flujos asimétricos (Foto: Shutterstock)

Un escenario que condiciona decisiones de inversión logística

Más allá de los efectos inmediatos, el principal impacto del acuerdo se proyecta en el mediano plazo. La previsibilidad que introduce el nuevo marco comercial empieza a generar condiciones para evaluar inversiones en infraestructura, almacenamiento y capacidad de transporte, especialmente en corredores que vinculan ambos bloques.

Sin embargo, el propio sector agroalimentario advierte que los resultados más visibles podrían demorarse entre dos y cinco años en algunos segmentos, lo que refuerza la idea de un proceso de ajuste paulatino.

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En paralelo, el actual desbalance comercial, con importaciones europeas desde Mercosur ampliamente superiores a las exportaciones, plantea desafíos adicionales para la logística, como la gestión de flujos asimétricos, la disponibilidad de equipos y la optimización de costos operativos.

Planificación flexible en un contexto de incertidumbre

El acuerdo también introduce un componente de incertidumbre en la evolución de los flujos comerciales. Mientras algunos sectores identifican oportunidades de expansión, otros plantean la necesidad de monitorear el impacto de las importaciones y aplicar mecanismos de protección si fuera necesario.

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Para las cadenas de suministro, esto implica operar con mayor flexibilidad y capacidad de adaptación, ajustando estrategias a medida que se consoliden los nuevos patrones de comercio entre ambas regiones.

En este marco, el acuerdo UE–Mercosur no genera un cambio inmediato en la logística, pero sí configura un escenario que empieza a influir en la toma de decisiones, donde la anticipación, la eficiencia operativa y la planificación estratégica ganan protagonismo en el comercio internacional.

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