Movant LogComex

La logística se consolida como el principal motor de la demanda laboral

Las proyecciones laborales hacia 2026 muestran a la logística como eje del empleo operativo, con fuerte demanda de perfiles técnicos, experiencia en terreno y capacidad de adaptación

Guardar
Las proyecciones hacia 2026 indican
Las proyecciones hacia 2026 indican que la logística y las actividades vinculadas al correo y la distribución concentrarán uno de los mayores volúmenes de búsquedas laborales (Foto: Shutterstock)

La logística se perfila como uno de los principales motores del empleo en Argentina de cara a 2026.

De acuerdo con un relevamiento del mercado laboral, las actividades vinculadas a almacenamiento, distribución y operación se consolidan como uno de los principales focos de demanda de empleo hacia los próximos años.

Lejos de una recuperación homogénea, las proyecciones muestran un mercado laboral que prioriza sectores con operación real, presencia territorial y necesidad de coordinación constante.

En ese escenario, la logística aparece al frente, acompañada por los servicios, la industria alimenticia, los frigoríficos y otras actividades intensivas en procesos operativos.

La logística, al frente de la demanda laboral

Las proyecciones hacia 2026 indican que la logística y las actividades vinculadas al correo y la distribución concentrarán uno de los mayores volúmenes de búsquedas laborales.

El crecimiento del comercio electrónico, la expansión de redes de abastecimiento y la necesidad de optimizar cadenas de suministro explican buena parte de esta tendencia.

El sector demanda perfiles capaces de sostener la operación diaria en entornos cada vez más exigentes, donde la eficiencia, la trazabilidad y la rapidez de respuesta se vuelven factores críticos.

Esto incluye tareas de depósito, preparación de pedidos, carga y descarga, control de inventarios y soporte operativo en distintas etapas de la cadena.

Perfiles operativos y técnicos, los más buscados

El mapa del empleo hacia 2026 muestra una fuerte demanda de perfiles operativos y técnicos. Entre los puestos más solicitados se encuentran operarios de depósito, personal de carga y descarga, pickers, técnicos de mantenimiento, electromecánicos y administrativos generales.

A estos se suman perfiles vinculados a atención al cliente y ventas, especialmente en organizaciones donde la experiencia del usuario y la resolución de incidencias forman parte central del servicio.

En todos los casos, se prioriza la experiencia práctica, la capacidad de adaptación y los conocimientos aplicables a la operación cotidiana.

La formación técnica aparece como un factor cada vez más relevante, en un contexto donde las empresas buscan reducir tiempos de aprendizaje y mejorar la productividad desde el ingreso.

Salarios y brechas del mercado laboral

En términos salariales, los relevamientos del mercado laboral muestran una evolución significativa de los ingresos del sector privado en los últimos años, aunque con diferencias marcadas según actividad, región y nivel de especialización.

Los sectores operativos y técnicos presentan escalas salariales diversas, condicionadas por la demanda, la rotación y la disponibilidad de perfiles calificados.

Las actividades vinculadas a almacenamiento,
Las actividades vinculadas a almacenamiento, distribución y operación se consolidan como uno de los principales focos de demanda (Foto: Shutterstock)

Persisten además brechas de género en determinadas actividades, particularmente en sectores industriales y logísticos.

Si bien se registran avances en áreas administrativas y de servicios, la inclusión y el desarrollo profesional continúan siendo desafíos relevantes para el mercado laboral.

Distribución territorial del empleo

Desde el punto de vista geográfico, la región Centro del país sigue concentrando gran parte de la demanda laboral. Sin embargo, las proyecciones también señalan un crecimiento sostenido en otras regiones, impulsado por la expansión de actividades productivas, logísticas y de servicios.

La descentralización de operaciones, el desarrollo de parques industriales y la necesidad de acercar los servicios a los centros de consumo están reconfigurando la distribución territorial del empleo, con impacto directo en la planificación de recursos humanos y en la infraestructura asociada.

Las proyecciones identifican varias tendencias que condicionarán el mercado laboral en los próximos años: mayor automatización de procesos, transformación de tareas operativas, crecimiento de empleos vinculados a la sostenibilidad, digitalización de la gestión laboral y necesidad de cerrar brechas formativas.

En este escenario, la automatización no aparece como un factor de eliminación masiva de puestos, sino como un proceso de cambio que exige perfiles capaces de operar, supervisar y mantener sistemas cada vez más complejos.

Un mercado laboral en transición

El panorama hacia 2026 muestra un mercado laboral en transición, donde la estabilidad estará asociada a la capacidad de adaptación de personas y organizaciones.

La logística, junto con los servicios y la industria, seguirá siendo un pilar del empleo, pero exigirá perfiles más preparados, flexibles y orientados a la operación real.

En este contexto, la anticipación de tendencias, la formación técnica y la articulación entre empresas, educación y territorio se consolidan como factores clave para sostener el empleo en un escenario productivo cada vez más exigente.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorMercado Laboral2026

Últimas Noticias

Enero cerró con un aumento del 2,08% en los costos del transporte automotor de cargas

La medición de FADEEAC mostró aumentos en la mayoría de los rubros que componen la estructura de costos del sector durante el primer mes del año

Enero cerró con un aumento

Del laboratorio a la góndola, los desafíos en el abastecimiento internacional de insecticidas

Nahir Barone, analista de comercio exterior en la industria de insecticidas, describe el recorrido operativo, normativo y estratégico que exige abastecer mercados regulados alrededor del mundo

Del laboratorio a la góndola,

Un acuerdo regional busca destrabar el comercio de cosméticos y ordenar su logística

El cierre de la revisión legal del acuerdo regional sienta las bases para reducir fricciones regulatorias y avanzar hacia procesos comerciales más ágiles, con impacto en costos, tiempos y previsibilidad operativa

Un acuerdo regional busca destrabar

Redes descentralizadas y talento: el nuevo mapa de la logística urbana

Pablo Rutigliano, líder regional en soluciones logísticas urbanas para Argentina y Uruguay, advierte que velocidad y servicio ya no pueden pensarse por separado, y que el futuro logístico dependerá del talento y la tecnología

Redes descentralizadas y talento: el

Aprendizajes logísticos desde la naturaleza: lo que revelan las hormigas

Un estudio sobre hormigas cortadoras de hojas expone cómo decisiones sobre carga, percepción y flujo condicionan la eficiencia de un sistema, con aprendizajes directos para la logística y el transporte

Aprendizajes logísticos desde la naturaleza:
DEPORTES
El desgarrador mensaje de la

El desgarrador mensaje de la novia de Emanuel Leguizamón, el árbitro que murió en un accidente: “Nos quedaron tantos sueños por la mitad”

Malas noticias para Boca Juniors: el Changuito Zeballos se realizará estudios por una posible lesión

Impacto en la Fórmula 1 por el retraso de “cuatro meses” de un equipo en el desarrollo de su nuevo auto: “Empezamos desde atrás”

Surgió de las inferiores de Boca Juniors, emigró al Inter Miami y ahora firmó con un club de la Primera B Nacional

Así es el Gimnasio Gijang, el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur

TELESHOW
La ex Casi Ángeles que

La ex Casi Ángeles que emocionó a todos al anunciar su embarazo: “Hay algo hermoso ocurriendo dentro mío”

Aseguran que Mick Jagger pidió conocer a Javier Milei: “Está dispuesto a ir donde sea”

Sofía Zámolo recordó a su mamá a 5 años de su muerte: “Todavía me cuesta demasiado”

El rotundo cambio de look de María Becerra con un guiño para los comienzos de su carrera

Coco Carreño se separó de su novio después de 9 años de relación: “Todavía nos queremos”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es la indecisión crónica

Qué es la indecisión crónica y el sesgo mental que la provoca

Fuertes vientos y lluvias dejan más de 50 incidentes en Panamá por sistema frontal

Cómo algunas aves perfecciónan su canto y ofrecen claves para el aprendizaje en humanos

Anda anuncia suspensión temporal de agua en distritos de San Salvador y La Libertad por trabajos en Sistema Torogoz y Zona Norte

EEUU llamó a una coalición global de tierras raras para fortalecer la seguridad ante China: “Son el motor de nuestra defensa”