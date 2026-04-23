Nicole Neumann contó por primera vez cuando una figura internacional intentó seducirla: “Me encaró, ¿sigue vivo?"

Nicole Neumann relata una propuesta del mago David Copperfield. Otra participante describe un encuentro con el futbolista Thierry Henry. La conversación aborda anécdotas de interacciones con celebridades.

Nicole Neumann sorprendió en su flamante programa de streaming al compartir un episodio desconocido de su vida privada. En medio de rumores sobre una posible crisis matrimonial con Manu Urcera, Nicole eligió concentrarse en la crianza, además del trabajo, y en esta nueva incursión en el mundo digital es donde se animó a relatar una anécdota que involucra a un ícono internacional de la magia.

Durante la emisión y escoltada por su hermana Gege y por Toto Otero, Nicole lanzó una afirmación inesperada: “A mí me encaró David Copperfield en Tequila. ¿Sigue vivo? Yo estaba pasando con mis amigas, no me acuerdo el año ni si estaba soltera”. Según recordó la modelo, el encuentro transcurrió en el reconocido boliche porteño, cuando el ilusionista, considerado uno de los referentes indiscutidos de la magia contemporánea, la interceptó para entablar contacto directo.

Neumann relató que el ilusionista la detuvo mientras ella circulaba con su grupo de amigas y le propuso intercambiar teléfonos e incluso participar en su espectáculo. “Pasé y me frenó y me empezó a decir ‘bueno, ¿querés dejarme tu teléfono? Me encantaría conocerte. Quizás podés ser parte del show’ y le dije, ‘no, bueno’. Era groso. Era mega”, dejó en claro Nicole, quien a la vez aclaró que, aunque el mago era una figura de peso en el ambiente, no le resultaba atractivo desde lo personal.

La revelación de Nicole sobre el acercamiento de Copperfield aporta una faceta desconocida de la modelo, que hasta ahora no había trascendido públicamente. El episodio, relatado en primera persona y dentro del nuevo formato de streaming, suma un elemento inesperado a la vida de la modelo, que suele estar en el centro de la atención mediática por cuestiones familiares y profesionales, pero rara vez por historias vinculadas a celebridades internacionales de la talla de Copperfield.

David Copperfield junto con la supermodelo Claudia Schiffer en 1994 (Photo by Paul Harris/Getty Images)

En paralelo a la anécdota revelada, el entorno de Nicole Neumann se ve atravesado por versiones de una supuesta crisis con su esposo y padre de su hijo Cruz, el piloto Manu Urcera. Mientras estos rumores circulan con fuerza en el ambiente del espectáculo, Nicole opta por enfocarse en su rol maternal y en la consolidación de su carrera, particularmente a partir de su desembarco en el mundo del streaming.

La elección de compartir detalles íntimos en su nuevo espacio digital coincide con un momento de exposición mediática marcada por especulaciones sobre su vida personal. La modelo no hizo referencia explícita a la situación con Urcera durante la emisión, pero la mención pública de episodios pasados y desconocidos adquiere relevancia en el marco del actual contexto familiar.

David Copperfield es reconocido mundialmente como uno de los mejores ilusionistas de su generación, pionero en la magia moderna y figura habitual en el circuito internacional del espectáculo. Actualmente, cuenta con 69 años y es célebre tanto por sus espectáculos como por sus romances con figuras del modelaje internacional.

La relación del mago con modelos top fue desde siempre un tema de interés para la prensa global. Su historial sentimental incluye a mujeres que, como Nicole, desarrollan una carrera en las principales pasarelas del mundo. En el caso de la modelo argentina, la anécdota relatada la vincula indirectamente a ese círculo, aunque ella rechazó la invitación del mago.

Nicole Neumann, su pareja Manu Urcera y su hija, con protección auditiva, caminan por un circuito automovilístico, mostrando el apoyo familiar al deporte de los autos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un episodio emblemático en la vida sentimental de Copperfield es el extenso romance que mantuvo con la supermodelo alemana Claudia Schiffer. El inicio de la relación se remonta a octubre de 1993, durante un espectáculo del mago en Berlín. Según relató el exrepresentante de Schiffer, ella recibió 35.000 francos de la época por un primer encuentro promocional con Copperfield.

Ese evento consistió en una performance en la que Schiffer subió al escenario y el mago la hizo levitar ante el público. Lo que comenzó como un acuerdo comercial derivó rápidamente en un vínculo sentimental. Claudia Schiffer y David Copperfield estuvieron juntos por casi seis años, período en el que llegaron a proyectar una boda.

La historia entre el mago y la modelo alemana se consolidó como una de las parejas más famosas y comentadas de los años 90, marcando un precedente para las relaciones entre figuras del espectáculo y del modelaje internacional.