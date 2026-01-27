Nuevo esquema de evaluación y certificación aduanera reordena la operatoria del comercio exterior

Este régimen normativo es aplicable a quienes aspiren a desempeñarse como Despachante de Aduana, Apoderado General de Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero y Apoderado General de Agente de Transporte Aduanero (Foto: Shutterstock)

La nueva Resolución General 5818/2026 introduce cambios en el sistema de exámenes y certificaciones para los profesionales que intervienen en las operaciones aduaneras del comercio exterior. La norma actualiza los criterios de evaluación y reemplaza el esquema anterior, con impacto directo en la formación y habilitación de actores clave para el funcionamiento cotidiano de la logística internacional y las cadenas de suministro.

La actualización se da en un contexto donde la agilidad operativa, la previsibilidad normativa y la eficiencia en los procesos aduaneros resultan determinantes para la competitividad del comercio exterior. En ese marco, la resolución ajusta plazos, requisitos y procedimientos administrativos, con el objetivo de alinear la capacitación técnica con las exigencias reales de la operatoria logística.

¿Qué establece la Resolución General 5818/2026?

La Resolución General 5818/2026, publicada el día de hoy en el Boletín Oficial, actualiza y reemplaza la antigua Resolución General 3.710 y sus normas modificatorias en cuanto a exámenes y certificaciones de conocimientos técnicos en materia aduanera. Este régimen normativo es aplicable a quienes aspiren a desempeñarse como Despachante de Aduana, Apoderado General de Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero y Apoderado General de Agente de Transporte Aduanero.

Uno de los factores de cambio central fue el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que reformó el Código Aduanero (Ley 22.415 y sus modificaciones) y eliminó, entre otros requisitos, la obligatoriedad de la inscripción en el Registro de Despachantes de Aduana para actuar en esa función. Estas modificaciones requirieron una actualización coherente de la normativa que regula la acreditación de competencias técnicas, razón por la cual se impulsó la nueva resolución.

Principales novedades en el proceso de acreditación

La resolución dispone que los aspirantes deberán realizar una preinscripción obligatoria a través del micrositio institucional habilitado para la “Acreditación de conocimientos en materia aduanera”. Esta instancia es requisito para acceder a los exámenes y solo quienes completen correctamente ese paso quedarán habilitados para rendir.

Luego, se publicará una nómina provisoria de postulantes habilitados y excluidos, incluyendo las causas de las exclusiones. Este procedimiento aporta mayor transparencia al proceso de gestión de aspirantes y reduce incertidumbres previas respecto de quiénes pueden presentarse a examen.

También se actualizan los aranceles para rendir los exámenes y obtener las certificaciones exigidas por la normativa. El nuevo esquema establece un costo de $240.000 para quienes se presenten a la certificación vinculada a la representación aduanera general, y un arancel de $200.000 para las certificaciones relacionadas con la gestión del transporte aduanero. Estos valores deberán abonarse una vez publicada la nómina de postulantes habilitados y forman parte de los requisitos obligatorios para acceder a la instancia de evaluación.

Estructura y exigencias de las evaluaciones

Si bien la resolución remite a un anexo con los detalles específicos del contenido, condiciones y métodos de evaluación, se mantiene la lógica de acreditar conocimientos técnicos en materia aduanera a través de exámenes que evalúan normas legales, procedimientos operativos y sistemas informáticos aplicados al comercio exterior.

En general, estos exámenes suelen incluir evaluaciones en materias como régimen legal, operatoria aduanera y herramientas electrónicas de gestión, con requisitos de aprobación que tradicionalmente establecen un mínimo de calificación para cada módulo de evaluación.

Impacto en la logística y las cadenas de suministro

La actualización de los requisitos de acreditación y certificación tiene un impacto directo en la operativa logística de importación y exportación. La profesionalización y renovación de criterios apuntan a reforzar la calidad técnica de los auxiliares del comercio exterior, quienes son actores clave en la gestión documental, el cumplimiento regulatorio y la vinculación entre operadores privados y el organismo aduanero.

Con criterios más claros y procedimientos más actualizados, se espera una mayor eficiencia en la tramitación de cargas y en las decisiones que afectan tiempos de despacho, reduciendo potenciales cuellos de botella que suelen presentarse en la cadena de suministro internacional. Este tipo de mejoras normativas se alinea con esfuerzos más amplios de facilitación del comercio que buscan acelerar operaciones, disminuir costos y mejorar la competitividad en mercados globales.

Además, en un contexto donde el comercio electrónico y las operaciones cross-border están en expansión, contar con profesionales mejor formados en las complejidades del comercio exterior puede contribuir a una gestión más eficiente en puertos, aeropuertos y fronteras, optimizando la logística integral de importadores, exportadores y operadores logísticos.

Expectativas para el sector y próximos pasos

El sector logístico ha manifestado históricamente la necesidad de contar con reglas claras y sistemas de certificación que reflejen la realidad operativa del comercio internacional. La resolución, al modernizar y uniformar criterios, puede contribuir a reducir la brecha entre la formación de auxiliares y las exigencias prácticas de la operación.

A partir de la publicación y entrada en vigencia de la norma, se espera que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero publique el cronograma anual de exámenes y programas correspondientes, lo que permitirá a los interesados planificar sus presentaciones.

En definitiva, la Resolución General 5818/2026 representa una actualización normativa significativa y se perfila como una pieza clave dentro de la política regulatoria aduanera, con efectos relevantes para la logística y las cadenas de suministro al fortalecer la capacitación y los estándares técnicos de los principales actores que gestionan el comercio exterior argentino.