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Thiago Medina contó el dramático momento que vivió con un chofer de aplicación: “Está peligrosa la calle”

En un intento de conseguir flores para sus gemelas, el joven experimentó un inesperado suceso con el conductor de un auto

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En sus redes, Thiago Medina reveló el difícil momento que atravesó cuando fue a comprar flores para sus hijas (Instagram)

Thiago Medina volvió a ser noticia, pero esta vez no por su vida sentimental ni por los vaivenes de pareja con Daniela Celis, sino por un inesperado episodio con el que se topó en medio de su rutina diaria. Tras dejar la casa que compartía con la mamá de sus gemelas, el exparticipante de Gran Hermano 2022 sigue viendo a diario a sus hijas Laia y Aimé, y suele sorprenderlas con gestos de cariño. Sin embargo, en las últimas horas, una simple compra de flores lo dejó en el centro de una situación incómoda, que él mismo decidió contar con su habitual humor en redes sociales.

El joven relató en historias de Instagram que, como en otras ocasiones, quiso sorprender a sus pequeñas con flores. “Acabo de pasar recién un re mal momento. Bueno, como todos saben, estoy viviendo acá, cerca de mis nenas. Me pido un auto para venir acá y digo: ‘Bueno, voy a pasar por la florería a comprarle una florcita a cada una’. Y le digo al chabón del auto: ‘¿No nos podemos desviar un toque para comprar una flor para mis nenas?’”, comenzó contando el joven, fiel a su estilo espontáneo.

Lo que parecía una parada sencilla se convirtió en un verdadero malentendido. “El hombre me empieza a decir: ‘Sí,sí, que sí’. Bueno, vamos, le digo. ‘Acá, está acá’, le digo. Voy a la florería al frente del cementerio, a la que compro siempre, y le digo: ‘Vamos, tenés que bajar acá en La Reja, seguís derecho’. Y de repente, frena así, pone freno de mano y baliza y me dice: ‘Mirá que estoy enfierrado’.

Un joven con gorra turquesa y blanca, camiseta blanca y pantalón oscuro con franjas rojas, posa sonriente al aire libre sobre un sendero de cemento
El exparticipante de Gran Hermano ironizó la siuación en sus redes

Lejos de perder la calma, Thiago intentó tranquilizar al conductor. “‘Esperá’, le digo, ‘no te cag...’. Vamos a comprar unas flores para mis nenas, te estoy diciendo. No tengas miedo, vamos a esta esquina, ahí hay una estación de servicio, al frente está la florería. ‘No, que a mí ya me hicieron esa, que esto, que lo otro’. Le digo: ‘En serio’. Me agarró y me empezó a decir de todo el loquito, les juro. ¡Y solo quería ir a comprar las flores para mis nenas, loco! Solo quería eso, papucho”, relató el muchacho ante la cámara.

La situación se tornó cada vez más insólita, con el conductor advirtiendo que estaba armado y Thiago tratando de convencerlo de que solo quería comprar flores. “Me decía: ‘¿Dónde me querés llevar? Mirá que estoy armado’. Y yo: ‘Hermano, te estoy llevando a la florería’. No, que acá está todo lleno de villa, que acá no hay una florería. Vamos, que hay una florería acá adelante, dale, vamos. No, que... Mirá que tengo un arma’. Me cago de risa, loco. Me vine riendo todo el camino de la florería hasta acá. Cómo el chaboncito reaccionó. Igual está bien. Está peligrosa la calle. ¡Está peligrosa! Y más con esta cara, pa”.

El joven junto a sus gemelas, Laia y Aimé, fruto de su vínculo con Daniela Celis (Instagram)
El joven junto a sus gemelas, Laia y Aimé, fruto de su vínculo con Daniela Celis (Instagram)

Al final, Thiago logró comprar las flores y regresar con el ramo para Laia y Aimé, pero el momento quedó como una anécdota para el recuerdo. Para desdramatizar la situación, compartió una foto suya mostrando cómo estaba vestido al momento del suceso: gorra, remera blanca y jogging. Sobre la imagen, escribió con ironía: “Delincuente”, acompañado de emojis de risa, dejando en claro que, aunque reconoce que su aspecto puede llamar la atención, solo buscaba sorprender a sus hijas.

Así, el exparticipante de Gran Hermano demuestra que, más allá de las idas y vueltas sentimentales, su prioridad sigue siendo estar presente en la vida de sus hijas y compartir con ellas pequeños gestos de amor, aunque eso implique atravesar situaciones insólitas y terminar riéndose de sí mismo.

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