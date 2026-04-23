El renacimiento del Centro Histórico de San Salvador: entre modernización, regulación y atractivo internacional

El Centro Histórico de San Salvador se posiciona como el segundo destino turístico más visitado de El Salvador debido a su revitalización y renovada oferta cultural. (Cortesía: Dinero.com)

El Centro Histórico de San Salvador consolida su posición como el segundo destino turístico más visitado de El Salvador, impulsado por un proceso de revitalización que integra nuevas infraestructuras, reconocimientos internacionales y una oferta cultural y gastronómica en constante expansión. La directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, destacó en entrevista con Diana Verónica y Tony en 105.3 fm, que esta transformación se centra en garantizar tanto la seguridad estructural de los inmuebles como la sostenibilidad de los emprendimientos, con regulaciones específicas y mecanismos de modernización digital para agilizar la inversión y el desarrollo en la zona.

Digitalización de trámites y gestión de la seguridad estructural

La Autoridad del Centro Histórico se constituyó bajo el Decreto 707, que establece el uso de una ventanilla única para la simplificación y digitalización de trámites. Larín explicó que actualmente los permisos de construcción se otorgan en 25 días hábiles, siempre que la documentación cumpla la normativa establecida. Esto representa un cambio profundo respecto a los tiempos y procesos que regían antes de la creación de la institución.

La Autoridad del Centro Histórico implementa una ventanilla única y digitalización de trámites, agilizando los permisos de construcción y facilitando la inversión. (Cortesía: Centro Histórico de San Salvador)

Cada edificación sometida a intervenciones requiere un estudio estructural. Solo tras comprobar con documentos técnicos la capacidad del inmueble para soportar nuevos usos o ampliaciones, puede aprobarse el proyecto. Para los edificios con bandera roja desde los estudios posteriores al sismo de 2001, la Autoridad prioriza la seguridad y convoca a sus propietarios para definir rutas de rehabilitación. Larín remarcó que el acompañamiento institucional busca facilitar la inversión, pero sin omitir requisitos fundamentales: “Para nosotros es sumamente importante garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las inversiones de los salvadoreños”, afirmó en Diana Verónica y Tony.

El proceso de digitalización ha incluido la sistematización de solicitudes a través de canales como WhatsApp, asistido por inteligencia artificial para responder miles de consultas mensuales de manera más eficiente. Además, la entrega de planos y otros documentos técnicos se realiza ahora en formato digital con certificación electrónica, eliminando la necesidad de presentar decenas o cientos de copias físicas para cada trámite.

Ante el rápido incremento de restaurantes, cafés y comercios de diversa índole en el Centro Histórico, la Autoridad realiza un análisis de uso de suelo y oferta comercial para evitar la saturación de rubros específicos en determinadas áreas. Larín expuso que el trámite previo determina si la zona permite una nueva apertura, y se desestima cuando hay “proliferación o acumulación de un mismo uso” que pueda afectar el desarrollo equilibrado del sector.

Diversos establecimientos del Centro Histórico obtuvieron distinciones internacionales en la gala Fine Dining Table, fortaleciendo el prestigio turístico y gastronómico de la zona. (Cortesía: Centro Histórico de San Salvador)

Los equipos de la Autoridad acompañan a los emprendedores brindando capacitaciones y diagnósticos personalizados, ayudando tanto en aspectos de mercadeo —como el uso de redes— como en la resolución de problemas logísticos, por ejemplo, ajustes en la recolección de residuos. Además, se promueve que quienes desean invertir preparen su memoria descriptiva y definan su audiencia y propuesta de valor, fomentando la escalabilidad y sostenibilidad a largo plazo de los negocios.

La regulación también se extiende a la imagen urbana: se establecen criterios para la conservación de inmuebles con valor patrimonial y cultural, se limita la acumulación de rótulos publicitarios y se guía a los propietarios para mantener elementos originales siempre que sea posible. En propiedades donde restauraciones anteriores introdujeron materiales o estilos fuera del contexto histórico, la intervención se adapta a lo posible para rescatar y exhibir vestigios auténticos.

Sivart: Activación cultural y turismo familiar

El sábado 25 de abril, se celebrará una nueva edición de Sivart, un evento multidisciplinario que utiliza la cultura, el arte y el entretenimiento para activar los espacios recuperados del Centro Histórico de San Salvador. Larín subrayó en la entrevista que estas jornadas —realizadas desde 2023 bajo liderazgo institucional— han logrado un aumento sostenido en la asistencia y han convertido plazas como Barrios, Bolívar, Morazán y La Libertad en escenarios para espectáculos musicales, juegos tradicionales, talleres artísticos y presentaciones de ilusionismo.

El evento Sivart activa espacios públicos con actividades culturales y artísticas gratuitas, consolidando al Centro Histórico como referente de turismo familiar en El Salvador. (Imagen de cortesía)

Sivart integra actividades diseñadas para todas las edades, con acceso gratuito, y responde a la estrategia “El Salvador Family Friendly”, sello concedido por Honoturismo al asegurar espacios y experiencias pensadas para grupos familiares, incluidas las generaciones mayores. La programación de este sábado contempla desde competencias de trompo y pintura en barro, hasta presentaciones de la Orquesta de San Salvador, Marito Rivera y su Grupo Bravo, y otros elencos de la Secretaría de Cultura.

Esta agenda cultural y turística, complementada por la profesionalización de la infraestructura hotelera y la transparencia en la tramitología, continúa posicionando al Centro Histórico de San Salvador como un destino renovado y en expansión en la oferta nacional.