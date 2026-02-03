Redes descentralizadas y talento: el nuevo mapa de la logística urbana

Pablo Rutigliano es líder regional en soluciones logísticas urbanas para Argentina y Uruguay (Foto: Movant Connection)

“Antes se buscaban perfiles más reactivos, hoy se buscan talentos que analicen datos y creen procesos”, afirma Pablo, quien lidera operaciones logísticas urbanas en Argentina y Uruguay, y observa un cambio claro en el tipo de talento que demanda el sector. En esta entrevista, comparte su visión sobre velocidad, descentralización y los nuevos desafíos de la logística urbana.

¿Cuál es la actualidad de la logística urbana en Argentina?

La logística urbana en Argentina enfrenta varios desafíos. Algunos ya vienen desde hace años, y otros son más recientes, pero los principales tienen que ver con velocidad y servicio. A veces se piensa que si algo llega rápido, el servicio es bueno, y no siempre es así. Otras veces el servicio es bueno, pero no se logra la velocidad esperada. La clave está en lograr un equilibrio entre ambas cosas. Para eso se están desarrollando modelos como mini hubs, smart lockers y esquemas descentralizados que ayudan a separar y resolver mejor los tiempos y la calidad de entrega. Otro factor que influye es la infraestructura urbana, que en muchas ciudades de Latinoamérica no está preparada: hay zonas inaccesibles, tránsito constante y espacios limitados para circular.

¿Y qué busca hoy el usuario en esa experiencia de entrega?

El usuario hoy busca inmediatez. Quiere recibir su compra rápido, ya sea una hamburguesa o un paquete para el hogar. Esa sensación de comprar algo y recibirlo enseguida genera una satisfacción inmediata. Ya no es solo la compra, es el momento de abrir el paquete, de usarlo en el instante. Esa expectativa pone mucha presión sobre la logística.

¿Qué desafíos implica combinar velocidad y eficiencia?

El problema aparece cuando tratás de mantener alta velocidad y alto servicio al mismo tiempo. Eso genera tensiones en los costos y en la operación. Si todo tiene que llegar rápido y perfecto, ¿cómo hacés para sostener eso sin que impacte negativamente en tu estructura? Ahí está el gran desafío para las empresas: encontrar la forma de lograrlo sin perder competitividad.

"Con drones u otros dispositivos similares, podés llegar a zonas donde la logística tradicional tarda diez o quince días", señala Pablo (Foto: Shutterstock)

¿Qué tipo de talento necesita hoy la logística urbana para escalar?

Antes se buscaban perfiles muy reactivos, con capacidad de resolución rápida de conflictos y manejo de presión. Hoy eso cambió bastante. Se necesitan perfiles orientados al análisis, al manejo de datos y a la capacidad de generar procesos eficientes. Además, con el avance de la inteligencia artificial, también se buscan talentos que puedan trabajar con estas herramientas para optimizar tareas. Incluso se empieza a dar un escenario donde la inteligencia artificial mejora procesos creados por ella misma. Es un cambio muy interesante.

¿Cómo se lidera un escenario tan complejo y cambiante?

Con equipos diversos. Hoy necesitás perfiles operativos que sigan resolviendo sobre el terreno, perfiles analíticos que trabajen con datos, y personas que sepan integrar soluciones con inteligencia artificial. Esa mezcla es lo que permite construir modelos logísticos más sólidos y adaptables.

¿Qué tendencias están marcando el rumbo de la logística urbana?

Ya estamos viendo una fuerte expansión de modelos descentralizados: mini hubs, apps, smart lockers, puntos de retiro y despacho. Esto se combina con redes mixtas: por un lado, vehículos livianos como motos, bicicletas o autos; y por otro, logística tradicional con camiones o vehículos de carga. Mezclar esas redes permite mejorar la eficiencia y reducir costos. El objetivo es construir una red que combine rapidez con capacidad.

¿Es real pensar en entregas con drones en el corto plazo?

En otros lugares del mundo ya sucede, y no es inviable desde lo económico. La ventaja principal no es solo la rapidez, sino ampliar la cobertura. Con drones u otros dispositivos similares, podés llegar a zonas donde la logística tradicional tarda diez o quince días. Ahí se abre una nueva cartera de clientes que antes estaba excluida por la distancia o el costo.

¿Qué avances podrían ayudar a reducir fricciones en la última milla?

Primero, tecnologías de comunicación y proactividad: entender cuándo y dónde el usuario suele recibir pedidos, para evitar visitas fallidas. Después, mejoras en el contacto directo con el conductor, como verificaciones por Face ID o códigos QR. Y finalmente, trazabilidad en tiempo real: informar al cliente dónde está su pedido durante todo el trayecto.

¿Y qué pasa con la logística inversa?

Es uno de los grandes desafíos actuales, pero con los modelos descentralizados está cambiando. Si esa red también permite devolver productos, ya no se siente como una operación costosa, sino como parte natural del proceso. La logística inversa deja de ser un punto de dolor y pasa a ser un punto más dentro de la cadena. Hoy estamos trabajando justamente en eso: integrar la logística inversa en la red para que fluya como cualquier otra entrega.