El flete internacional cayó 19,5% en abril y abarató el costo logístico de las importaciones

El Mercosur, principal zona de origen de las importaciones argentinas con el 34,0% del total, también registró una baja en el costo de distribución (Foto: Shutterstock)

El costo de transportar mercaderías hacia Argentina desde el exterior bajó de forma significativa en abril de 2026. Según el informe de intercambio comercial publicado el 20 de mayo por el INDEC, el valor unitario del flete internacional en las importaciones se ubicó en 85,4 dólares por tonelada, lo que representa una caída de 19,5% respecto al mismo mes del año anterior. La reducción también se reflejó en la relación entre el costo del flete y el valor FOB de la mercadería: cayó 7,4 dólares por cada 1.000 dólares importados en comparación con abril de 2025.

El dato se produce en un contexto de expansión del comercio exterior argentino. En el mismo mes, las exportaciones alcanzaron un récord histórico de 8.914 millones de dólares, con una suba interanual del 33,6%, impulsada por mayores volúmenes y precios en todos los grandes rubros.

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Las importaciones, por su parte, totalizaron 6.204 millones de dólares, con una baja del 4,0%. El resultado fue un superávit comercial de 2.711 millones de dólares, también el mayor registrado históricamente para un mes de abril y el vigésimo noveno consecutivo en terreno positivo.

La baja del flete desde China, la más pronunciada

El informe del INDEC desagrega los costos de flete por origen, lo que permite identificar dónde se produjeron los mayores movimientos. El caso más destacado es el de China: el valor unitario del flete desde ese país cayó 45,4% interanual, pasando a 189,3 dólares por tonelada. A pesar de esa baja, sigue siendo el origen con el flete más caro por tonelada entre los bloques analizados, en parte por la distancia y el tipo de mercadería transportada.

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La relación flete/FOB desde China también mejoró notablemente: se redujo en 28,6 dólares por cada 1.000 dólares importados. Los fletes provenientes de ese país representaron el 24,9% del total importado en el período.

El Mercosur, principal zona de origen de las importaciones argentinas con el 34,0% del total, también registró una baja en el costo de distribución: 50,4 dólares por tonelada, un descenso del 14,0% interanual.

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En el mismo mes, las exportaciones alcanzaron un récord histórico de USD 8.914 millones (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, en este caso la relación flete/FOB mostró un leve incremento de 3,1 dólares por cada 1.000 dólares, lo que sugiere que la composición de los bienes importados desde la región, con mayor peso de insumos y autopartes de menor valor unitario, incide en esa dinámica. La Unión Europea, por su parte, bajó 7,8% hasta 149,9 dólares por tonelada.

El flete desde USMCA fue la excepción al alza

En sentido contrario al resto de los bloques, el costo logístico desde la zona USMCA, integrada por Estados Unidos, México y Canadá, subió 14,7% interanual, ubicándose en 98,7 dólares por tonelada.

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Esta zona concentró el 12,7% del total importado. El comportamiento diferenciado por origen refuerza la importancia de monitorear los costos de flete por corredor y no solo a nivel agregado.

Para los operadores logísticos y los importadores, la variación por zona puede tener impactos distintos según el tipo de mercadería, el modo de transporte predominante y los contratos vigentes con navieras o agentes de carga.

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Doble señal para la operación logística

La combinación entre fletes más bajos y un saldo comercial superavitario configura un escenario particular para la logística argentina.

La caída en el costo de importar reduce la presión sobre los márgenes de los sectores que dependen de insumos del exterior para su producción, mientras que el récord exportador de abril, traccionado por combustibles, manufacturas industriales y productos primarios, genera mayor demanda de servicios de transporte y operaciones de carga saliente.

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En el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones totalizaron 30.820 millones de dólares (+21,5%) y las importaciones 22.543 millones de dólares (-6,4%), con un saldo positivo de 8.277 millones.

Este nivel de actividad sostenida presupone una demanda continua de capacidad logística en puertos, aeropuertos y corredores terrestres, en un momento en que los costos de flete internacional muestran una tendencia a la baja que podría extenderse en los próximos meses si se mantienen las condiciones actuales del mercado naviero global.

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