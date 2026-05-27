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Avalan financiamiento por 150 millones de dólares para reforzar la logística del Gran Rosario

La iniciativa busca fortalecer la integración entre el área metropolitana y el complejo portuario rosarino mediante obras de infraestructura logística y planificación urbana

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El objetivo central del programa es fortalecer la integración metropolitana del Gran Rosario con su complejo portuario y consolidar a la región como un nodo estratégico para el desarrollo productivo provincial y nacional (Foto: Shutterstock)
El objetivo central del programa es fortalecer la integración metropolitana del Gran Rosario con su complejo portuario y consolidar a la región como un nodo estratégico para el desarrollo productivo provincial y nacional (Foto: Shutterstock)

El Gobierno nacional aprobó un esquema de financiamiento internacional destinado al desarrollo de infraestructura logística en el Gran Rosario, uno de los principales nodos portuarios y exportadores de Argentina. La medida fue oficializada mediante el Decreto 389/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La iniciativa contempla un préstamo de hasta 150 millones de dólares otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para ejecutar el “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario, Santa Fe”.

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Según detalla el decreto, el objetivo central del programa es fortalecer la integración metropolitana del Gran Rosario con su complejo portuario y consolidar a la región como un nodo estratégico para el desarrollo productivo provincial y nacional. Para ello, se prevé avanzar sobre obras y planes vinculados a la infraestructura logística, la accesibilidad y la conectividad metropolitana.

El proyecto aparece en un contexto donde las regiones portuarias buscan mejorar su competitividad operativa frente al crecimiento de los volúmenes de carga, las nuevas exigencias del comercio internacional y la necesidad de reducir tiempos y costos de circulación vinculados a las cadenas de suministro.

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Infraestructura, accesos y visión metropolitana

El programa se estructura en cuatro grandes componentes. El primero está orientado al desarrollo de infraestructura logística y de accesibilidad, mientras que el segundo apunta al fortalecimiento del sector logístico-portuario y de la integración entre ciudad y puerto.

Además, el esquema incorpora el desarrollo de una hoja de ruta estratégica denominada “Tercer Anillo de Circunvalación – Gran Rosario”, una iniciativa orientada a planificar nuevas soluciones de conectividad y circulación para una de las áreas con mayor movimiento de cargas del país.

La región del Gran Rosario concentra una parte significativa de las exportaciones agroindustriales argentinas y posee uno de los complejos portuarios más importantes de Sudamérica. En ese contexto, las mejoras sobre accesos, circulación urbana y capacidad logística aparecen como factores centrales para sostener la competitividad operativa y evitar cuellos de botella vinculados al transporte de mercaderías.

El esquema incorpora el desarrollo de una hoja de ruta estratégica denominada “Tercer Anillo de Circunvalación – Gran Rosario”, una iniciativa orientada a planificar nuevas soluciones de conectividad y circulación (Foto: Shutterstock)
El esquema incorpora el desarrollo de una hoja de ruta estratégica denominada “Tercer Anillo de Circunvalación – Gran Rosario”, una iniciativa orientada a planificar nuevas soluciones de conectividad y circulación (Foto: Shutterstock)

Garantías y respaldo financiero

El decreto también aprueba los modelos de garantía y contragarantía que permitirán respaldar el financiamiento internacional entre el Estado nacional, la Provincia de Santa Fe y la CAF.

En ese marco, el Banco Central señaló que la operación tendrá un impacto “limitado” sobre la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público indicó que el costo financiero del préstamo resulta más conveniente que otras alternativas disponibles para el país.

La medida también contempla mecanismos de respaldo sobre fondos de coparticipación federal en caso de incumplimientos de pago por parte de la provincia.

Más allá del aspecto financiero, la iniciativa refleja la creciente importancia que adquieren las inversiones en logística urbana, accesos portuarios y planificación metropolitana para acompañar el funcionamiento de las cadenas de suministro y el comercio exterior argentino.

En un escenario donde las cadenas de suministro demandan mayor eficiencia operativa y capacidad de adaptación, las inversiones en accesos, conectividad y planificación logística empiezan a ganar un rol cada vez más estratégico. Para el Gran Rosario, la evolución de su infraestructura aparece como un factor clave para sostener el flujo exportador y acompañar el crecimiento del comercio exterior argentino.

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