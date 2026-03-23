Uruguay y Paraguay avanzan en mejoras logísticas para potenciar la Hidrovía

La agenda de trabajo entre Uruguay y Paraguay no responde a un encuentro aislado, sino que forma parte de un proceso de articulación que se viene desarrollando desde hace más de un año (Foto: Shutterstock)

Las relaciones logísticas entre Uruguay y Paraguay suman un nuevo capítulo con una agenda de trabajo enfocada en optimizar la operatoria portuaria, fortalecer la integración regional y generar condiciones para ampliar el flujo de cargas en la Hidrovía Paraná–Paraguay.

En este marco, la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay recibió a autoridades del sector marítimo y fluvial paraguayo para avanzar en iniciativas conjuntas que impactan directamente en la competitividad del comercio internacional.

El encuentro incluyó actividades en Montevideo y Nueva Palmira, donde se analizaron oportunidades concretas para mejorar los servicios, la infraestructura y las condiciones regulatorias que rigen el transporte fluvial.

Puertos y servicios en foco: eficiencia operativa y nuevas oportunidades

Uno de los ejes centrales del intercambio fue la optimización de los servicios portuarios y la posibilidad de desarrollar nuevas operaciones en puntos estratégicos como la Zona de Alijo y Complemento de Carga Punta del Arenal Sur. Este tipo de áreas resulta clave para mejorar la eficiencia en el transbordo de mercaderías, especialmente en un contexto donde los volúmenes transportados por la hidrovía continúan en expansión.

En paralelo, se analizaron mejoras en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, dos nodos fundamentales para el comercio regional. En este sentido, la ANP busca consolidar una propuesta logística que permita a Paraguay canalizar una mayor proporción de su carga a través de infraestructura uruguaya, reduciendo costos y tiempos operativos.

Desde el organismo portuario remarcaron que el objetivo es avanzar en aspectos comerciales, operativos y normativos que faciliten el crecimiento del flujo de mercaderías, posicionando a Uruguay como una plataforma eficiente para el acceso a mercados internacionales. Esta estrategia se apoya en ventajas competitivas vinculadas a la infraestructura existente, la estabilidad operativa y la capacidad de adaptación a nuevas demandas logísticas.

Hidrovía Paraná–Paraguay: gobernanza y reglas para escalar el volumen de carga

Otro de los puntos destacados de la agenda fue la necesidad de fortalecer el corredor, una vía clave para el comercio exterior de la región. En este marco, se planteó la importancia de incrementar la frecuencia de las reuniones del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) y de avanzar en una mayor participación del sector privado en los espacios de decisión.

Asimismo, se acordó impulsar la reactivación de los grupos de trabajo técnicos, con especial foco en la revisión del Reglamento 7, que define aspectos críticos como las dimensiones máximas de los convoyes y la potencia de los remolcadores. Estas variables tienen un impacto directo en la eficiencia del transporte y en la capacidad de aumentar los volúmenes movilizados.

El objetivo de mediano plazo es ambicioso: duplicar el movimiento de carga hasta alcanzar las 50 millones de toneladas hacia 2030. Para lograrlo, será clave avanzar en la armonización de normativas, mejorar las condiciones comerciales y garantizar un entorno operativo previsible para todos los actores de la cadena logística.

Complementariedad estratégica entre Uruguay y Paraguay

La relación entre ambos países dentro de la hidrovía se caracteriza por una fuerte complementariedad logística. Paraguay cuenta con una de las mayores flotas fluviales del mundo y un volumen significativo de carga que se transporta a través de este sistema, mientras que Uruguay se posiciona como una salida natural para el transbordo hacia destinos internacionales.

En este contexto, los encuentros permitieron profundizar el diálogo sobre aspectos operativos y regulatorios que inciden en la eficiencia de las operaciones. Desde el sector paraguayo valoraron especialmente la posibilidad de trabajar de forma directa con la ANP y otros actores del sistema logístico uruguayo, lo que facilita la identificación de oportunidades de mejora concretas.

El puerto de Nueva Palmira aparece como un punto clave en esta estrategia, al funcionar como nodo de conexión para cargas provenientes de la hidrovía. Las visitas técnicas realizadas permitieron analizar en terreno las capacidades operativas y las posibilidades de expansión, en línea con una visión de crecimiento sostenido del sistema.

Las relaciones logísticas entre Uruguay y Paraguay suman un nuevo capítulo con una agenda de trabajo enfocada en optimizar la operatoria portuaria, fortalecer la integración regional y generar condiciones para ampliar el flujo de cargas en la Hidrovía Paraná–Paraguay (Foto: Shutterstock)

Una agenda sostenida para consolidar la integración logística

La agenda de trabajo entre Uruguay y Paraguay no responde a un encuentro aislado, sino que forma parte de un proceso de articulación que se viene desarrollando desde hace más de un año. A través de reuniones periódicas, presenciales y virtuales, los equipos avanzan en una hoja de ruta común orientada a mejorar la eficiencia y competitividad del transporte fluvial, con seguimiento continuo de proyectos y ajustes según las necesidades operativas del sector.

En este escenario, el transporte fluvial se consolida como un eje estratégico para el desarrollo regional, tanto por su menor costo relativo como por su impacto ambiental reducido. La profundización del vínculo entre ambos países, impulsada por la ANP y los actores del sistema, refuerza el camino hacia una hidrovía más integrada, eficiente y preparada para acompañar el crecimiento del comercio.