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Los costos logísticos sin transporte suben más que los generales y presionan la eficiencia operativa

Los incrementos en almacenamiento, administración y otros rubros internos presionan la eficiencia del sector, superando la variación observada en los costos generales que incluyen transporte

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Aunque el transporte es un componente clave, los costos internos vinculados a almacenamiento y gestión operativa también representan una presión significativa sobre la cadena logística (Imagen: Shutterstock)
Aunque el transporte es un componente clave, los costos internos vinculados a almacenamiento y gestión operativa también representan una presión significativa sobre la cadena logística (Imagen: Shutterstock)

El Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado por la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) reveló que durante mayo de 2026 los costos sin transporte aumentaron un 2,25%, por encima del 1,91% registrado en el índice general que incluye transporte. El informe refleja presiones importantes sobre las operaciones internas de almacenamiento, administración y gestión logística, destacando que los incrementos mensuales afectan directamente la rentabilidad de los operadores.

Entre los rubros más relevantes que impulsaron la suba sin transporte se destacan el Índice de Precios Internos al por Mayor - IPIM (+5,16%), comunicaciones (+4,06%), pallets (+3,05%), alquileres (+1,44%), seguridad de edificios (+1,31%) y energía (+1,13%).

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En el caso de los costos que incluyen transporte, además de los ajustes salariales de mano de obra, se registraron aumentos en combustible (+1,67%), neumáticos (+0,54%), reparaciones (+1,79%), material rodante (+2,23%), costo financiero (+0,18%), gastos generales (+11,01%) y peajes (+0,18%).

Comparativa acumulada y presión sobre la logística

En términos acumulados, los costos logísticos sin transporte alcanzan un 17,11% desde enero de 2026, mientras que los costos generales con transporte acumulan un 20,02%. Esto evidencia que, aunque el transporte es un componente clave, los costos internos vinculados a almacenamiento y gestión operativa también representan una presión significativa sobre la cadena logística. La evolución refleja la combinación de factores como inflación, ajustes salariales y costos energéticos, que afectan la competitividad de las empresas del sector.

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Además, la desaceleración mensual respecto a meses previos (abril +2,42%, marzo +10,15%) se dio en el marco del esquema de estabilización de precios de combustibles implementado por YPF, conocido como “buffer”, que mantiene congelado el precio de referencia y modera parcialmente la evolución de uno de los rubros más relevantes del transporte. A pesar de esta contención, la presión sobre la logística sigue siendo elevada, especialmente en un contexto económico con menor dinamismo y creciente deterioro de infraestructura vial.

La combinación de incrementos en los costos internos y la situación regional evidencia que las empresas logísticas deben implementar estrategias de eficiencia y control de gastos para mantener la competitividad (Foto: Shutterstock)
La combinación de incrementos en los costos internos y la situación regional evidencia que las empresas logísticas deben implementar estrategias de eficiencia y control de gastos para mantener la competitividad (Foto: Shutterstock)

Perspectiva regional y Benchmarking

En paralelo, durante el Foro Internacional de Logística 2026 realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Hernán Sánchez, presidente de CEDOL y ALALOG, presentó la nueva edición del Benchmarking Regional de Costos Operativos. Este informe analiza la evolución de los costos logísticos en distintos países de América Latina, permitiendo realizar comparaciones y ofrecer información estratégica para la toma de decisiones del sector.

Sánchez destacó cómo la logística argentina ha logrado operar bajo presión durante años marcados por inflación elevada, controles cambiarios y volatilidad macroeconómica, condiciones que muestran similitudes con la situación que atraviesan otros países de la región. “La resiliencia se construye”, señaló, remarcando la necesidad de inversión, desarrollo de talento, articulación público-privada y reglas claras para fortalecer la eficiencia y competitividad de las cadenas de suministro.

El foro contó con la participación de empresarios, expertos internacionales y referentes locales, quienes coincidieron en que la logística dejó de ser únicamente un área operativa para convertirse en un motor estratégico del crecimiento económico, capaz de generar eficiencia y nuevas oportunidades para empresas y países. Los resultados del Benchmarking Regional muestran que, aunque Argentina enfrenta aumentos significativos en todos los rubros, otros países vecinos registran presiones similares en almacenamiento, transporte y gestión operativa, reforzando la necesidad de monitorear costos y planificar inversiones a nivel regional.

La combinación de incrementos en los costos internos y la situación regional evidencia que las empresas logísticas deben implementar estrategias de eficiencia y control de gastos para mantener la competitividad. La información de CEDOL permite identificar los rubros con mayor impacto, anticipar presiones inflacionarias y tomar decisiones sobre inversión en flotas, infraestructura y tecnología.

A pesar de la moderación mensual de mayo, los costos acumulados y la presión sobre combustible, reparaciones y personal siguen siendo factores determinantes para la planificación financiera y operativa. El deterioro de rutas y caminos continúa elevando los costos logísticos, mientras la volatilidad de los combustibles genera incertidumbre adicional.

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