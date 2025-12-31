Movant LogComex

Avanza el diseño de un nuevo circuito vial para mejorar los accesos a los puertos del río Paraná

La iniciativa busca ordenar los flujos de transporte hacia los puertos del río Paraná, reduciendo interferencias urbanas y mejorando la eficiencia operativa del sistema vial

El objetivo central es avanzar en un sistema vial integrado, que supere las soluciones parciales y permita planificar los accesos portuarios con una mirada de largo plazo (Foto: Shutterstock)

Las principales localidades portuarias del sur de Santa Fe avanzan en la planificación de un nuevo Circuito de Ingresos a Puertos (CIP), una iniciativa con fuerte impacto logístico orientada a ordenar los flujos de transporte, mejorar la infraestructura vial y reducir los conflictos que hoy se generan entre el tránsito pesado y las áreas urbanas.

El proyecto busca dar una respuesta estructural a una problemática histórica en uno de los corredores más relevantes del comercio exterior argentino.

El trabajo se desarrolla de manera coordinada entre áreas provinciales vinculadas a infraestructura, transporte y desarrollo productivo junto con gobiernos locales de ciudades portuarias del cordón industrial del río Paraná. El objetivo central es avanzar en un sistema vial integrado, que supere las soluciones parciales y permita planificar los accesos portuarios con una mirada de largo plazo.

Un cuello de botella logístico con impacto sistémico

La franja portuaria del río Paraná concentra una porción significativa del movimiento de cargas asociado a la producción agroindustrial, industrial y energética. Sin embargo, los accesos actuales presentan múltiples limitaciones: rutas deterioradas, falta de mantenimiento sostenido, superposición del tránsito pesado con zonas residenciales y escasa coordinación entre jurisdicciones. Estas condiciones generan demoras, incrementan costos operativos y afectan la previsibilidad logística.

Desde la perspectiva del proyecto, el desafío no se limita a mejorar el estado de una ruta puntual, sino a reconfigurar el sistema de ingresos a los puertos. Esto implica pensar en trazas alternativas, jerarquización de accesos, separación de flujos urbanos y logísticos, y mejoras en la seguridad vial, aspectos clave para reducir fricciones y optimizar la circulación.

El proyecto se apoya en relevamientos técnicos, estudios de tránsito y diagnósticos de infraestructura, que permitirán identificar puntos críticos, definir prioridades y establecer un esquema ordenado de inversiones (Foto: Shutterstock)

Planificación integral y mirada a largo plazo

Uno de los ejes diferenciales del CIP es su enfoque de planificación integral, con una proyección pensada para las próximas décadas. El crecimiento de la actividad portuaria y de las cadenas logísticas asociadas exige infraestructura capaz de absorber mayores volúmenes sin trasladar impactos negativos a las ciudades que conviven con los puertos.

En este sentido, el proyecto se apoya en relevamientos técnicos, estudios de tránsito y diagnósticos de infraestructura, que permitirán identificar puntos críticos, definir prioridades y establecer un esquema ordenado de inversiones. La intención es contar con información precisa que sirva de base para diseñar un sistema eficiente, adaptable y sostenible en el tiempo.

Coordinación entre actores y gestión del sistema

Otro componente clave del nuevo circuito es la articulación entre municipios, transportistas, puertos y actores del sector privado. La coordinación operativa aparece como un factor determinante para que el sistema funcione de manera homogénea y evite soluciones fragmentadas que trasladan el problema de un punto a otro.

Además de la infraestructura física, el CIP contempla la necesidad de definir un esquema de gestión del circuito, con criterios unificados para su administración, mantenimiento y operación. Esto incluye evaluar mecanismos de control, sistemas de cobro y modelos de gobernanza que permitan sostener el funcionamiento del corredor vial sin depender de intervenciones aisladas.

Infraestructura para mejorar eficiencia y competitividad

Desde el punto de vista logístico, los accesos portuarios son una pieza estratégica de la competitividad regional. Cada demora en el ingreso o egreso de cargas impacta en los costos, en la utilización de recursos y en la confiabilidad de las cadenas de suministro. Por eso, mejorar la conectividad vial hacia los puertos no solo beneficia al transporte, sino a todo el entramado productivo que depende de estos nodos.

El avance del nuevo Circuito de Ingresos a Puertos representa así un paso relevante hacia un modelo más ordenado, seguro y previsible para la circulación de cargas en la región del río Paraná. Con una mirada técnica, coordinada y de largo plazo, la iniciativa apunta a transformar un histórico punto de fricción en una ventaja logística para uno de los principales corredores portuarios del país.

