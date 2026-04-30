El transporte aéreo de cargas se contrae en un escenario de disrupción y costos en alza

El informe señala que la caída no fue homogénea, sino que evidenció una creciente fragmentación de las redes logísticas internacionales (Foto: Shutterstock)

La demanda global de transporte aéreo de cargas registró una caída interanual del 4,8% en marzo de 2026, en un contexto marcado por disrupciones geopolíticas, presión de costos y reconfiguración de rutas logísticas. Según el informe mensual de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el escenario actual combina factores estacionales con un deterioro estructural en ciertas regiones clave del comercio global.

El impacto más fuerte se concentró en Medio Oriente, donde la actividad se desplomó más del 54% interanual, afectando directamente la conectividad de hubs logísticos y la eficiencia de las cadenas de suministro que dependen de esos nodos. Esta disrupción no solo redujo volúmenes, sino que obligó a rediseñar flujos de carga a nivel global.

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Reconfiguración de rutas y fragmentación logística

El informe señala que la caída no fue homogénea, sino que evidenció una creciente fragmentación de las redes logísticas internacionales. Mientras regiones como África (+7%) y Asia-Pacífico mostraron cierta resiliencia, los desvíos de rutas, especialmente evitando el Golfo, generaron ineficiencias operativas y mayores tiempos de tránsito.

En términos de corredores logísticos, el eje Europa–Asia se consolidó como el principal beneficiado, con un crecimiento del 14,2%, extendiendo una tendencia sostenida impulsada por cadenas industriales activas y comercio intraindustrial. En contraste, las rutas vinculadas a Medio Oriente registraron caídas superiores al 50%, reflejando el impacto directo de la inestabilidad sobre los flujos logísticos.

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Este escenario evidencia un cambio relevante: las cadenas de suministro globales comienzan a depender menos de nodos tradicionales y más de corredores alternativos, aunque con costos adicionales.

La logística aérea está atravesando un proceso de adaptación acelerada, donde la eficiencia ya no depende solo del volumen, sino de la capacidad de rediseñar rutas (Foto: Shutterstock)

Costos logísticos en alza y presión sobre tarifas

Uno de los factores más determinantes del período fue el fuerte incremento en los costos energéticos, con el precio del combustible aeronáutico aumentando más de 106% interanual, alcanzando niveles máximos en más de dos décadas.

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Este shock impactó directamente en la estructura de costos del transporte aéreo, elevando los rendimientos de carga (yields) cerca de un 18,9%, en un entorno claramente inflacionario. A esto se suman los mayores consumos derivados de rutas más largas y desvíos operativos, lo que refuerza la presión sobre tarifas logísticas.

Además, la menor confiabilidad del transporte marítimo en algunos corredores impulsó una mayor demanda relativa por carga aérea, aunque sin compensar la caída general del mercado.

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La capacidad disponible también se redujo en línea con la demanda, con una caída del 4,7% interanual, lo que refleja tanto ajustes operativos como limitaciones derivadas de la situación geopolítica . Sin embargo, este equilibrio evitó un deterioro mayor en los niveles de ocupación, que se mantuvieron relativamente estables.

En este contexto, se destaca un cambio operativo relevante: los aviones cargueros dedicados mostraron mayor resiliencia que la carga transportada en aviones de pasajeros. Mientras los primeros cayeron apenas 0,9%, el segmento belly (bodega de vuelos comerciales) se contrajo más de 12%, evidenciando la vulnerabilidad de las operaciones dependientes de la aviación comercial.

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Este comportamiento refuerza el rol estratégico de las flotas cargueras en escenarios de disrupción, al ofrecer mayor flexibilidad y capacidad de adaptación en rutas alternativas.

Señales mixtas desde la industria y el comercio

A pesar del deterioro en el transporte aéreo, algunos indicadores macroeconómicos muestran una base aún activa. La producción industrial global creció 3,1% interanual y el comercio de bienes avanzó 8%, lo que sugiere que la demanda logística estructural se mantiene, aunque con señales de desaceleración.

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Sin embargo, los índices adelantados, como los pedidos de exportación, muestran una moderación, lo que podría anticipar un escenario de menor dinamismo en las cadenas de abastecimiento en los próximos meses.

El escenario actual refleja un sistema logístico global que opera bajo múltiples tensiones simultáneas: costos en alza, disrupciones geopolíticas y necesidad de reconfiguración de redes.

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Más allá de la caída coyuntural en la demanda, el dato estructural es otro: la logística aérea está atravesando un proceso de adaptación acelerada, donde la eficiencia ya no depende solo del volumen, sino de la capacidad de rediseñar rutas, gestionar costos y sostener la confiabilidad en entornos inciertos.