Movant LogComex

Planificación, tiempo y servicios: la logística como eje en proyectos energéticos

Augusto Billordo, profesional en logística y compras, comparte su experiencia en proyectos del sector energético y reflexiona sobre la planificación y la coordinación

Guardar
Augusto Billordo es profesional en
Augusto Billordo es profesional en logística y compras (Foto: Movant Connection)

Al referirse a proyectos complejos, Augusto comenta que “darle a la logística la importancia que merece es una de las claves para acompañar el crecimiento”. En esta entrevista, analiza la planificación de servicios y reflexiona sobre los desafíos operativos, la coordinación con proveedores y la evolución de su rol en contextos de alta exigencia.

En tus experiencias vinculadas a proyectos energéticos, ¿qué rol juega el tiempo?

El tiempo es central. En proyectos de este tipo hay fechas de inicio muy claras, especialmente en etapas como el montaje y la puesta en marcha. Desde el lado de compras y logística, el objetivo es adelantarse a esas fechas siempre que sea posible, porque cada día ganado tiene impacto operativo y económico.

Eso implica una coordinación constante con operaciones y con los proveedores, ajustando plazos, disponibilidad y costos. La dinámica es muy cambiante: una fecha puede modificarse sobre la marcha y hay que adaptarse rápido.

¿Cómo se vive esa presión desde el rol de compras?

Hay presión, sin dudas, pero es parte del juego. En mi experiencia, el sector es muy dinámico y exige estar atento todo el tiempo. A veces algo que estaba previsto para una fecha se adelanta varios días, y ahí entran en juego la anticipación, el seguimiento y la comunicación permanente con los proveedores.

También está el factor costos. No se trata solo de conseguir algo antes, sino de hacerlo en condiciones que sean razonables y sostenibles. Ahí aparece el equilibrio entre urgencia, precio y disponibilidad.

Estuviste más vinculado a la gestión de servicios que de productos. ¿Qué desafíos presenta eso?

La gestión de servicios es especialmente desafiante en zonas de fuerte crecimiento. En regiones donde la demanda aumenta rápido, servicios como transporte y alojamiento suelen quedar ajustados. Eso obliga a planificar con mayor detalle y a construir relaciones sólidas con los proveedores.

En proyectos grandes, donde pueden convivir decenas de personas durante meses, la logística de servicios se vuelve un eje clave. Los cambios de último momento son frecuentes y requieren mucha flexibilidad.

¿Cómo influye la relación con los proveedores en ese contexto?

Es fundamental. Siempre busqué una relación cercana, de confianza. Poder levantar el teléfono, explicar una necesidad puntual y encontrar una solución conjunta marca la diferencia. Esa lógica de “ganar–ganar” no es un concepto teórico: en la práctica permite resolver situaciones complejas en poco tiempo.

Cuando se confía, los proveedores entienden la urgencia y uno también comprende sus límites. Eso mejora la calidad del servicio y la eficiencia general.

¿El relevamiento de necesidades es un proceso estático o dinámico?

Totalmente dinámico. El rol no es solo recibir pedidos, sino entender el contexto del cliente interno, hacer las preguntas correctas y, muchas veces, anticipar necesidades que todavía no fueron explicitadas.

La cercanía con los distintos sectores permite identificar qué proveedor es el más adecuado y, en algunos casos, sugerir alternativas más eficientes. Esa proactividad es clave en entornos tan cambiantes.

Refiriéndose a la industria energética,
Refiriéndose a la industria energética, Augusto comenta que "el tiempo es central. En proyectos de este tipo hay fechas de inicio muy claras, especialmente en etapas como el montaje y la puesta en marcha" (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles son los principales cuellos de botella que identificaste?

El principal suele ser el transporte, tanto de personas como de materiales. En determinados momentos, la capacidad local no alcanza y empiezan a aparecer proveedores de otras provincias. Eso suma opciones, pero también complejidad en términos de coordinación.

En servicios como alojamiento, la disponibilidad depende mucho del momento del ciclo del sector. Hay etapas de alta demanda y otras de menor actividad, y eso impacta directamente en costos y negociación.

¿Cómo nació tu interés por la logística?

Llegó casi por casualidad. En una experiencia previa me ofrecieron asumir tareas de logística, administración y planificación, y ahí empecé a descubrir el valor del cumplimiento de tiempos y la organización operativa.

Me di cuenta de que el respeto por los horarios, la previsibilidad y la coordinación generaban una diferencia real. Eso despertó mi interés por profundizar en el área y empezar a formarme específicamente en logística.

¿Qué aspectos te resultan más atractivos?

La dinámica y la adrenalina. No todos los días son iguales. Hay jornadas largas, pero cuando las cosas salen bien, la satisfacción es grande. Al final del día, saber que todo estuvo donde tenía que estar y cuando tenía que estar genera tranquilidad.

También me interesa mucho la tecnología aplicada, los sistemas de gestión y las herramientas que permiten mejorar el control y la planificación.

¿Cómo ves el presente y el futuro del sector?

La logística hoy ocupa un lugar mucho más relevante que hace algunos años. Se entiende mejor su impacto en costos, tiempos y eficiencia. Cuando se la analiza con profundidad y se le da la importancia correcta, genera ventajas claras.

En lo personal, veo un crecimiento sostenido del sector y por eso quiero seguir especializándome. Muchas organizaciones que hoy son referentes lograron diferenciarse justamente por profesionalizar su logística y su planificación.

Para cerrar, ¿qué idea te gustaría dejar como reflexión final?

Que la logística requiere planificación, análisis y espacio en la toma de decisiones. No es solo una función operativa: bien gestionada, permite ganar tiempo, optimizar recursos y mejorar resultados.

En definitiva, darle a la logística la importancia que merece es una de las claves para acompañar el crecimiento de cualquier proyecto.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorIndustria EnergéticaCompras

Últimas Noticias

Empleo, informalidad y habilidades: los desafíos del talento en un mundo en transformación

Bárbara Perrot, economista especializada en empleo y desarrollo productivo con foco en Argentina, aporta una mirada global sobre los cambios estructurales que atraviesan las ocupaciones y la inserción laboral

Empleo, informalidad y habilidades: los

Argentina y la UE avanzan en la digitalización de la cadena pesquera para agilizar exportaciones

La conexión directa entre plataformas de certificación permitirá optimizar procesos, evitar demoras en frontera y reforzar la eficiencia de la cadena pesquera exportadora

Argentina y la UE avanzan

Desarrollo o presión fiscal: la lección de ciudades modernas

La experiencia de una ciudad europea sin ventajas geográficas muestra que el crecimiento no depende de la presión fiscal, sino de reglas claras y políticas públicas orientadas al desarrollo

Desarrollo o presión fiscal: la

Córdoba refuerza la logística rural con inversiones en su red vial

La propuesta incluye 19 obras viales en ejecución, finalizadas y licitadas, con una inversión superior a 182 mil millones de pesos destinada a mejorar conectividad y eficiencia

Córdoba refuerza la logística rural

Logística portuaria, intermodalidad y desarrollo productivo: pensar el sistema más allá

María Laura Filippello, directora de negocios estratégicos, analiza el rol del sistema portuario argentino y la necesidad de planificar con una mirada integral

Logística portuaria, intermodalidad y desarrollo
DEPORTES
Harrods Gath & Chaves, un

Harrods Gath & Chaves, un club histórico que sigue sembrando vientos en el tenis argentino

Sorpresa en la Premier League: Facundo Buonanotte rescindió con Chelsea y firmó con otro equipo inglés

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

TELESHOW
Sebastián Ortega celebró el cumpleaños

Sebastián Ortega celebró el cumpleaños de Valentina Zenere con un romántico mensaje

Mario Pergolini le armó la lista de regalos a Lali Espósito y Pedro Rosemblat por su boda

Verónica Albanese contó las incómodas condiciones que le pusieron para entrevistar a Julio Iglesias: “Él jugará con tu braga”

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y Taiwán sellaron

Estados Unidos y Taiwán sellaron un acuerdo que reduce aranceles y aumenta la inversión en semiconductores

Salió a pasear con su perro y encontró los restos de un hombre desaparecido hace casi 10 años

Gael García Bernal: “Ahora, más que nunca, necesitamos una sociedad crítica”

Tensión en Siria: civiles evacuaron una zona disputada al este de Alepo ante una posible ofensiva del Ejército contra las fuerzas kurdas

El sector automotriz de Brasil enfrenta retos por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea