El Gobierno oficializó el llamado a licitación para concesionar la Vía Navegable Troncal

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dio este lunes un paso decisivo en el proceso de reordenamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) al aprobar los nuevos pliegos licitatorios y convocar formalmente a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, destinada a la modernización, operación y mantenimiento del principal corredor fluvial del país. La medida fue oficializada mediante la Resolución 67/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La convocatoria abarca el tramo comprendido entre el kilómetro 1238 del río Paraná, en el punto conocido como Confluencia, y la Zona de Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata exterior, hasta el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio. Se trata del eje logístico fluvial más relevante de la Argentina, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales y que concentra alrededor de 60 terminales portuarias a lo largo de su trazado.

Un nuevo llamado tras un proceso de revisión integral

El nuevo llamado licitatorio se produce luego de un extenso proceso de revisión institucional, técnica y ambiental. La licitación anterior, lanzada en 2024, había sido dejada sin efecto tras la presentación de una única oferta, lo que llevó a la ANPyN a replantear el procedimiento para garantizar mayor concurrencia y competencia.

En ese marco, durante 2025 se desarrolló una Mesa de Diálogo Interdisciplinaria que reunió a usuarios, cámaras sectoriales, provincias, puertos, sindicatos y universidades. Ese espacio permitió recoger aportes técnicos y operativos clave para la reformulación del pliego, con especial foco en dragado, señalización, control hidrológico y sostenibilidad ambiental.

Como parte de ese proceso, la Agencia firmó además un Memorando de Entendimiento con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó activamente en las mesas de trabajo y elaboró un informe de recomendaciones y buenas prácticas alineadas con estándares internacionales. Desde el organismo destacaron que el acompañamiento técnico aportó mayor solidez legal, económica y ambiental al diseño del nuevo esquema concesional.

Participación, ambiente y transparencia

Otro hito relevante fue la realización de una Audiencia Pública Informativa, celebrada en noviembre bajo modalidad virtual, en la que se puso a consideración de la ciudadanía el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal. Este proceso, aprobado formalmente por la Resolución 59/2025, permitió incorporar la dimensión ambiental como eje estructural del futuro contrato de concesión.

Posteriormente, la ANPyN abrió una etapa de observaciones previas a los proyectos de pliego, una instancia orientada a reforzar los principios de transparencia, publicidad y participación. En total se recibieron 40 presentaciones, mayoritariamente vinculadas a cuestiones técnicas, económicas y ambientales, las cuales fueron sistematizadas y evaluadas en un informe final aprobado días antes del lanzamiento de la licitación.

Desde la Agencia señalaron que este intercambio previo permitió identificar áreas de mejora y construir un pliego más flexible, capaz de adaptarse a futuros cambios operativos y a las necesidades del comercio regional e internacional.

Alcances de la licitación y próximos plazos

La licitación N° 1/2025 se realiza bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, conforme a la Ley 17.520 y sus modificatorias. El contrato comprenderá la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado y redragado de la VNT, servicios que fueron declarados de interés público en 2024.

Según establece la resolución, el cierre de presentación de ofertas será el 27 de febrero de 2026 a las 13:00 horas, a través del portal CONTRAT.AR. Además, se conformó una Comisión Evaluadora integrada por representantes técnicos y legales de la Agencia, que será la encargada de analizar las propuestas recibidas.

El llamado será difundido tanto a nivel nacional como internacional, con publicaciones en el Boletín Oficial, en el portal oficial de contrataciones del Estado y en plataformas especializadas de alcance global.

Impacto logístico y estratégico

La relicitación de la Vía Navegable Troncal es considerada una pieza central para la competitividad logística argentina. La eficiencia del sistema fluvial incide directamente en los costos de transporte, la previsibilidad operativa y la capacidad del país para sostener y ampliar sus flujos de comercio exterior.

En un contexto de alta dependencia del transporte por agua para las economías regionales y las exportaciones, el nuevo proceso busca sentar bases más estables y transparentes para una concesión de largo plazo. Con la aprobación de los pliegos y el lanzamiento formal de la licitación, la ANPyN apunta a cerrar una etapa de transición y avanzar hacia un esquema que combine eficiencia operativa, control estatal y estándares ambientales exigentes, con impacto directo en la logística fluvial y el comercio internacional de la próxima década.