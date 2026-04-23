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Wanda Nara y su vida sentimental bajo la lupa: especulaciones por Martín Migueles y un desayuno que dio que hablar

La empresaria se encuentra en Uruguay grabando su primera película y la ausencia de su pareja en una cena desató una serie de teorías

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El viaje de Wanda Nara a Uruguay para filmar su primera película no solo estuvo marcado por el trabajo y los festejos, sino también por los rumores y especulaciones en torno a su vida personal. Mientras la empresaria organizaba una fiesta sorpresa para el cumpleaños de su amiga Natt Córdoba y compartía momentos de relax junto a su equipo, la atención de sus seguidores se posó en un gran ausente: Martín Migueles, su pareja, lo que no tardó en generar rumores de crisis.

La ausencia de Migueles en las celebraciones y en las actividades públicas del viaje se produce en un contexto legal complejo. Recientemente, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó restricciones para que acceda a cajas de seguridad y modifique el paquete accionario de su empresa, en el marco de una causa penal por presuntas maniobras ilícitas vinculadas al mercado cambiario.

Si bien el Tribunal de Apelaciones ordenó reemplazar la inhibición general de bienes por un embargo, la situación judicial del empresario sigue generando incertidumbre y especulaciones sobre su presente y su vínculo con Wanda.

Mesa con desayuno en un balcón, con tazas de café, tostadas, frutas y cereales, frente a una playa de arena, el mar y edificios costeros bajo cielo azul claro
Desde Uruguay, Wanda compartió el desayuno para dos que eligió antes de grabar

En medio de estos rumores, Wanda compartió una postal de su desayuno en el hotel, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la imagen se observa una mesa perfectamente dispuesta en un balcón con vista panorámica a la rambla y la playa de Montevideo. Sobre el mantel blanco, se destaca un desayuno completo: dos tazas de café listas para servir, platos de frutas y cereales, tostadas, cubiertos y vajilla ordenada, todo dispuesto para dos personas.

El detalle de las dos tazas desató especulaciones y teorías en redes sociales, asociando la escena a la posible presencia de Migueles, a pesar de que él no apareció en las imágenes de la fiesta ni de la producción. Así, la empresaria mantiene el misterio y deja abierta la puerta a las interpretaciones sobre el estado de su relación.

Días atrás, en medio de las grabaciones de su serie vertical, la conductora y empresaria compartió con sus seguidores las primeras imágenes de uno de sus looks en la ficción. En la serie de fotos, la conductora de MasterChef Celebrity lució una campera deportiva oversize en tono gris desgastado, acompañada por una musculosa blanca de escote redondo. Su cabello rubio suelto, peinado con ondas suaves y maquillaje en tonos nude, le aportaron un aire relajado y moderno acorde al personaje que interpretó. En algunas tomas se la vio con la capucha puesta y en otras sosteniéndola, mientras el equipo de estilistas ajustaba los últimos detalles antes de salir a escena.

Wanda Nara, con cabello rubio largo, posa usando un top blanco y una chaqueta gris con capucha, mostrando un maquillaje pronunciado en labios y ojos
El ida y vuelta de Wanda y Martín en redes sociales

Estas primeras postales del detrás de escena no solo anticiparon parte del estilo de la novela, sino que también reforzaron la expectativa sobre el debut actoral de Wanda en un formato que apostó por la cercanía visual y la narrativa inspirada en hechos reales.

El detrás de escena de la primera novela de Wanda no solo generó expectativa por el debut actoral y el look de la empresaria, sino que también dio lugar a un tierno ida y vuelta con su pareja, en redes sociales. Bajo una de las fotos en las que Wanda lució su primer outfit de ficción, Martín comentó: “Y siguen intentando....”, sumando un tono cómplice y divertido a la publicación.

La respuesta de Wanda no tardó en llegar, reforzando el juego de pareja y el afecto público: “Martín Migueles te amo scuishi”. El intercambio, que rápidamente cosechó cientos de likes y comentarios de seguidores atentos a cada gesto de la pareja, volvió a mostrar la naturalidad y la cercanía que ambos eligieron compartir en este nuevo capítulo profesional y personal.

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