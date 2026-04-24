El Ártico gana terreno logístico, pero su impacto en el comercio global será acotado

Uno de los principales atractivos logísticos del Ártico es la reducción de distancias. En el comercio entre Asia y Europa, las rutas árticas permiten acortar los trayectos entre un 30% y 40% (Foto: Shutterstock)

El transporte marítimo, responsable de más del 80% del comercio internacional, atraviesa un proceso de reconfiguración impulsado por tensiones geopolíticas y desvíos operativos en rutas clave. Así lo señala un informe reciente de una firma internacional especializada en riesgo crediticio y comercio exterior, que analiza el rol emergente de las rutas árticas dentro del sistema logístico global.

En este escenario, estas nuevas vías comienzan a posicionarse como una alternativa frente a las restricciones en corredores tradicionales como Suez y Panamá, aunque con limitaciones estructurales que condicionan su adopción en las cadenas de suministro.

El sistema marítimo global continúa altamente concentrado en los flujos entre Asia Oriental, Europa y América del Norte, lo que genera una fuerte dependencia de pocos corredores estratégicos. Las recientes disrupciones en el Mar Rojo y el conflicto en Medio Oriente obligaron a redireccionar operaciones hacia rutas más extensas, impactando en costos logísticos, tiempos de tránsito y planificación operativa.

Distancias más cortas, pero menor previsibilidad operativa

Uno de los principales atractivos logísticos del Ártico es la reducción de distancias. En el comercio entre Asia y Europa, las rutas árticas permiten acortar los trayectos entre un 30% y 40%, con impacto directo en consumo de combustible y tiempos de entrega.

Sin embargo, estas ventajas conviven con restricciones que afectan la eficiencia operativa de las cadenas logísticas. La navegación está limitada a una ventana estacional, principalmente entre julio y octubre, lo que impide una utilización continua durante el año.

A esto se suma la necesidad de contar con rompehielos o buques reforzados, la baja disponibilidad de infraestructura portuaria en zonas árticas y la alta variabilidad climática, factores que incrementan el riesgo y reducen la previsibilidad de las operaciones.

El análisis de costos muestra que la viabilidad de estas rutas depende directamente del tipo de carga transportada, un aspecto central en la configuración de cadenas de suministro.

En este sentido, el informe identifica tres comportamientos claros:

El granel líquido , como petróleo o gas, puede lograr reducciones de costos de hasta 45–50% , posicionándose como el segmento más competitivo.

El granel seco , como minerales o granos, presenta ventajas parciales según el corredor y las condiciones operativas.

La carga contenerizada resulta no competitiva, debido a restricciones de tamaño de buques y mayores costos unitarios por TEU.

Este punto es clave: el Ártico no redefine la logística global, sino que se integra de manera segmentada, principalmente en flujos de commodities.

Los corredores tradicionales seguirán siendo estructurales, mientras que el Ártico operará como una alternativa complementaria en situaciones específicas (Imagen: Shutterstock)

Impacto acotado en el comercio y las cadenas globales

A pesar de su potencial, el impacto de estas rutas en el comercio internacional será limitado en el corto plazo. El informe estima que solo alrededor del 3,5% del comercio entre las principales regiones podría canalizarse a través del Ártico.

Incluso en escenarios de mayor utilización, el volumen alcanzaría aproximadamente USD 64.000 millones, concentrado en exportaciones de energía, minerales y otros productos a granel.

Desde una perspectiva logística, esto confirma que los corredores tradicionales seguirán siendo estructurales, mientras que el Ártico operará como una alternativa complementaria en situaciones específicas.

El desarrollo de estas rutas también introduce cambios en la competitividad logística global. Algunos países y sectores podrían beneficiarse de menores tiempos y costos de transporte, especialmente en el envío de materias primas.

Entre los principales favorecidos se destacan exportadores de energía, metales y productos forestales en América del Norte y países nórdicos. En contraste, regiones como Sudamérica podrían perder competitividad relativa en ciertos mercados, debido a diferencias en tiempos de entrega y costos logísticos.

Este escenario plantea un ajuste en las cadenas de suministro internacionales, donde la ubicación geográfica vuelve a ganar peso frente a nuevas alternativas de routing.

Más allá de los factores operativos y económicos, el informe destaca que el desarrollo del Ártico está atravesado por una fuerte dimensión geopolítica. El control de rutas, la disponibilidad de rompehielos y las tensiones entre potencias condicionan el acceso y la evolución de estas vías.

Además, los riesgos ambientales y regulatorios limitan su adopción por parte de grandes operadores, lo que refuerza su carácter de alternativa incipiente y no masiva dentro del sistema logístico global.

Una alternativa logística específica, no disruptiva

En síntesis, las rutas árticas representan una oportunidad logística concreta, pero acotada. Su desarrollo responde más a la necesidad de diversificar rutas frente a disrupciones que a una transformación estructural del comercio global.

En el corto plazo, su utilización seguirá concentrada en flujos de graneles, con baja incidencia en el transporte contenerizado y en las cadenas de suministro más complejas.

El mapa logístico global, por ahora, no cambia de forma radical. Pero el Ártico comienza a consolidarse como una variable a seguir de cerca en la planificación estratégica del transporte internacional.