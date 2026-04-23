Sector agrícola de Guatemala amplía sus oportunidades comerciales en la Canadian Produce Marketing Association

foto para ilustrar: Participantes y expositores se reúnen en un evento clave donde Guatemala destaca su liderazgo en la exportación agrícola, como se observa en AGRITRADE 2026. (Agexport)

El encuentro reunirá a productores locales con importadores y expertos internacionales, facilitando el acceso a mercados exigentes, la exposición a tendencias del sector y la inversión en relaciones comerciales de mediano y largo plazo

La presencia guatemalteca en la Canadian Produce Marketing Association 2026, prevista del 29 al 30 de abril en Toronto, representa una apuesta para fortalecer la exportación de frutas y verduras hacia el mercado canadiense, uno de los más competidos de América del Norte. El evento ofrece a Guatemala la posibilidad de posicionar su oferta agrícola en una plataforma que impulsa el acceso a nuevos mercados y facilita relaciones comerciales de largo plazo, según el Ministerio de Economía en un comunicado reproducido por Minex Guatemala.

En la próxima edición de la CPMA, ocho empresas guatemaltecas estarán en el “Pabellón Guatemala”, espacio creado gracias a la cooperación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La delegación presentará productos frescos como minizanahorias, arveja china y dulce, brócoli, moras, frambuesas y arándanos, de acuerdo con información difundida por Minex Guatemala. Además de los productos, la oferta incluirá servicios de aduanas, flete internacional y asesoría en logística, con el objetivo de cubrir toda la cadena de valor para compradores internacionales.

La Canadian Produce Marketing Association, fundada en 1925, reúne a más de 850 empresas miembro que integran productores, exportadores y minoristas del sector canadiense de frutas y verduras. Datos oficiales del evento indican la asistencia de 4 mil participantes, más de 700 stands y la representación de nueve países, lo que la convierte en la cita más relevante del sector en Canadá. El encuentro se desarrolla en el Metro Toronto Convention Centre y ofrece conferencias con expertos, sesiones de networking y ferias comerciales especializadas.

Dentro de su agenda de internacionalización, la Consejería Comercial de la Embajada de Guatemala en Canadá promueve la participación como estrategia de diplomacia comercial para diversificar destinos de exportación. Minex Guatemala destaca que el objetivo es integrar productores y exportadores locales en alianzas que permitan comprender las exigencias del mercado canadiense en estándares, tendencias y requisitos comerciales.

Las empresas participantes cuentan con piso de exhibición propio, diseño y montaje de stands, acceso directo a compradores internacionales, agenda comercial y apoyo personalizado del Ministerio de Economía. El proceso de selección está abierto a productores, exportadores y empresas agrícolas que busquen expandirse fuera de mercados tradicionales. El Ministerio de Economía informó que la fecha límite para postularse será el 20 de enero de 2026 para la edición programada del 27 de abril al 1 de mayo en Toronto.

La Cámara de Comercio Guatemalteco–Canadiense (CANCHAM) ofrece la opción de integrarse al pabellón mediante un stand compartido, optimizando costos y maximizando el impacto institucional y logístico. Según la invitación oficial de CANCHAM, la participación en la CPMA constituye una inversión en visibilidad y generación de oportunidades comerciales, con relaciones que pueden convertirse en negocios reales en el mediano y largo plazo.

La CPMA se describe como “el principal evento de frutas y verduras frescas de la industria canadiense”, reuniendo líderes mundiales, exportadores y representantes gubernamentales. La cita permite avanzar en la estrategia exportadora guatemalteca, dando acceso a uno de los mercados más exigentes y competidos a nivel global, facilitando el ingreso de nuevos productos y consolidando el papel exportador del país, según los lineamientos del Ministerio de Economía y la Cancillería.

foto para ilustrar: 12 empresas guatemaltecas, 8 de ellas del interior del país, sostuvieron 97 citas de negocio, reportando oportunidades comerciales por Q63,043,742.52. (Foto cortesía Ministerio de Economía)

Guatemala apuesta por la internacionalización de su sector agrícola a través de la CPMA

La Canadian Produce Marketing Association busca fortalecer y promover el desarrollo internacional del sector de frutas y verduras frescas. Con la participación en la CPMA, los productores guatemaltecos presentan su calidad y diversidad, establecen contactos directos con importadores y conocen los criterios de calidad y logística que exige el mercado canadiense. Esta dinámica facilita nuevas oportunidades comerciales y relaciones de confianza con compradores estratégicos.

El enfoque de la CPMA abarca desde la exhibición hasta la tecnología y la logística, permitiendo que productores y exportadores de Guatemala compartan las condiciones de su cadena de suministro. Según Minex Guatemala, el acompañamiento institucional y los servicios adicionales tienen como meta potenciar la capacidad de las empresas nacionales para insertarse en los principales flujos comerciales de América del Norte.

La edición de 2026 está dirigida a empresas consolidadas y a quienes buscan internacionalizarse, con cupos limitados y procesos de postulación a través del Ministerio de Economía y la CANCHAM. La integración de actores institucionales y privados incrementa el impacto de la presencia guatemalteca y refuerza el objetivo de diversificar mercados más allá de las fronteras tradicionales.