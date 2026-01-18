Logística, economía circular y eficiencia operativa en la industria del packaging

Ramiro Paiz es gerente de logística y fibras en la industria del packaging (Foto: Movant Connection)

Al referirse a su rol, Ramiro comenta que “hay muchísimas oportunidades en toda la cadena de suministro cuando se trabaja con logística directa e inversa de forma conjunta”. En esta entrevista, comparte su mirada sobre eficiencia operativa, economía circular, planificación de la distribución y los desafíos que atraviesa hoy la industria del packaging.

¿Qué implica trabajar con logística en la industria del packaging?

En la industria del packaging y del papel el desafío logístico está muy ligado a la ubicación de las plantas productivas. En mi caso, al estar alejado de los grandes centros de consumo como AMBA, Santa Fe, Córdoba o Mendoza, el rol logístico se vuelve mucho más amplio.

No se trata solo de vender y distribuir producto terminado, sino también de gestionar todo el abastecimiento necesario para que la planta funcione correctamente.

Eso plantea una complejidad doble: por un lado, lograr una llegada eficiente a los clientes; por otro, asegurar el aprovisionamiento de la producción desde zonas que, muchas veces, también están distantes.

El objetivo es claro: que el impacto del gasto logístico en el negocio sea el menor posible. A partir de ahí, trabajamos mucho en integrar las distintas unidades para generar sinergias entre operaciones y reducir ese impacto en cada una.

¿Qué lugar ocupa la sustentabilidad dentro de esa cadena?

Hoy todavía dependemos en gran medida de combustibles fósiles. No veo un cambio fuerte hacia lo eléctrico en Argentina en el corto plazo, principalmente por la matriz energética que tenemos, con Vaca Muerta, gas y derivados. Sí creo que el GNC va a ganar mucha más preponderancia, con una mejora clara en emisiones de dióxido de carbono. A futuro, también veo una oportunidad en el biogás.

Ahora bien, donde sí tenemos mucho margen de acción inmediato es en la logística inversa y en la economía circular. En el área que gestiono me toca trabajar mucho en recuperar materiales reutilizables: fibras, pallets, embalajes, productos no conformes. La idea es maximizar cada viaje, aprovechar tanto el volumen como el peso de cada camión y, al mismo tiempo, reducir el uso de materias primas vírgenes impulsando insumos reciclados.

¿Cómo explicarías las claves de la logística inversa?

Si tuviera que explicarlo de forma simple, diría que la logística conecta la oferta con la demanda. Es llevar el producto desde la planta hasta el cliente. Eso es algo con lo que convive cualquier negocio. La logística inversa aparece cuando, una vez cumplida esa entrega, se aprovecha el regreso del camión para recuperar materiales que pueden reutilizarse o reciclarse.

Puede ser el pallet con el que se entregó el producto, el embalaje, mercadería que no fue conforme o incluso material que el cliente genera y que puede volver al circuito productivo. La clave está en no volver vacío, en aprovechar ese retorno para sumar valor y reducir ineficiencias.

¿Qué tipo de materiales se reutilizan dentro de la industria del papel y el packaging?

En esta industria se utiliza como materia prima papel reciclado y cartón corrugado reciclado. Nuestro objetivo es captar ese material para reutilizarlo dentro del proceso productivo, principalmente abasteciendo a los molinos. Si un usuario genera residuos de fibra de celulosa que pueden ser reutilizados, se busca integrarlos al circuito.

También se trabaja para que el falso flete sea el menor posible, porque eso es ineficiencia tanto para el transportista como para nosotros como dadores de carga. La idea es cerrar el círculo entre abastecimiento y venta, integrando la logística directa con la inversa.

(Foto: Shutterstock)

En distribución urbana, ¿dónde están hoy las principales claves operativas?

El gran desafío es la planificación del ruteo. En zonas como AMBA, donde el tránsito está saturado, hay piquetes, cortes y una alta densidad del parque automotor, la eficiencia depende casi exclusivamente de cómo se planifica cada recorrido.

Ahí la tecnología empieza a jugar un rol central. No se trata de reemplazar personas, sino de darles herramientas que aumenten su productividad cuatro o cinco veces. Con aplicaciones que informan en tiempo real cómo ir de un punto a otro, conectadas con las condiciones de cada cliente, se puede mejorar el cumplimiento de entregas y, al mismo tiempo, bajar costos.

¿Qué te llamó la atención al ingresar al sector del papel y el packaging?

Sin dudas, la economía circular. La posibilidad de usar la logística más allá de su función tradicional. No solo llevar producto del proveedor al cliente, sino utilizarla como una herramienta integral que conecta ida y vuelta. Hay muchísimas oportunidades en toda la cadena de suministro cuando se trabaja con logística directa e inversa de forma conjunta.

En ese esquema ganan todos: el productor, el transportista y el cliente. Se optimizan recursos, se libera espacio, se reducen costos y se resuelven problemas operativos que de otra manera quedarían ocultos.

¿Qué reflexión te deja el contexto actual para el sector en Argentina?

La logística está tomando un protagonismo muy fuerte en los negocios con el contexto actual. Hay un desafío enorme en lograr operaciones eficientes y prepararse para un eventual aumento del nivel de actividad. Veo problemas estructurales importantes, como el estado de las rutas a nivel nacional y la falta de oficio en los choferes, que va a ser un problema grande a mediano plazo.

Además, la matriz productiva del país está migrando hacia sectores como energía, minería y agro, que van a demandar mucho transporte terrestre. Si esa migración no viene acompañada de infraestructura, formación y recuperación del ferrocarril, puede generar tensiones importantes.

Al mismo tiempo, hay oportunidades claras, como el desarrollo del GNC aplicado al transporte terrestre. Ahí la logística tiene un rol clave para dinamizar la economía al menor costo posible.