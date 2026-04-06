Menos barreras, más competencia: el nuevo escenario del comercio exterior local

Martín Ligori es despachante de aduana (Foto: Movant Connection)

“Más importaciones implican más competencia, más competencia implica más oferta, y más oferta implica un menor costo para el consumidor final”. Con esa cadena como punto de partida, Martín analiza el nuevo escenario del comercio exterior y el lugar que ocupa el despachante en el mismo.

¿Cómo ves la actualidad del comercio exterior?

El comercio exterior hoy lo veo mucho más fácil que antes. Se agilizó mucho todo: la presentación previa de una importación, las transferencias al exterior, las certificaciones. Antes había que hacer el certificado con uno o dos meses de anticipación; hoy eso se controla post libramiento de la mercadería.

Hay reglas claras y eso está muy bueno para el sector. Lo que veo en la actualidad es una agilidad que antes no había, y eso es muy positivo para el país y para quienes trabajamos en comercio exterior. Las reglas son más claras, los tiempos más cortos, y eso se traduce en operaciones más predecibles para todos los actores de la cadena.

¿Podés dar un ejemplo concreto de algo que se haya simplificado?

Sí, los juguetes son un buen ejemplo. Antes traer un juguete era muy engorroso: había que pasar por un control de laboratorio con mucha anticipación. Hoy también tenés que hacer ese proceso, pero es mucho más ágil. Lo mismo pasa con una heladera o un aire acondicionado.

Hoy el importador puede mandarte la factura un día antes de que llegue el embarque para cargarlo en el sistema. Eso antes no existía. Quiero hacer hincapié en lo ágil que se volvió todo. Hoy es mucho más fácil para el despachante de aduana trabajar. Y esa agilidad no es menor: en comercio exterior, los tiempos impactan directamente en los costos y en la planificación del importador.

¿Qué implica esa mayor apertura en términos de competencia para el importador?

Antes era “yo lo puedo traer como importador y vos no”; hoy lo podés traer vos también, entonces se genera más competencia. Y ahí está en uno, como comerciante, como importador, saber hacer la diferencia.

Más importaciones implican más competencia, más competencia implica más oferta de productos, y más oferta implica un menor costo para el consumidor final. Esa cadena la veo muy importante. Tengo clientes que dicen que es más difícil ganar, pero está en uno tomar esa habilidad y poder destacarse. El que se adapta rápido al nuevo escenario y trabaja con inteligencia tiene mucho para ganar.

Según Martín, "antes traer un juguete era muy engorroso: había que pasar por un control de laboratorio con mucha anticipación" (Foto: Shutterstock)

¿Cuál es el rol del despachante en la cadena logística de una operación?

El despachante tiene contacto con todos los actores de la cadena: el forwarder o la línea marítima para tomar la documentación, las terminales para obtener un turno de retiro, los transportistas, los depósitos fiscales. Y obviamente con el cliente, para informarle cuándo llega la carga y en qué condiciones sale de la terminal.

Esa coordinación es lo que permite que una operación que nace en un país del exterior termine correctamente en el depósito del importador. El despachante tiene que conocer absolutamente todo lo que trae. Tengo que saber de la composición de un juguete, de cómo funciona una máquina, de qué está hecho un plato. Tiene que estar informado constantemente y conocer el Código Aduanero, la clasificación, la valoración de la mercadería. Es un trabajo que requiere actualización todos los días.

¿Qué pasaría si el despachante de aduana desapareciera como figura?

Se perdería un actor fundamental del comercio exterior. El despachante conoce toda la legislación, lleva adelante la gestión completa de una compraventa internacional. Es como un abogado entre la Aduana y el importador o exportador: tiene que haber un intermediario con conocimientos que lleve adelante esa gestión.

En el mundo nadie puede encargarse de todo. Cada uno tiene que tener su especialización. Por eso es tan importante: no puede desaparecer, como tampoco pueden desaparecer los forwarders o las terminales. Son rubros esenciales del comercio exterior.