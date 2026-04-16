Movant LogComex

Corea del Sur reconfigura su cadena de suministro energética con foco en Latinoamérica

La dependencia del petróleo de Oriente Medio y las tensiones en Irán aceleran una estrategia de diversificación que impacta en rutas, acuerdos comerciales y planificación logística

Guardar
Corea del Sur importa cerca del 70% de su petróleo desde Oriente Medio, y la mayor parte de ese volumen atraviesa el estrecho de Ormuz, uno de los principales cuellos de botella del comercio energético global (Imagen: Shutterstock)
Corea del Sur importa cerca del 70% de su petróleo desde Oriente Medio, y la mayor parte de ese volumen atraviesa el estrecho de Ormuz, uno de los principales cuellos de botella del comercio energético global (Imagen: Shutterstock)

La creciente inestabilidad en Oriente Medio está obligando a Corea del Sur a redefinir su estrategia de abastecimiento energético y a acelerar la diversificación de sus cadenas de suministro. En este contexto, el gobierno de Seúl inició contactos con México y Brasil para garantizar el flujo de crudo hacia sus industrias y reducir su exposición a interrupciones externas.

El canciller surcoreano, Cho Hyun, avanzó en gestiones diplomáticas con ambos países latinoamericanos, considerados actores clave en la producción de petróleo. El objetivo es asegurar un suministro más estable y, al mismo tiempo, fortalecer la cooperación energética y los vínculos comerciales en un escenario marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.

De la dependencia a la diversificación logística

La urgencia de estas gestiones responde a un dato crítico: Corea del Sur importa cerca del 70% de su petróleo desde Oriente Medio, y la mayor parte de ese volumen atraviesa el estrecho de Ormuz, uno de los principales cuellos de botella del comercio energético global. Esta concentración geográfica expone a la economía surcoreana a riesgos directos sobre sus rutas marítimas y tiempos de abastecimiento.

En este contexto, la estrategia de Seúl apunta a rediseñar su matriz de proveedores, incorporando nuevos orígenes en América Latina. Este movimiento no solo implica acuerdos diplomáticos, sino también una reconfiguración de la logística internacional, con impacto en costos de transporte, tiempos de tránsito y planificación de inventarios.

Iniciativas como la de Corea del Sur reflejan una tendencia creciente: integrar nuevas geografías al sistema de abastecimiento, fortalecer acuerdos comerciales y reducir riesgos logísticos (Foto: Shutterstock)
Iniciativas como la de Corea del Sur reflejan una tendencia creciente: integrar nuevas geografías al sistema de abastecimiento, fortalecer acuerdos comerciales y reducir riesgos logísticos (Foto: Shutterstock)

Latinoamérica como nodo estratégico de suministro

Tanto México como Brasil aparecen como socios clave en esta nueva etapa. En el caso brasileño, la cooperación se enmarca además en la decisión de elevar la relación bilateral a una asociación estratégica, con foco en sectores como energía, comercio y cadenas productivas.

A nivel regional, también se abre la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales más amplios, como la reactivación de negociaciones entre Corea del Sur y el Mercosur. Este tipo de iniciativas apunta a consolidar un esquema de integración logística que facilite el flujo de materias primas y reduzca barreras operativas.

El movimiento de Corea del Sur se inscribe en un contexto más amplio. Según el Fondo Monetario Internacional, Asia seguirá siendo el principal motor del crecimiento global, pero enfrenta un escenario más complejo por el impacto de la guerra en Irán sobre los mercados energéticos. La región mantiene una fuerte dependencia de combustibles fósiles y una elevada exposición a interrupciones en el suministro.

El aumento en los precios del petróleo y el gas, sumado a las disrupciones en el estrecho de Ormuz, está generando tensiones en las cadenas de abastecimiento industriales. Sectores como refinación, generación eléctrica y manufactura dependen de flujos constantes de energía, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en la producción, los costos y la disponibilidad de bienes.

En este escenario, las economías asiáticas están avanzando hacia modelos más resilientes, donde la diversificación de proveedores y rutas cobra un rol central. La incorporación de nuevos socios energéticos, como los países latinoamericanos, obliga a rediseñar esquemas de transporte marítimo, contratos de suministro y estrategias de almacenamiento.

Al mismo tiempo, el encarecimiento de la energía y su impacto en la inflación introduce nuevas variables en la planificación logística. Las empresas deben ajustar sus decisiones en función de mayores costos operativos, menor previsibilidad y un entorno donde la seguridad del suministro pasa a ser prioritaria frente a la eficiencia tradicional.

Un cambio estructural en la planificación del abastecimiento

La combinación de tensiones geopolíticas y presión energética está acelerando un cambio estructural en las cadenas globales. La alta concentración de suministros en regiones específicas dejó de ser sostenible, lo que impulsa estrategias más distribuidas y flexibles.

En este contexto, iniciativas como la de Corea del Sur reflejan una tendencia creciente: integrar nuevas geografías al sistema de abastecimiento, fortalecer acuerdos comerciales y reducir riesgos logísticos. Más que una respuesta coyuntural, se trata de una transformación en la forma en que los países y las empresas diseñan sus cadenas de suministro, con foco en anticipación, diversificación y capacidad de adaptación.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorCadena de SuministroEnergía

Últimas Noticias

Gerente General: reducir el inventario no es un tema de logística, es una prioridad estratégica del negocio

Una gestión deficiente del inventario destruye valor, presiona los covenants financieros y puede comprometer el acceso al crédito. Aquí, los indicadores que todo CEO debería monitorear

Gerente General: reducir el inventario no es un tema de logística, es una prioridad estratégica del negocio

Menos eficiencia, más resiliencia: el nuevo paradigma de las cadenas de suministro

Un informe del Foro Económico Mundial advierte que la geopolítica, la tecnología y los costos energéticos están transformando la logística, impulsando modelos más resilientes, regionalizados y basados en datos

Menos eficiencia, más resiliencia: el nuevo paradigma de las cadenas de suministro

Lo que cambia y lo que permanece en la gestión de personas y procesos

Valeria Abadi, ejecutiva senior en marketing, comunicación y recursos humanos con un fuerte compromiso social, conecta la distribución, los procesos y la gestión de personas desde su paso por varias industrias

Lo que cambia y lo que permanece en la gestión de personas y procesos

Ajustan controles y procesos para acelerar la salida de granos de los puertos argentinos

Un encuentro entre SENASA y actores del comercio exterior apunta a reducir demoras, optimizar controles y mejorar la coordinación en la operatoria portuaria de cara a la campaña agrícola

Ajustan controles y procesos para acelerar la salida de granos de los puertos argentinos

Del comercio marítimo al negocio agrícola: una mirada logística integral

Miguel Di Paolo, analista de comercio exterior en una empresa de maquinaria agrícola, aporta una mirada sobre la apertura comercial, el rol de los puertos y los desafíos de gestionar cargas complejas

Del comercio marítimo al negocio agrícola: una mirada logística integral
DEPORTES
Lionel Messi compró un club de fútbol en España

Lionel Messi compró un club de fútbol en España

Incertidumbre en el rugby sudamericano: Yacare XV analiza su continuidad en el Súper Rugby Américas

Aseguran que Alexis Mac Allister podría llegar al Real Madrid por la “reconstrucción” del Liverpool

Platense buscará su primera victoria en la Copa Libertadores en su visita a Peñarol: hora, TV y formaciones

Lanús intentará hacerse fuerte como local ante Always Ready por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

La vida de Ale Sergi antes de Miranda!: su trabajo fuera de la música y la experiencia cantando rap y reggae

Templos, tuk-tuks y sabores exóticos: así es el viaje espiritual de Charlotte Caniggia a Bangkok

“¿Saliste con Benjamín Vicuña?”: La pregunta retro de Ángel de Brito que sorprendió a Laurita Fernández

Reunión cumbre de exparticipantes de Gran Hermano 2022: noche de juegos, risas y recuerdos

INFOBAE AMÉRICA

Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones

Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones

Precios en Panamá repuntan en marzo por alza de combustibles

Tras más de 40 años, esta empresa transformará rutas clave en EEUU con más de 800 nuevos trenes

“Nos negamos a ser rehenes del autoritarismo”: 115 autores abandonan una reconocida editorial francesa

Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez