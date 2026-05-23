La carrera logística para abastecer kioscos y puntos de venta en año de Mundial

El fenómeno tiene impacto directo sobre la logística, el abastecimiento minorista y el comercio internacional, especialmente en mercados con alta demanda como Argentina, México y otros países latinoamericanos (Ilustración: Movant Connection)

El álbum y las figuritas del Mundial dejaron hace tiempo de ser solamente un producto asociado al fútbol y al coleccionismo. Detrás de cada sobre existe una estructura industrial y logística global que combina impresión masiva, abastecimiento internacional y distribución minorista de alta velocidad. Para la Copa del Mundo 2026, esa operación alcanzará una escala inédita.

La nueva edición será la más grande de la historia, y ese crecimiento no solo amplía el desafío para los coleccionistas. También multiplica la complejidad productiva y logística detrás de uno de los productos editoriales más masivos del planeta.

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El fenómeno tiene impacto directo sobre la logística, el abastecimiento minorista y el comercio internacional, especialmente en mercados con alta demanda como Argentina, México y otros países latinoamericanos, donde las figuritas suelen convertirse en un producto de altísima rotación y fuerte sensibilidad social.

Una operación industrial global

La producción del álbum del Mundial requiere coordinar una cadena de valor internacional basada en papel, tintas, adhesivos y materiales gráficos que deben llegar en tiempo y forma a plantas de impresión y centros de empaque distribuidos en distintas regiones.

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El aumento del tamaño del Mundial 2026 obliga además a incrementar la capacidad de impresión y empaquetado. Según la información difundida por FIFA y distintos medios europeos, esta será la colección más extensa realizada hasta ahora.

La fabricación no depende únicamente de una planta centralizada. Habitualmente existe una combinación de producción global, regionalización logística y distribución segmentada para acelerar entregas y reducir costos de transporte. Ese esquema permite abastecer distintos mercados en simultáneo y adaptar parte de la distribución según la demanda de cada país.

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En paralelo, el producto se apoya en una cadena internacional de licencias, derechos comerciales y autorizaciones vinculadas a jugadores, selecciones nacionales y federaciones deportivas. Eso implica movimientos permanentes de archivos digitales, autorizaciones comerciales y operaciones de comercio exterior vinculadas a impresión y distribución.

También aparece un componente tecnológico cada vez más relevante. La planificación de stock y reposición depende de modelos de demanda predictiva, analítica de consumo y sistemas de monitoreo que buscan anticipar picos extremadamente difíciles de prever, especialmente en países donde el álbum forma parte de la cultura popular desde hace décadas.

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La Copa del Mundo 2026 tendrá una particularidad inédita: será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Esa estructura trinacional también impacta sobre la logística vinculada al merchandising oficial (Ilustración: Movant Connection)

El desafío logístico detrás de cada sobre

Uno de los aspectos más complejos del negocio es la distribución. Las figuritas combinan características muy particulares: tienen bajo peso, alta rotación, enorme volumen comercial y una demanda explosiva concentrada en pocos meses.

Eso obliga a desplegar redes de distribución capilar, reposición constante y abastecimiento prácticamente en tiempo real para kioscos, supermercados, estaciones de servicio, cadenas comerciales y plataformas online.

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La experiencia de Qatar 2022 dejó en evidencia la fragilidad de esa operación. En Argentina hubo faltantes de álbumes y sobres, cupos de venta, problemas de abastecimiento y protestas de kiosqueros por la distribución del producto.

La distribución además enfrenta desafíos vinculados al almacenamiento, transporte y protección de mercadería. Aunque las figuritas son livianas, el producto requiere cuidados especiales contra humedad, manipulación intensiva y robo hormiga durante toda la cadena comercial.

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A eso se suma otro problema clásico: la reposición desigual entre regiones. En cada Mundial suelen registrarse diferencias importantes entre grandes centros urbanos y ciudades del interior, lo que obliga a reorganizar inventarios constantemente.

El crecimiento del e-commerce también transformó el esquema tradicional de comercialización. Hoy buena parte de las ventas se mueve a través de marketplaces, plataformas digitales y reventa online, algo que incrementa la presión sobre los sistemas de distribución y genera nuevos problemas de trazabilidad y control de stock.

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Un producto global atravesado por el comercio exterior

La Copa del Mundo 2026 tendrá una particularidad inédita: será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Esa estructura trinacional también impacta sobre la logística vinculada al merchandising oficial y a las colecciones de figuritas.

La circulación internacional del producto involucra operaciones de aduana, importaciones editoriales y distribución transfronteriza hacia más de 100 mercados.

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Además, el tamaño de la colección incrementa el movimiento de mercadería y packaging a escala global. El negocio no solo incluye sobres y álbumes: también contempla cajas promocionales, packs especiales, figuritas exclusivas y productos complementarios asociados al Mundial.

Incluso comenzaron a aparecer nuevas estrategias comerciales orientadas a cadenas globales de consumo masivo. Algunas promociones internacionales ya incorporan figuritas exclusivas distribuidas mediante alianzas comerciales y canales alternativos.

En paralelo, el mercado secundario de reventa volvió a expandirse. En distintos países ya se registran sobreprecios, faltantes y ventas informales vinculadas a la alta demanda.

Ese fenómeno también impacta sobre la cadena logística: genera desvíos de mercadería, cambios en la asignación de stock y presión adicional sobre los puntos de venta tradicionales.

Mientras tanto, la industria de coleccionables ya empieza a prepararse para otro cambio de escala. FIFA confirmó recientemente que desde 2031 la licencia oficial de figuritas y trading cards cambiará de operador, poniendo fin a una relación histórica iniciada en 1970.

Más allá del fútbol, el álbum del Mundial volvió a demostrar que detrás de un producto aparentemente simple existe una de las cadenas comerciales y logísticas globales más complejas y masivas de la industria del entretenimiento.