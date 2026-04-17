Gestión de proveedores y cumplimiento en operaciones de gran escala

Leandro Behr es responsable del área de compras indirectas (Foto: Movant Connection)

En operaciones de gran escala, la diferencia no está solo en negociar mejor, sino en sostener una cadena que funcione sin desvíos. En ese esquema, el área de compras deja de ser transaccional y pasa a tener un rol clave en la gestión del abastecimiento. “La clave es que el proveedor cumpla en tiempo y forma”, plantea Leandro, y deja en claro que sin coordinación y seguimiento, la operación se resiente.

¿Cómo cambia el trabajo de un comprador cuando la empresa opera con grandes volúmenes y una red de distribución amplia?

Cuando pasás de estructuras más chicas a operaciones de gran volumen, cambia completamente el foco. Ya no estás en la compra diaria, sino en la negociación estratégica.

El volumen te da otra capacidad de negociación, pero también implica mayor responsabilidad en la toma de decisiones.

Ahí el comprador tiene que centrarse en condiciones de pago, descuentos y oportunidades que surgen del mercado, pero entendiendo que cada decisión impacta en toda la cadena de abastecimiento.

¿Qué indicadores miran desde compras para anticipar problemas de abastecimiento?

Hoy los indicadores están muy vinculados al contexto. El tipo de cambio, el comportamiento del petróleo y los commodities son claves porque impactan directamente en los costos logísticos y en el abastecimiento.

Si ves que el tipo de cambio o el combustible van a subir, tenés que anticiparte: decidir si te conviene stockearte, adelantar compras o esperar. Esa proyección es central para sostener la operación sin sobresaltos.

¿Qué importancia tiene diversificar proveedores en un contexto global volátil?

La diversificación es fundamental para reducir riesgos dentro del supply chain. Si dependés de un solo proveedor, cualquier problema que tenga ese proveedor te impacta directamente en el abastecimiento.

En cambio, cuando tenés varios, podés redistribuir volúmenes, negociar mejor y mantener la continuidad de la operación.

No se trata solo de tener muchos proveedores, sino de trabajar activamente con ellos dentro de la gestión de proveedores.

¿Cuáles son hoy las prioridades de un comprador estratégico?

La prioridad es clara: cumplir en tiempo y forma. En muchos casos, el precio pasa a un segundo plano frente al plazo de entrega y la calidad.

Podés pagar un poco más caro, pero si el proveedor te asegura cumplimiento, eso termina siendo más eficiente para la operación.

"La diversificación es fundamental para reducir riesgos dentro del supply chain", afirma Leandro (Foto: Shutterstock)

Ahí entra en juego la planificación logística, porque todo tiene que alinearse con los tiempos del proyecto.

¿Qué rol juega la logística dentro del proceso de compras?

La logística muchas veces depende del proveedor, pero eso no significa que compras no tenga control. El seguimiento es constante: hay que estar encima del proveedor para que cumpla con los tiempos comprometidos.

La ejecución logística y el cumplimiento de plazos son parte del día a día del comprador. Sin ese seguimiento, los desvíos impactan directamente en la operación.

¿Dónde se genera hoy más valor: en la negociación o en la gestión?

Van de la mano. Primero está la gestión: entender qué necesitás, encontrar proveedores que cumplan con la especificación y estructurar la compra. Después viene la negociación, donde se definen precios y plazos.

El valor está en combinar ambas cosas dentro de la gestión integral del abastecimiento, porque una sin la otra no funciona.

¿Cuál es la clave para un área de compras eficiente?

La clave es la diversificación y la capacidad de trabajar con múltiples proveedores. Tener alternativas permite adaptarse mejor al contexto y sostener los proyectos dentro de la cadena de suministro.

No alcanza con tener proveedores: hay que gestionarlos, negociar y entender cómo se integran dentro de la operación. Ahí es donde realmente se define el valor del área.