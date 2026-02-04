Movant LogComex

Un acuerdo regional busca destrabar el comercio de cosméticos y ordenar su logística

El cierre de la revisión legal del acuerdo regional sienta las bases para reducir fricciones regulatorias y avanzar hacia procesos comerciales más ágiles, con impacto en costos, tiempos y previsibilidad operativa

Este tipo de acuerdos refuerza un enfoque que prioriza la convergencia normativa como herramienta para dinamizar el comercio (Foto: Prensa ALADI)

La región avanzó en la facilitación del comercio intrarregional de productos cosméticos tras concluir en Montevideo, en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la revisión legal del acuerdo destinado a eliminar obstáculos técnicos al comercio en este sector.

Con esta instancia finalizada, el texto quedó formalmente cerrado y el proceso entra ahora en la etapa de firma e incorporación a los marcos normativos nacionales, un paso clave para reducir fricciones regulatorias y mejorar la previsibilidad del intercambio regional.

El acuerdo apunta a resolver uno de los principales frenos al comercio intrarregional: las barreras técnicas, que no están vinculadas a aranceles sino a diferencias en requisitos regulatorios, etiquetado, evaluaciones de conformidad y procedimientos administrativos.

En un mercado regional estimado en más de 55.000 millones de dólares, estas diferencias tienen un impacto directo sobre la logística del comercio exterior, al incrementar costos, tiempos y complejidad operativa.

Un mercado regional con alto potencial y fricciones regulatorias

El sector de los productos cosméticos ocupa un lugar relevante dentro del comercio regional por su volumen, diversidad de productos y presencia de cadenas productivas distribuidas entre distintos países.

Sin embargo, su desarrollo intrarregional ha estado condicionado por la coexistencia de normativas técnicas heterogéneas que obligan a las empresas a realizar múltiples trámites para acceder a cada mercado.

Estas diferencias regulatorias se traducen en mayores costos de cumplimiento, duplicación de certificaciones, demoras en frontera y una menor fluidez logística. En términos operativos, los obstáculos técnicos funcionan como un cuello de botella que afecta tanto a exportadores como a importadores, operadores logísticos y autoridades de control.

El acuerdo busca atacar este problema mediante la armonización de requisitos, el reconocimiento de procedimientos y la reducción de exigencias redundantes, creando condiciones más homogéneas para el comercio de cosméticos dentro de la región.

De la negociación técnica al cierre legal del acuerdo

La revisión legal concluyó luego de un proceso de negociación técnica que incluyó jornadas presenciales de trabajo en Montevideo, con la participación de delegaciones de los países miembros de la ALADI.

En esas instancias se discutieron aspectos vinculados a reglamentaciones técnicas, mecanismos de evaluación de conformidad y procedimientos administrativos aplicables al comercio de productos cosméticos.

La culminación de la negociación técnica constituyó una etapa clave para consensuar el contenido del acuerdo. Posteriormente, la revisión legal permitió verificar la coherencia jurídica del texto y asegurar que las disposiciones acordadas sean compatibles con los marcos normativos nacionales de los países participantes.

Con esta etapa cerrada, el acuerdo queda en condiciones de avanzar hacia su firma y posterior internalización, requisito indispensable para que sus disposiciones comiencen a aplicarse en las operaciones de comercio exterior.

Impacto directo en la logística del comercio exterior

Más allá del plano normativo, el acuerdo tiene implicancias concretas para la logística regional. La reducción de obstáculos técnicos puede derivar en procesos aduaneros más ágiles, menor cantidad de inspecciones repetidas y una disminución de los tiempos de liberación de mercaderías.

Para un sector como el de los cosméticos, que involucra productos con requisitos específicos de composición, rotulado y control sanitario, la previsibilidad regulatoria resulta clave. Un marco más homogéneo permite planificar mejor los envíos, reducir costos de almacenamiento y optimizar la gestión de inventarios a lo largo de la cadena de suministro.

En este sentido, la eliminación de barreras técnicas no solo facilita el comercio, sino que también contribuye a mejorar la eficiencia operativa de las redes logísticas que sostienen el intercambio intrarregional.

Un antecedente para otros sectores productivos

El avance logrado en el sector cosmético también ofrece una lectura más amplia. La experiencia de negociación y convergencia regulatoria desarrollada en el ámbito de la ALADI puede servir como referencia para otros sectores industriales que enfrentan obstáculos técnicos similares, especialmente en mercados donde las barreras no arancelarias tienen un peso creciente.

El sector de los productos cosméticos ocupa un lugar relevante dentro del comercio regional por su volumen, diversidad de productos y presencia de cadenas productivas (Foto: Shutterstock)

Desde la perspectiva de la integración regional, este tipo de acuerdos refuerza un enfoque que prioriza la convergencia normativa como herramienta para dinamizar el comercio, fortalecer las cadenas de valor regionales y reducir costos estructurales.

Además, un entorno regulatorio más claro y coordinado puede facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas, que suelen verse más afectadas por la complejidad técnica y administrativa del comercio exterior.

Próximos pasos y desafíos de implementación

Con la revisión legal concluida, el proceso entra ahora en una fase decisiva: la firma del acuerdo y su incorporación a las legislaciones nacionales. La velocidad y consistencia de esta etapa serán determinantes para que los beneficios esperados se traduzcan en mejoras concretas para el comercio y la logística.

La implementación requerirá coordinación entre autoridades técnicas, organismos de control y actores del comercio exterior, así como ajustes normativos y operativos para asegurar que los procedimientos acordados se apliquen de manera uniforme.

En un contexto regional donde la competitividad depende cada vez más de la eficiencia logística y de la reducción de fricciones no arancelarias, el acuerdo sobre cosméticos representa un avance concreto hacia un comercio intrarregional más integrado, previsible y operativo.

