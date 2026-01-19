Movant LogComex

Grupo BID y Bolivia acuerdan un paquete de apoyo con impacto en logística regional

El financiamiento previsto dispone de obras, reformas regulatorias y medidas operativas que apuntan a mejorar la conectividad, los flujos comerciales y la eficiencia

Un paquete de apoyo abre
Un paquete de apoyo abre una ventana de oportunidad para que Bolivia no solo estabilice su economía, sino que también fortalezca sus capacidades logísticas y de integración regional (Imagen: Shuitterstock)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Bolivia acordaron un paquete de apoyo financiero por 4.500 millones de dólares para el período 2026-2028, destinado a respaldar la agenda de reformas orientada a estabilizar la economía, recuperar el crecimiento y ampliar la creación de empleo.

Aunque la propuesta tiene un alcance macroeconómico amplio, varios de sus componentes presentan una relevancia concreta para la logística, la infraestructura y el comercio regional, en un país que ocupa una posición estratégica dentro del mapa sudamericano.

Según el BID, el paquete representa casi seis veces la asignación previa del Banco al país y marca el inicio de una nueva etapa de cooperación, enfocada no solo en la estabilización inmediata, sino también en la construcción de condiciones estructurales para un crecimiento sostenible.

Infraestructura y estabilización: una base para reordenar los flujos productivos

Durante el primer año, el Grupo BID prevé desplegar alrededor de 2.000 millones de dólares para apoyar un programa de estabilización macroeconómica que proteja a los sectores más vulnerables y contribuya a restaurar el equilibrio fiscal.

Si bien una parte relevante de estos fondos estará orientada a transferencias monetarias y protección social, el enfoque integral del programa reconoce que la recuperación económica también depende de reordenar los circuitos productivos y comerciales, donde la logística cumple un rol estructural.

El financiamiento contempla recursos para infraestructura, apoyo presupuestario y fortalecimiento de la capacidad de ejecución del Estado, un punto clave en un contexto de restricciones fiscales y alta demanda de inversión. La mejora en la planificación y ejecución de obras tiene un impacto directo al permitir mayor previsibilidad en el transporte, reducción de costos indirectos y una mejor articulación entre producción, distribución y comercio exterior.

El Corredor Bioceánico Sur y la integración logística regional

Uno de los ejes con mayor impacto logístico dentro del acuerdo es el respaldo a un programa orientado a acelerar la recuperación económica y atraer inversiones mediante la eliminación de cuellos de botella, el aumento de la productividad y reformas con bajo costo fiscal. En este marco, se priorizan sectores como minería, energía, agroindustria y turismo, todos intensivos en infraestructura y dependientes de sistemas logísticos confiables y eficientes.

Dentro de esta agenda, se destaca el fortalecimiento del comercio en el Corredor Bioceánico Sur, una iniciativa estratégica para conectar a Bolivia con los principales puertos del Atlántico y del Pacífico. El desarrollo de este corredor es clave para reducir tiempos de tránsito, diversificar rutas de exportación y mejorar la inserción del país en las cadenas regionales de valor.

Diversos componentes del paquete de
Diversos componentes del paquete de apoyo presentan una relevancia concreta para la logística, la infraestructura y el comercio regional, en un país que ocupa una posición estratégica dentro del mapa sudamericano (Foto: Shutterstock)

Reformas operativas y rol del sector privado en la logística

El acuerdo asigna un papel central al sector privado como motor del crecimiento y la modernización operativa. Entre las medidas previstas se incluyen cambios orientados a agilizar procesos, reducir fricciones administrativas y mejorar la previsibilidad para las operaciones productivas y de transporte.

En paralelo, se avanzará en una serie de reformas habilitantes con impacto directo en la logística y el comercio exterior. Entre ellas se destacan la implementación de operaciones aduaneras 24 horas en Santa Cruz, la simplificación de procedimientos para apoyar inversiones, la expansión de soluciones de pagos digitales y la formalización empresarial.

A nivel internacional, el Grupo BID coordinará esfuerzos con la Corporación Financiera Internacional y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EEUU para movilizar inversión privada a gran escala. El objetivo es respaldar proyectos de alto impacto en minería, agroindustria, energía, infraestructura sostenible y manufactura con valor agregado.

En conjunto, el paquete de apoyo abre una ventana de oportunidad para que Bolivia no solo estabilice su economía, sino que también fortalezca sus capacidades logísticas y de integración regional.

