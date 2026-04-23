Honduras

Alerta en Honduras por estafas académicas: La UNAH identifica uso ilícito de su marca en redes sociales

La UNAH encendió las alertas tras detectar la circulación de tutorías y servicios académicos falsos

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La UNAH solicita a los estudiantes no recurrir a servicios externos no verificados dentro de los campus, exhortando a denunciar actividades sospechosas a través de canales oficiales. (Cortesía: UNAH)
La UNAH solicita a los estudiantes no recurrir a servicios externos no verificados dentro de los campus, exhortando a denunciar actividades sospechosas a través de canales oficiales. (Cortesía: UNAH)

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitió una alerta a la comunidad universitaria y a la población en general tras detectar la oferta de servicios académicos no autorizados, tutorías y capacitaciones falsas dentro de sus campus, así como en plataformas digitales, donde se utiliza de manera indebida el logo y la imagen institucional de la casa de estudios.

Las autoridades advirtieron que estas prácticas no autorizadas representan un riesgo para los estudiantes, ya que pueden derivar en estafas, engaños económicos e incluso situaciones de acoso, al tratarse de servicios sin respaldo académico ni regulación institucional.

El comunicado de la UNAH responde a denuncias estudiantiles y a la detección de publicidad no autorizada dentro de los campus universitarios.

Denuncias institucionales

El vicerrector de Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la UNAH, Mario Contreras, explicó que se han identificado ofertas de tutorías, capacitaciones y actividades relacionadas con el cumplimiento del artículo 140, sin ningún tipo de aval institucional.

Las autoridades de la UNAH alertan que las tutorías y capacitaciones sin aval oficial pueden derivar en estafas, engaños económicos y posibles situaciones de acoso para los estudiantes.(cortesía: UNAH)
Las autoridades de la UNAH alertan que las tutorías y capacitaciones sin aval oficial pueden derivar en estafas, engaños económicos y posibles situaciones de acoso para los estudiantes.(cortesía: UNAH)

Según Contreras, estas prácticas han sido detectadas por quejas estudiantiles y la circulación de publicidad no autorizada dentro del campus, lo que llevó a las autoridades a reforzar las medidas de control para proteger a los estudiantes.

La universidad anunció que supervisará de forma más estricta la oferta de servicios dentro de sus instalaciones, con el propósito de garantizar la seguridad académica y la transparencia institucional.

Regulación académica

La UNAH recordó que toda publicidad relacionada con servicios académicos debe cumplir con los procedimientos de autorización establecidos. Entre las principales disposiciones se encuentran:

Se prohíbe la colocación de publicidad de tutorías, asesorías o servicios académicos sin el sello de validación de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE). En los campus regionales, la aprobación de este tipo de materiales corresponde a sus direcciones, bajo validación previa de la VOAE. Todo material físico no autorizado será retirado de inmediato sin notificación previa. El uso indebido de la imagen institucional en medios digitales podrá generar sanciones administrativas y acciones legales correspondientes.

La Dirección de Comunicación Estratégica (DIRCOM) también anunció que se emitirán nuevos lineamientos sobre el uso de la imagen institucional por parte de terceros, tanto con fines educativos como comerciales, además de regulaciones para la colocación de publicidad en todos los campus a nivel nacional.

Denunciar fraude

La UNAH exhortó a los estudiantes a no contratar ni interactuar con servicios no verificados dentro de los campus, con el objetivo de evitar posibles fraudes o situaciones que pongan en riesgo su seguridad.

La institución también instó a reportar cualquier irregularidad a las autoridades universitarias o al correo oficial unahteescucha@unah.edu.hn como parte de los mecanismos institucionales de denuncia.

La UNAH es la máxima casa de estudios a nivel público en Honduras. Cortesía: (UNAH)
La UNAH es la máxima casa de estudios a nivel público en Honduras. Cortesía: (UNAH)

Alerta nacional

En días recientes, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), órgano regulador financiero hondureño, también emitió una alerta a la población sobre el aumento de estafas en redes sociales relacionadas con supuestas ofertas de crédito.

Según la CNBS, estos esquemas fraudulentos buscan engañar a los ciudadanos con promesas de préstamos rápidos, solicitando pagos anticipados o datos personales que posteriormente son utilizados de manera indebida.

Esta situación refuerza los llamados de distintas instituciones del país a la población a verificar la información, evitar intermediarios no autorizados y denunciar cualquier intento de fraude.

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