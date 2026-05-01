Coordinación, stock y costos: las claves de la logística en transición

Jorge Baschiera es gerente de logística en una empresa de soluciones tecnológicas (Foto: Movant Connection)

En un escenario atravesado por cambios normativos y mayor apertura, la logística en el sector tecnológico empieza a correrse de la urgencia para enfocarse en la operación, la disponibilidad y los costos.

“Estamos en una etapa de transición”, explica Jorge, al describir un contexto donde la gestión deja de estar centrada solo en restricciones y pasa a ordenarse desde la coordinación y la eficiencia.

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¿Cómo describís la actualidad del sector en relación con la logística y el comercio exterior?

Hoy estamos en una etapa de transición. Venimos de un escenario donde el foco estaba puesto en superar restricciones y en lo financiero, y ahora estamos apuntando a mejorar la disponibilidad, estar cerca del cliente, ser competitivos y bajar costos.

Es un momento en el que el eje empieza a correrse hacia la operación.

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¿Cómo impacta la apertura de importaciones en este contexto?

Claramente aumenta la competitividad. Por eso quienes estamos instalados en estos rubros y tenemos experiencia en el tema, nos tenemos que consolidar mediante la adaptación a estos nuevos escenarios. Es un cambio que obliga a revisar cómo operamos.

Respecto al futuro, soy bastante optimista. Creo que el sector se está profesionalizando en todos los niveles, desde la formación hasta la gestión. Está el escenario para planificar mayor inversión y desarrollo.

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Faltan cosas por hacer en infraestructura, como puertos, caminos ferroviarios e hidrovías, pero creo que todo eso se puede hacer bien.

¿Qué implica en la práctica tu rol como gerente de logística?

Ocupo varias áreas, principalmente abastecimiento y administración de stock. Trabajo con unidades de negocio muy distintas, con productos y demandas diferentes, así que la gestión de disponibilizar el stock en los puntos adecuados es clave para que todo el proceso llegue bien al cliente.

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¿Cómo coordinás tantos actores dentro de la operación?

Lo agrupo en dos ejes. Por un lado, la comunicación interna, que tiene que ver con ventas, compras y administración, donde el flujo de información es importante para que todos manejemos los mismos datos. Y por otro lado, la coordinación con proveedores externos, desde el origen hasta el transporte y el despacho.

Principalmente, busco generar sinergia y aprovechar el expertise que tienen los proveedores en su área específica. La idea es integrarlo mediante comunicación e información fluida para que toda la operación salga bien de punta a punta. Cada parte tiene que funcionar para que la cadena dé buen resultado.

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¿Cómo ves hoy la logística en Argentina desde tu experiencia diaria?

La logística atravesó procesos de cambio con la incorporación de tecnología que antes era más difícil de conseguir. Hoy está más disponible y es más accesible, tanto en costos como en implementación.

Eso abre una oportunidad para crecer en todos los aspectos, aunque también el país requiere adecuar la infraestructura.

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"Los indicadores ayudan, pero lo más importante es hacer un análisis desmenuzado de cada componente de la operación para poder tomar decisiones", asegura Jorge (Imagen: Shutterstock)

¿Cómo impactan los costos en la operación logística actual?

Los costos son una variable muy importante. Hay indicadores que sirven como referencia, pero no todas las tarifas se actualizan exactamente igual.

También hay que entender la particularidad de cada negocio, de cada proveedor y de cada cliente. Hoy estamos en un momento de incertidumbre, sobre todo por el impacto del combustible.

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Esa incertidumbre se gestiona con comunicación con cada uno de los proveedores y analizando los costos en detalle. Los indicadores ayudan, pero lo más importante es hacer un análisis desmenuzado de cada componente de la operación para poder tomar decisiones.

¿Cómo cambia la logística según cada unidad de negocio?

Cada una tiene sus propias necesidades. Yo trato de tener una estrategia global que sea transversal, pero al mismo tiempo hay que atender las particularidades. No es lo mismo trabajar con retail, con integradores o con e-commerce. Cada uno tiene dinámicas distintas.

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¿Qué rol tiene hoy la tecnología en la logística?

Hoy la tecnología no es algo secundario, es parte del negocio. Se usa mucho el análisis de datos para tomar decisiones y el flujo de información para coordinar. También en almacenamiento y movimiento de materiales, donde permite mayor eficiencia y seguridad. Es una herramienta clave en toda la operación.