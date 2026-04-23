Cultura

Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes: “La novela es un ejercicio de alto riesgo”

En su discurso de aceptación, el escritor, académico y ensayista mexicano afirmó la literatura del yo que ha patentado como sello distintivo, debe ser ejercida desde una “promiscuidad de géneros”

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Gonzalo Celorio Premio Cervantes 2026
Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares: “He dedicado toda mi vida a la palabra”

El escritor mexicano Gonzalo Celorio consideró que “la nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas” durante su discurso al recoger este jueves el prestigioso Premio Cervantes, donde el rey Felipe VI calificó a ambos países de “más” que hermanos.

“La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas que le son inherentes, con sus propias peculiaridades”, resaltó Celorio en su aceptación del galardón más importante de las letras en español. “México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente el territorio de La Mancha“, agregó el ensayista, novelista y editor mexicano en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, donde se celebra el solemne acto cada 23 de abril, fecha de conmemoración del aniversario de la muerte en 1616 de Miguel de Cervantes.

Precisamente la huella del autor de Don Quijote de la Mancha ocupó parte del discurso Celorio, de 78 años, quien reflexionó también sobre la marcada influencia de su familia -con raíces en México, España o Cuba- en su carrera y obra literaria.

Gonzalo Celorio Premio Cervantes 2026
Gonzalo Celorio agradece los aplausos en el acto de premiación presidido por los reyes de España y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

“He dedicado toda mi vida a la palabra”, resumió el galardonado, repasando las múltiples facetas de una carrera donde destacan novelas como Amor propio, El viaje sedentario, Y retiemble en sus centros la tierra y Mentideros de la memoria, así como los ensayos Los subrayados son míos o Cánones subversivos.

Para Celorio, la “literatura del yo” que él ha practicado se ejerce desde esa “promiscuidad”, mezclando ensayo, novela y memoria. Se ha referido a su trilogía familiar, formada por Tres lindas cubanas (2006), El metal y la escoria (2014) y Los apóstatas (2020), que articula su “poética narrativa” y en la que evoca sus orígenes asturianos y cubanos. Por eso ha recordado que su abuelo salió de un caserío de Asturias a mediados del XIX para “hacer las Américas” y que su abuela materna nació en La Habana “cuando ésta era una provincia española”. De su padre también desveló que le escribía a su madre una carta de amor todos los días, aunque ambos estuvieran en casa.

La novela como indagatoria

A su juicio, las historias de sus ancestros, que sufrieron los trastornos de la revolución mexicana y de la guerra civil española, tienen un componente “épico” que ejercieron con naturalidad y sin conciencia. Son “historias de migración y de exilio, de bonanzas ubérrimas y latrocinios arteros, de vicios inconfesable y amnesias enajenantes”, subrayó.

En sus libros, Celorio parte de la realidad pero modifica nombres, fechas y parentescos, deja volar su imaginación, da paso a “hipérboles, falacias, invenciones”. El escritor ha considerado que la novela es “el género indagatorio por excelencia” y “un ejercicio de alto riesgo” que le ha llevado a averiguar sucesos “pavorosos” como “adulterios escondidos, homicidios encubiertos, abusos pederastas”.

Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Celorio, quien es también director de la Academia Mexicana de la Lengua, ha desarrollado igualmente una extensa labor académica y docente.

“Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos. Son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo”, celebró de su lado el rey de España, Felipe VI, encargado de entregarle el galardón junto a la reina Letizia.

Gonzalo Celorio Premio Cervantes 2026
En su discurso, Celorio mencionó a su abuelo asturiano como punto de encuentro de su historia familiar con España

Deshielo entre España y México

La entrega de premio -cuyo ganador, como todos los años, se había anunciado en noviembre- llega además en pleno deshielo de las relaciones entre México y España, tensadas en los últimos años por la exigencia mexicana de disculpas por la conquista española de América.

Tras los roces diplomáticos pasados, ambos gobiernos tuvieron recientes gestos de distensión, y el rey Felipe VI de España reconoció en marzo que hubo abusos durante la conquista. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escenificó este acercamiento con una visita el sábado a una cumbre en Barcelona en la que aseguró que no hay ni hubo crisis con España.

El Cervantes, con una dotación de 125.000 euros (unos 146.000 dólares), se empezó a entregar hace cinco décadas. El prestigioso galardón recayó en el pasado en otros grandes nombres de las letras en español como Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Guillermo Cabrera Infante, Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Nicanor Parra, Elena Poniatowska, Sergio Ramírez o Ida Vitale, entre otros.

Con información de: AFP y EFE

[Fotos: Andrés Ballesteros/Pool/AFP]

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