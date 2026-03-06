Movant LogComex

El empleo logístico español cayó en febrero y confirma una desaceleración del sector

Un informe sectorial señala que el empleo en logística y transporte registró una baja mensual en febrero, en un contexto de moderación tras varios años de crecimiento sostenido

Pese a la moderación reciente, la logística continúa siendo uno de los sectores con mayor dinamismo laboral dentro de la economía española (Imagen: Shutterstock)

El empleo en el sector logístico en España registró una leve caída durante febrero, consolidando una tendencia de desaceleración que comenzó a observarse a finales de 2025. Según el último Barómetro de Empleo del Sector Logístico, la afiliación total alcanzó los 1.146.536 trabajadores, con una reducción mensual del 0,23% respecto de enero.

La caída representa 2.698 afiliados menos en comparación con el mes anterior y constituye el peor dato para febrero desde 2022, ya que tradicionalmente este mes solía mostrar crecimiento en el empleo del sector. A pesar de ello, el nivel total de ocupación logística continúa en valores elevados dentro del mercado laboral español.

En términos interanuales, el empleo logístico mantiene un comportamiento positivo. En comparación con febrero del año pasado, el sector registra 40.635 afiliados más, lo que equivale a un crecimiento del 3,67%. Este desempeño refleja que, pese a la moderación reciente, la logística continúa siendo uno de los sectores con mayor dinamismo laboral dentro de la economía española.

Evolución desigual dentro de la cadena logística

El informe muestra que el comportamiento del empleo no fue uniforme entre las distintas actividades logísticas que integran la cadena de suministro. Mientras algunos segmentos lograron recuperar parte de la afiliación perdida en meses anteriores, otros registraron caídas más marcadas.

El transporte terrestre logró recuperar parte del nivel de afiliación perdido durante enero, mientras que otras actividades vinculadas a la operación logística mostraron descensos. Entre ellas se destacan depósito y almacenamiento, con una reducción de 2.394 afiliados (-0,85%), y las actividades postales y de mensajería, que registraron una caída de 3.451 afiliados (-2,45%).

Esta dinámica evidencia una evolución desigual dentro de la cadena logística, donde algunas áreas mantienen niveles de actividad relativamente estables mientras otras enfrentan un ajuste en el ritmo de crecimiento tras el impulso registrado en años anteriores.

La mayor caída de afiliación se registró dentro del Régimen General de la Seguridad Social, que experimentó un descenso del 0,21%, equivalente a 2.001 afiliados menos respecto del mes anterior (Foto: Shutterstock)

Empleo y estabilidad contractual

La mayor caída de afiliación se registró dentro del Régimen General de la Seguridad Social, que experimentó un descenso del 0,21%, equivalente a 2.001 afiliados menos respecto del mes anterior. En contraste, la afiliación correspondiente a trabajadores autónomos se mantuvo prácticamente estable durante el período analizado.

A pesar de la desaceleración del empleo, el informe destaca que el sector mantiene una alta estabilidad contractual. Actualmente, el 88% de los contratos en logística son indefinidos, lo que refleja la consolidación de un modelo de empleo estable dentro de la actividad.

Dentro de esta modalidad, los contratos indefinidos a jornada completa representan el 75,8% del total, mientras que los contratos fijos discontinuos muestran una tendencia a la baja. Estos datos reflejan la madurez laboral del sector logístico dentro del mercado de trabajo español.

Impacto en el empleo femenino y dinámica del sector

El informe también señala que la evolución reciente del empleo está afectando con mayor intensidad al empleo femenino en logística, que registra una disminución del 1,35% en lo que va de 2026, equivalente a 3.550 puestos menos. En el caso del empleo masculino, la caída es más moderada, con una reducción del 0,41%.

Desde Foro de Logística interpretan estos datos como una señal de moderación del crecimiento del sector tras varios años de expansión. Según Gabino Diego, fundador y director general de la organización, los datos de afiliación muestran que el mercado laboral logístico entra en una fase de desaceleración, aunque el sector continúa manteniendo niveles históricamente altos de empleo.

Desde la entidad también remarcan que, pese a esta desaceleración, la logística sigue siendo uno de los sectores con mayor estabilidad laboral del mercado de trabajo español. En ese contexto, consideran que reforzar las políticas de talento y formación será clave para sostener la competitividad futura de la actividad.

