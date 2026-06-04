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Medidas oficiales buscan mejorar la logística del agro y simplificar trámites para transportistas

Productores y transportistas podrán acceder a leasing para renovar vehículos mientras se eliminan procesos burocráticos innecesarios, fortaleciendo la logística y reduciendo gastos

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El Gobierno eliminó el llamado “AITA”, un procedimiento que obligaba a los transportistas a realizar certificaciones adicionales de modificaciones de vehículos a través de un reducido grupo de ingenieros asociados (Foto: Shutterstock)
El Gobierno eliminó el llamado “AITA”, un procedimiento que obligaba a los transportistas a realizar certificaciones adicionales de modificaciones de vehículos a través de un reducido grupo de ingenieros asociados (Foto: Shutterstock)

El Gobierno Nacional presentó un paquete de medidas destinado a fortalecer la logística del campo, combinando financiamiento para la adquisición de rodados nuevos y la eliminación de trámites burocráticos que encarecían la movilidad de productores y transportistas. Estas iniciativas buscan modernizar la capacidad de transporte, reducir costos operativos y mejorar la eficiencia del agro argentino.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía informó que, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se lanzó una campaña especial de leasing orientada a la compra de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios.

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La línea ofrece una tasa fija en pesos desde 19,45%, financia hasta el 100% de la inversión y contempla beneficios fiscales, como la posibilidad de deducir las cuotas del impuesto a las ganancias y diferir el IVA durante todo el período del crédito.

El programa está dirigido principalmente a productores y pymes del agro, con un monto mínimo por solicitante de 80 millones de pesos y un máximo de 6.500 millones de pesos. El financiamiento está disponible tanto en pesos como en dólares, con un plazo máximo de hasta tres años. Además de los rodados, se incluyen créditos en valor producto para sectores como soja, ganadería, tambo y porcino, con destinos que abarcan capital de trabajo, genética, infraestructura, automatización y equipamiento especializado.

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Según especialistas, la combinación de financiamiento accesible y eliminación de trámites innecesarios tiene un efecto directo en la eficiencia de la logística agroindustrial (Imagen: Shutterstock)
Según especialistas, la combinación de financiamiento accesible y eliminación de trámites innecesarios tiene un efecto directo en la eficiencia de la logística agroindustrial (Imagen: Shutterstock)

Simplificación de trámites y reducción de costos

En paralelo, el Gobierno eliminó el llamado “AITA”, un procedimiento que obligaba a los transportistas a realizar certificaciones adicionales de modificaciones de vehículos a través de un reducido grupo de ingenieros asociados. Con la resolución vigente de la Subsecretaría de Transporte, estas modificaciones pueden ser certificadas directamente por cualquier taller habilitado o ingeniero con incumbencia, eliminando cobros innecesarios y simplificando la cadena de verificación de rodados.

Esta medida beneficia de forma directa a los camioneros y transportistas, que ahora pueden realizar las modificaciones de sus vehículos sin costos adicionales ni retrasos por procesos burocráticos redundantes. Además, asegura que la movilidad en el transporte agroindustrial se mantenga eficiente y confiable, promoviendo la agilidad y la competitividad en la logística del sector.

Impacto en la logística y perspectivas del sector

Según especialistas, la combinación de financiamiento accesible y eliminación de trámites innecesarios tiene un efecto directo en la eficiencia de la logística agroindustrial. Los productores podrán modernizar sus flotas, incorporar tecnologías de automatización y optimizar sus operaciones, mientras que los transportistas reducirán costos y tiempo de gestión.

Estas medidas también impulsan la profesionalización del transporte, fomentando que los trabajadores y empresas del sector adopten mejores prácticas de planificación, mantenimiento y seguridad vial. La expectativa es que la modernización de rodados y la eliminación de barreras burocráticas promuevan un transporte más sostenible y seguro, con beneficios tanto económicos como operativos para toda la cadena agroindustrial.

Hacia un transporte más eficiente y competitivo

Con estas iniciativas, el Gobierno busca consolidar un sector de transporte más ágil y económico, que acompañe el crecimiento del agro argentino y fortalezca la capacidad logística de productores y empresas del campo. La modernización de vehículos, combinada con la simplificación de los trámites de certificación, permite que la logística rural sea más eficiente, generando un impacto positivo en la competitividad y en la productividad del sector.

El impulso a la renovación de flotas y a la reducción de trabas burocráticas también contribuye a mejorar la planificación y gestión de operaciones, elementos clave para que el transporte agroindustrial pueda responder a la demanda creciente y a los desafíos de la exportación. Según expertos, estas acciones consolidan al transporte del agro como un motor estratégico para el desarrollo económico, al garantizar eficiencia, estabilidad y reducción de costos a lo largo de toda la cadena de suministro.

Con la puesta en marcha de estas políticas, productores y transportistas cuentan ahora con herramientas financieras y administrativas que facilitan la inversión, modernización y movilidad de sus operaciones, consolidando un sector logístico más competitivo y preparado para los desafíos actuales y futuros del agro argentino.

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